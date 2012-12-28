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сегодня, 14:24
18

Ася Франценюк уволилась из липецкой мэрии

Городское управление потребительского рынка возглавил Антон Мамонов.

В управлении потребительского рынка мэрии Липецка случилась перемена: ушла его руководитель Ася Франценюк, занимавшая эту должность с лета 2020 года. Новым руководителем ведомства стал ее прежний заместитель Антон Мамонов.

До прихода в администрацию Липецка Ася Франценюк была индивидуальным предпринимателем. В 2012 году она ликвидировала свою компанию «Пора в отпуск» и стала чиновницей. С тех пор Ася пережила трех мэров — Михаила Гулевского, Сергея Иванова и Евгению Уваркину — при ней Франценюк получила новую должность, сменив в 2020-м году кресло директора МКУ «Городской центр рекламы» на кресло начальника городского управления потребрынка.

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По данным GOROD48, Ася Франценюк не ужилась с мэром Романом Ченцовым и ушла в бизнес-империю известного липецкого коммерсанта Вадима Митновецкого, в которую входят «Ювелирный дом «Кристалл», ТТЦ «Фолиум», ТРЦ «Ривьера», Дом торговли «Сокольский», магазины «Липецк», «Мир техники», АО «Липецккурорт».
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администрация Липецка
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Комментарии (18)

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Как гость
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Сначала новые
?
10 минут назад
А в Черноземе еще написано, что уходит председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства и директор МБУ Управление благоустройства. Походу с новым мэром многие не уживаются. Ох, что-то не спокойно в королевстве.
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Тур
18 минут назад
Какая печаль, я плачу
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Что не написали
35 минут назад
К государственным наградам представлена?
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А шо
49 минут назад
Она там делала,аж смешно.А сколько там ещё таких ,пристроеных?
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Роман Тюрин
53 минуты назад
На мой взгляд Ася грамотный человек, но ей не дали со стороны областного потребрынка реализовать программы Путина и Мишустина, да и Фас Рф по развитию малого бизнеса в городе..... А быть мальчиком (девочкой) для битья, естественно не приятно...
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А лександр
11 минут назад
А на мой взгляд грамотный человек - это ещё не профессия...
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Ответ
55 минут назад
Сноха , а не внучка .
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Дык
сегодня, 16:06
Вот-вот! Все на своих местах, а вот одна, с известной фамилией, не на своем! Даже не смешно.
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я не знаю
сегодня, 15:54
Что там между ней и градоначальником, но мадам явно не своё место занимала. Работала не как не на пользу липчан. Фамилия тут не при чём. Будь я главой города тоже попросил от должности. Она и на Центре рекламы не тянула.
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Пичаль
сегодня, 15:34
Вот такая дегрдация - дедушка рулил крупнейшим в мире комбинатом - а внучка пошла в магазин Сокольский булки продавать ....
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Дик
57 минут назад
А что тут плохого? Каждый приносит пользу по мере своих способностей и желания. И фамилия не гарантия успеха.
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Голос Родины
сегодня, 15:19
Надо только посмотреть на представителя династии с другого ракурса и все становится ясным , ведь надо еще и уметь работать. Но это не беда свои в обиду не дадут, местечко сладкое найдется
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