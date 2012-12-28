Мэром Ельца может стать вице-губернатор?

Уже на следующей неделе второй по численности населения город Липецкой области останется без мэра. Пока известно о двух предполагаемых кандидатах на освободившуюся должность.

27 февраля на сессии облсовета глава Ельца Евгений Боровских будет назначен и.о. уполномоченного по защите прав предпринимателей в Липецкой области вместо Александра Бабанова, у которого истек 5-летний срок полномочий. Приставка и.о. в новой должности Евгения Боровских до согласования его кандидатуры новым федеральным омбудсменом по защите прав предпринимателей: занимавший этот пост Борис Титов уже более чем полгода является спецпредставителем президента России по связям с международными организациями для достижений целей устойчивого развития.После ухода Боровских с должности главы Ельца его обязанности перейдут, согласно Уставу города, первому заместителю, которым является Вячеслав Жабин. Тогда же объявят процедуру выборов елецкого мэра.Как и в предыдущий раз, летом 2024 года, для этого будет сформирована комиссия по выборам главы Ельца, которую, возможно, как и тогда, возглавит первый вице-губернатор Александр Рябченко. Она-то и определится с кандидатами на вакантную должность. Окончательный выбор сделают депутаты Елецкого горсовета.Пока известно о двух возможных претендентах на кресло елецкого мэра. Первый — 30-летний Вячеслав Жабин, нынешний первый заместитель Боровских, близкий друг спикера облсовета Владимира Серикова. Однокашник Серикова по обучению в МГИМО, Жабин появился в Ельце несколько лет назад, став в 2023-м заместителем генерального директора АО «Энергия», компании, возглавляемой Владимиром Архипенко, депутатом облсовета, дедом Владимира Серикова. В сентябре прошлого года Жабин избрался депутатом Елецкого горсовета, а уже в ноябре сложил свои полномочия в связи с переходом на муниципальную службу — в мэрию Ельца и сразу — первым замом главы города, курирующим сферы дорожного и коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства.Мэром Ельца, по данным GOROD48, может стать и 42-летняя вице-губернатор Ольга Белоглазова, жизнь которой тесно связана с этим городом. Она родилась в Ельце. В 2004-м окончила Елецкий государственный университет имени И.А. Бунина по специальности «Бухгалтерский учет и аудит», там же в 2009-м получила диплом юриста. Трудовую деятельность Белоглазова начала контролером-кассиром в одном из елецких отделений Сбербанка, а позже занимала ряд руководящих постов в Елецком и Липецком отделениях этого банка.