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Мэром Ельца может стать вице-губернатор?
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298
15 минут назад
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Мэром Ельца может стать вице-губернатор?

Уже на следующей неделе второй по численности населения город Липецкой области останется без мэра. Пока известно о двух предполагаемых кандидатах на освободившуюся должность.

27 февраля на сессии облсовета глава Ельца Евгений Боровских будет назначен и.о. уполномоченного по защите прав предпринимателей в Липецкой области вместо Александра Бабанова, у которого истек 5-летний срок полномочий. Приставка и.о. в новой должности Евгения Боровских до согласования его кандидатуры новым федеральным омбудсменом по защите прав предпринимателей: занимавший этот пост Борис Титов уже более чем полгода является спецпредставителем президента России по связям с международными организациями для достижений целей устойчивого развития.

После ухода Боровских с должности главы Ельца его обязанности перейдут, согласно Уставу города, первому заместителю, которым является Вячеслав Жабин. Тогда же объявят процедуру выборов елецкого мэра.

Как и в предыдущий раз, летом 2024 года, для этого будет сформирована комиссия по выборам главы Ельца, которую, возможно, как и тогда, возглавит первый вице-губернатор Александр Рябченко. Она-то и определится с кандидатами на вакантную должность. Окончательный выбор сделают депутаты Елецкого горсовета.

Пока известно о двух возможных претендентах на кресло елецкого мэра. Первый — 30-летний Вячеслав Жабин, нынешний первый заместитель Боровских, близкий друг спикера облсовета Владимира Серикова. Однокашник Серикова по обучению в МГИМО, Жабин появился в Ельце несколько лет назад, став в 2023-м заместителем генерального директора АО «Энергия», компании, возглавляемой Владимиром Архипенко, депутатом облсовета, дедом Владимира Серикова. В сентябре прошлого года Жабин избрался депутатом Елецкого горсовета, а уже в ноябре сложил свои полномочия в связи с переходом на муниципальную службу — в мэрию Ельца и сразу — первым замом главы города, курирующим сферы дорожного и коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства.

Мэром Ельца, по данным GOROD48, может стать и 42-летняя вице-губернатор Ольга Белоглазова, жизнь которой тесно связана с этим городом. Она родилась в Ельце. В 2004-м окончила Елецкий государственный университет имени И.А. Бунина по специальности «Бухгалтерский учет и аудит», там же в 2009-м получила диплом юриста. Трудовую деятельность Белоглазова начала контролером-кассиром в одном из елецких отделений Сбербанка, а позже занимала ряд руководящих постов в Елецком и Липецком отделениях этого банка.
выборы мэра Ельца
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Комментарии (4)

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Сначала новые
Викторм
3 минуты назад
То есть, Ельцу тоже конец?....
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65+
7 минут назад
Пропал город , опять банкир ничего хорошего от этого ждать не приходится , пример Область . Может хватит экспериментов с банкирами . Поискать специалиста хозяйственника !
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Ельчанин
8 минут назад
Все близкие друзья должны работать в администрации!!!
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...
8 минут назад
Жабин-хороший зам., близкий друг Серикова.
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