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7476
15.02.2025 11:04
49

Депутат облсовета Анатолий Емельянов задержан на 48 часов

Депутат областного совета помещен в изолятор временного содержания.

Как сообщили GOROD48 в СУ СК РФ по Липецкой области, Анатолий Емельянов,  обвиненный в мошенничестве, находится в изоляторе временного содержания, куда его поместили на 48 часов.

В воскресенье суд изберёт ему меру пресечения на период следствия.

Анатолию Емельянову и группе лиц предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

«По данным следствия, подозреваемым, действовавшим по предварительному сговору с представителями подконтрольного ему туристического агентства, с января по сентябрь 2024 года заключены с жителями Липецкой и Московской областей договоры на оказание услуг по организации заграничных туров, в том числе покупку авиабилетов, но обязательства до сих пор не выполнены. В результате преступной деятельности потерпевшим причинен ущерб на сумму более 2,7 млн рублей. У следствия имеются сведения о том, что деньги от туристов депутат получал как лично, так и через подконтрольных ему лиц», — говорится в сообщении СУСКа.
задержание
мошенничество
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Комментарии (49)

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Как гость
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Сначала новые
Правильный
вчера, 16:06
Ну вопросы скорее всего к нему будут , это очевидно
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Мне
вчера, 10:35
Сразу его рожа не понравилась.
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11
вчера, 10:40
не только рожа, мне вообще все не понравилось его тело
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Турист
вчера, 09:08
Туда ему дорога, взял деньги за тур, часть попросил перевести теще на карту, выдал липовые документы и пропал, пока не подключились аргументные люди деньги возвращать не собирался
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Rts
вчера, 05:41
Всем и так все понятно, что это месть за выборы.
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Гость
вчера, 07:28
Бред не пишите. Месть за выборы, с таким отрывом - смешно. Басню " Слон и Моська" читали? Всем понятно кто в роли Моськи.
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Rts
вчера, 09:28
Бред не пишите. Месть за выборы, с таким отрывом - смешно. Басню " Слон и Моська" читали? Всем понятно кто в роли Моськи. Весь т.н. отрыв там сделали админресурсом, кто слон, кто моська, я не знаю, а знаю другое...что Анатолий порядочный человек и из местных, а не из заезжих "гастролеров" одно из банков.
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Ну да, ну да
вчера, 22:31
Весь т.н. отрыв там сделали админресурсом, кто слон, кто моська, я не знаю, а знаю другое...что Анатолий порядочный человек и из местных, а не из заезжих "гастролеров" одно из банков. Конечно, порядочный гражданин, не мелочился, обувал по крупному, разводил народ как кроликов, да ещё видимо под прикрытием, если столько времени дело не возбудили, а ещё и не по всем потерпевшим возбудили.
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Гость
вчера, 10:17
Весь т.н. отрыв там сделали админресурсом, кто слон, кто моська, я не знаю, а знаю другое...что Анатолий порядочный человек и из местных, а не из заезжих "гастролеров" одно из банков. Тогда надо было, чтобы этот порядочный человек Вас с туром порядочно "кинул" на приличную сумму, а не многих других. Вы бы наверное не стали требовать назад ваши кровные за несостоявшийся тур. А кто что навертел, пусть следствие разбирается.
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вася
вчера, 14:05
Тогда надо было, чтобы этот порядочный человек Вас с туром порядочно "кинул" на приличную сумму, а не многих других. Вы бы наверное не стали требовать назад ваши кровные за несостоявшийся тур. А кто что навертел, пусть следствие разбирается. Вот вам все наше следствие в своем лице
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Я
вчера, 09:24
Бред не пишите. Месть за выборы, с таким отрывом - смешно. Басню " Слон и Моська" читали? Всем понятно кто в роли Моськи. Не было там никакого отрыва...Весь "отрыв" был наверчен
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Партиец со стажем
вчера, 18:15
Не было там никакого отрыва...Весь "отрыв" был наверчен Если бы не "списки" депутатом бы его не выбрали, имитация работы и сотрясание воздуха.....
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СССР
15.02.2025 19:49
А что ,так можно было .!!!
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Лектор
15.02.2025 19:44
Истинный депутат только о судьбе народа и думает, а тур бизнес это не жкх, размах не тот, конкуренция большая и издержек и рисков много вот и подумает в кпз, как живется
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Зато
15.02.2025 15:18
Как Яшин
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66 лицей
15.02.2025 15:15
Эх Толя. Как хорошо ты играл в школьном театре , и как хорошо читал стихи . эх Толя Толя
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*
15.02.2025 15:11
Какой позорище на всю Россию.
Ответить
*
15.02.2025 15:08
Все депутаты за одно.
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