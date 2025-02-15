Сегодня в Липецке: в школе, как на зоне – почти 40% липчан рассказали о травле в «чудесные годы»
Происшествия
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15.02.2025 11:04
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Депутат облсовета Анатолий Емельянов задержан на 48 часов
Депутат областного совета помещен в изолятор временного содержания.
В воскресенье суд изберёт ему меру пресечения на период следствия.
Анатолию Емельянову и группе лиц предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.
«По данным следствия, подозреваемым, действовавшим по предварительному сговору с представителями подконтрольного ему туристического агентства, с января по сентябрь 2024 года заключены с жителями Липецкой и Московской областей договоры на оказание услуг по организации заграничных туров, в том числе покупку авиабилетов, но обязательства до сих пор не выполнены. В результате преступной деятельности потерпевшим причинен ущерб на сумму более 2,7 млн рублей. У следствия имеются сведения о том, что деньги от туристов депутат получал как лично, так и через подконтрольных ему лиц», — говорится в сообщении СУСКа.
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