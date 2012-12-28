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вчера, 17:10

На 11 улицах Липецка отключат холодную воду

9 сентября «РВК-Липецк» будет проводить ремонтные работы на сетях водоснабжения по адресам: улица 8 Марта, 28, проспект Победы, 106а, улица Саунина, 2в – без холодной воды временно останутся жители 11 улиц, сообщили в компании. 

С 09:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах №№ 26а, 28, 30, 32, 32а, 34 по улице 8 Марта, № 68 по улице Советской. 

С 10:00 и до окончания работ не будет холодной воды в домах № 106а по проспекту Победы, №№ 41, 41а, 43, 45, 49 по Боевому проезду, №№ 11, 11б, 17, 17а, 17б, 18, 18а, 19, 19б, 20, 21, 22 по улице Опытной, №№ 1, 2, 2а, 3, 4, 6 по улице Саунина, №№ 2, 3а, 4, 6, 7 по улице Фурсова, №№ 4а, 4б, 4в по Лебедянскому шоссе, №№ 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6 по улице Казьмина, №№ 2, 4, 6, 8, 10 по улице В. Музыки. 

Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

9 сентября плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики. 

С 08:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 47 по улице Гагарина, №№ 5, 8, 8а, 10, 10/2 по улице Семашко. 

С 09:00 до 17:00 не будет света в домах №№ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 по улице Железногорской, обесточат улицы Добровскую, Патриотическую. 

С 13:00 до 17:00 без электричество останется дом № 35 по улице 50 лет НЛМК. 
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