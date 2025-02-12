Происшествия
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сегодня, 16:37
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«Вырвала руку и побежала за кане-корсо»: жуткие подробности трагедии в СНТ «Цементник»
В этой истории — масса страшных случайностей.
Девочка-подросток даже успела сдать в МФЦ свидетельство о рождении и другие документы для оформления паспорта. Получить его она не успела.
Сейчас паспорт готов, а ребёнка уже нет в живых. А близкие пытаются получить назад сданное девочкой свидетельство о рождении, чтобы оформить свидетельство о смерти и похоронить ребёнка…
В этой истории — масса страшных случайностей. По словам Анастасии — старшей сестры погибшей девочки (а всего в семье было шестеро детей, в том числе двое несовершеннолетних), родители утром уехали из дома не случайно. Живущая в садоводческом товариществе семья как и многие другие узнала о резком росте счетов за электроэнергию, и в то роковое утро родители отправились получать справку о том, что дом не газифицирован. Но и опасений никаких не было — оставшиеся дома одни дети достаточно взрослые. К тому же у них был друг и защитник — собака породы кане-корсо. Когда родители вернулись — дом уже горел.
Отец сразу разбил стекло. Спасаясь из охваченного огнём дома, 17-летний брат держал 14-летнюю сестру за руку — но в самый последний момент она вырвалась: побежала спасти любимого друга — кане-корсо.
Собака жила в семье около года. Её завели как раз младшей дочери. Девочка её дрессировала, воспитывала, сама шила для друга поводки и одежду.
Спасти собаку хозяйка не успела. Девочка сначала задохнулась угарным газом, а потом сгорела.
Её брат и отец — в реанимации. Сегодня и.о. министра здравоохранения Липецкой области Анна Маркова сообщила: у 17-летнего подростка — отравление угарным газом, поверхностные ожоги и травма голеностопа. Мальчик находится на кислородной поддержке. Врачи оценивают его состояние как тяжелое, но стабильное. Он в сознании.
По гибели 14-летней девочки СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (по части первой статьи 109 УК РФ). По предварительным данным, причиной пожара могла стала неисправность электропроводки и приборов, которые использовала семья для обогрева.
Неравнодушные липчане сейчас собирают помощь пострадавшей семье.
Фотографии предоставлены пострадавшей при пожаре семьёй
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