Сегодня в Липецке: парад планет, работодатели обнаглели и начали тайком влезать в личные данные липчан
29-летний директор ремонтировавшей подъезд к Липецку фирмы осужден по делу о серии ДТП из-за дорожных работ
Интим не предлагать: 25-летняя липчанка заказала проститутку в подарок и нарвалась на мошенников
Общество
3148
сегодня, 14:24
18
Ася Франценюк уволилась из липецкой мэрии
Городское управление потребительского рынка возглавил Антон Мамонов.
До прихода в администрацию Липецка Ася Франценюк была индивидуальным предпринимателем. В 2012 году она ликвидировала свою компанию «Пора в отпуск» и стала чиновницей. С тех пор Ася пережила трех мэров — Михаила Гулевского, Сергея Иванова и Евгению Уваркину — при ней Франценюк получила новую должность, сменив в 2020-м году кресло директора МКУ «Городской центр рекламы» на кресло начальника городского управления потребрынка.
По данным GOROD48, Ася Франценюк не ужилась с мэром Романом Ченцовым и ушла в бизнес-империю известного липецкого коммерсанта Вадима Митновецкого, в которую входят «Ювелирный дом «Кристалл», ТТЦ «Фолиум», ТРЦ «Ривьера», Дом торговли «Сокольский», магазины «Липецк», «Мир техники», АО «Липецккурорт».
1
1
0
6
16
Комментарии (18)