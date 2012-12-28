47-летний липчанин лишился 135,5 тысячи рублей при покупке 3D-принтера

Как только покупатель оплатил товар с помощью QR-кода, продавец сразу исчез.

В липецкий отдел полиции №2 с заявлением о мошенничестве обратился 47-летний мужчина.Липчанин нашёл сайт по продаже 3D-принтеров, выбрал понравившееся ему устройство, оформил заказ и нажал кнопку «связаться с техподдержкой», после чего его перенаправили на диалог с оператором в мессенджере.«Оператор подтвердил, что заказ оформлен, и предложил липчанину оплатить товар с помощью QR-кода. После того, как покупатель перевёл 135 480 рублей, продавец перестал отвечать на его сообщения», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 159 УК РФ «Мошенничество».