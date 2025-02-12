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сегодня, 16:37
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«Вырвала руку и побежала за кане-корсо»: жуткие подробности трагедии в СНТ «Цементник»

В этой истории — масса страшных случайностей.

По уточнённым данным, погибшей 11 февраля при пожаре в жилом доме в СНТ «Цементник» девочке было 14 лет. День рождения у неё был за неделю до трагедии — 3 февраля.

Девочка-подросток даже успела сдать в МФЦ свидетельство о рождении и другие документы для оформления паспорта. Получить его она не успела. 

Сейчас паспорт готов, а ребёнка уже нет в живых. А близкие пытаются получить назад сданное девочкой свидетельство о рождении, чтобы оформить свидетельство о смерти и похоронить ребёнка…

В этой истории — масса страшных случайностей. По словам Анастасии — старшей сестры погибшей девочки (а всего в семье было шестеро детей, в том числе двое несовершеннолетних), родители утром уехали из дома не случайно. Живущая в садоводческом товариществе семья как и многие другие узнала о резком росте счетов за электроэнергию, и в то роковое утро родители отправились получать справку о том, что дом не газифицирован. Но и опасений никаких не было — оставшиеся дома одни дети достаточно взрослые. К тому же у них был друг и защитник — собака породы кане-корсо. Когда родители вернулись — дом уже горел. 

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Отец сразу разбил стекло. Спасаясь из охваченного огнём дома, 17-летний брат держал 14-летнюю сестру за руку — но в самый последний момент она вырвалась: побежала спасти любимого друга — кане-корсо.

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Собака жила в семье около года. Её завели как раз младшей дочери. Девочка её дрессировала, воспитывала, сама шила для друга поводки и одежду.

Спасти собаку хозяйка не успела. Девочка сначала задохнулась угарным газом, а потом сгорела.

Её брат и отец — в реанимации. Сегодня и.о. министра здравоохранения Липецкой области Анна Маркова сообщила: у 17-летнего подростка — отравление угарным газом, поверхностные ожоги и травма голеностопа. Мальчик находится на кислородной поддержке. Врачи оценивают его состояние как тяжелое, но стабильное. Он в сознании.

По гибели 14-летней девочки СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (по части первой статьи 109 УК РФ). По предварительным данным, причиной пожара могла стала неисправность электропроводки и приборов, которые использовала семья для обогрева.

Неравнодушные липчане сейчас собирают помощь пострадавшей семье.

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Фотографии предоставлены пострадавшей при пожаре семьёй

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Комментарии (8)

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Мать-и-мачеха
2 минуты назад
Смотрю на семейные фотографии: какие замечательные дети, прекрасная добрая семья, все улыбаются и, пока, счастливы. Просто слёзы отчаяния душат! Бедные! Как дальше жить? Безумно жаль девочку. Администрация, умоляю, помогите, пожалуйста, семье! Им нужен новый дом. Год Семьи, Год Защитника Отечества. Проявите милосердие!
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Надя
14 минут назад
Очень жаль.
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Ква
22 минуты назад
Как всегда рассказываете сказки,а вы расскажите почему семья с шестью детьми проживала в садовом домике,а 2024г.год семьи.
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Житель
27 минут назад
Люди никому не нужны , только их деньги !
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1
30 минут назад
Зато в Абхазию электричество бесплатно!
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Город 48
37 минут назад
Печально. Девочка с добрым сердцем, спасала друга ценой своей жизни
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Бочарова
49 минут назад
Какие уголовное дело, у семьи страшная трагедия, их поддержать надо всем миром, а не судить
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С Дачного
53 минуты назад
Бедные люди. Из-за этих повышеных тарифов погиб ребёнок. Люди от отчаяния бегут собирать справки, чтобы семье было что кушать. Обдирают и так бедных людей живущих на дачах. Нашли майнеров!!!
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