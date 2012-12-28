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Общество
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вчера, 15:18
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В сентябре — снова ЕГЭ: 17 выпускников сегодня сдавали ЕГЭ по базовой математике
Экзамены сейчас проводятся для выпускников, которые по уважительным причинам не смогли сдать ЕГЭ в основные сроки или не преодолели минимальный порог.
Как сообщает пресс-служба Министерства образования Липецкой области, экзаменационная работа базового уровня состоит из 21 задания, основная их часть — по алгебре и геометрии. На выполнение было отведено 3 часа.
ЕГЭ по базовой математике оценивается по пятибалльной системе. Для получения аттестата необходимо набрать не менее 3 баллов. Результаты сегодняшнего экзамена станут известны не позднее 22 сентября.
Напомним, в дополнительный период экзамены проводятся для выпускников, которые по уважительным причинам не смогли сдать ЕГЭ в основные сроки или не преодолели минимальный порог.
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