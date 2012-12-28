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Происшествия
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вчера, 16:45
47-летний липчанин лишился 135,5 тысячи рублей при покупке 3D-принтера
Как только покупатель оплатил товар с помощью QR-кода, продавец сразу исчез.
Липчанин нашёл сайт по продаже 3D-принтеров, выбрал понравившееся ему устройство, оформил заказ и нажал кнопку «связаться с техподдержкой», после чего его перенаправили на диалог с оператором в мессенджере.
«Оператор подтвердил, что заказ оформлен, и предложил липчанину оплатить товар с помощью QR-кода. После того, как покупатель перевёл 135 480 рублей, продавец перестал отвечать на его сообщения», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 159 УК РФ «Мошенничество».
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