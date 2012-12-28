Ася Франценюк уволилась из липецкой мэрии

Городское управление потребительского рынка возглавил Антон Мамонов.

В управлении потребительского рынка мэрии Липецка случилась перемена: ушла его руководитель Ася Франценюк, занимавшая эту должность с лета 2020 года. Новым руководителем ведомства стал ее прежний заместитель Антон Мамонов.До прихода в администрацию Липецка Ася Франценюк была индивидуальным предпринимателем. В 2012 году она ликвидировала свою компанию «Пора в отпуск» и стала чиновницей. С тех пор Ася пережила трех мэров — Михаила Гулевского, Сергея Иванова и Евгению Уваркину — при ней Франценюк получила новую должность, сменив в 2020-м году кресло директора МКУ «Городской центр рекламы» на кресло начальника городского управления потребрынка.По данным GOROD48, Ася Франценюк не ужилась с мэром Романом Ченцовым и ушла в бизнес-империю известного липецкого коммерсанта Вадима Митновецкого, в которую входят «Ювелирный дом «Кристалл», ТТЦ «Фолиум», ТРЦ «Ривьера», Дом торговли «Сокольский», магазины «Липецк», «Мир техники», АО «Липецккурорт».