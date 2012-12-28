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Происшествия
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сегодня, 14:56
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Директоров беглого застройщика Захарова арестовали в зале суда
Сергея Тонких приговорили к 3,5 года общего режима, Сергея Ельчанинова — к трем годам.
Напомним, что в 2021 году двум директорам инкриминировали преступления, предусмотренные частью 3 статьи 30 и частью 4 статьи 159 УК РФ («покушение на хищение денежных средств в особо крупном размере») и частью 4 статьи 159 УК РФ («мошенничество в особо крупном размере»). Согласно приговору, они заключали фиктивные кредитные договоры с Михаилом Захаровым. Это позволило им вывести из компании «Эксстроймаш» 78 миллионов рублей. Еще 65 миллионов рублей они якобы увели из предприятия при помощи фиктивных сделок купли-продажи нежилого здания и земельного участка в центре Липецка. Помимо этого, бизнесмены пытались вывести из общества 129 миллионов рублей по фиктивным актам приёмки выполненных работ по договорам на риэлторские услуги. Эти действия не были доведены до конца, так как компания получила статус банкрота.
По уголовному делу о долевом строительстве микрорайона «Европейский» было проведено свыше 50 судебных экспертиз, в числе которых несколько сложных строительно-технических, длительность производства по которым превышала год. Уголовное дело насчитывало 100 томов. По нему потерпевшими признали почти 2000 человек в 2018 году, но уже в 2019-м потерпевшей стороной по делу осталось лишь ОАО «Экстроймаш».
Предварительное следствие по уголовному делу шло со скрипом. Также долго, с 2021 года, суд определялся с участью подсудимых, приговоренных в итоге к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком в четыре года, а также штрафом в 800 тысяч рублей каждому. В итоге после многочисленных пересмотров дела Первый саратовский кассационный суд общей юрисдикции отменил приговоры Сергею Тонких и Сергею Ельчанинову и направил его на новое рассмотрение в тот же Левобережный суд.
До прихода в зал суда судьи Татьяны Ширяевой подсудимые пытались бодриться, хотя и собрали на случай плохого исхода сумки с вещами и продуктами. Сергей Тонких надеялся на оправдательный приговор. По его словам, кассационная инстанция вернула уголовное дело на новое рассмотрение с призывом внимательно рассмотреть доводы обвиняемых.
— Все дольщики получили квартиры при достройке микрорайона «Европейский». Экспертизы показали, что в стройку было вложено на 300 миллионов рублей больше, чем принято от дольщиков. Экспертизами было доказано, что все средства дольщиков пошли на строительство домов. Если кого и надо было привлекать к уголовной ответственности, то Захарова, но он покинул страну. Он брал займы у общества в 2012-2017 годах. И как мы, директоры, могли не дать ему займов? Он взял их на сумму в 79 миллионов рублей, девять вернул еще до возбуждения уголовного дела. На все займы были документы, но следствие и первый суд сочли это мошенничеством, сговором с нами, директорами. Если бы не уголовное дело, то Захаров все эти деньги бы вернул — у него активов было на 10 миллиардов! Если же говорить о компании «Эксстроймаш», то ее годовой оборот достигал четырех миллиардов в год…
— ... стройматериалов я порой в месяц на 100 миллионов рублей закупал, — добавляет Сергей Ельчанинов.
— Все обвинение надумано, — закончил Сергей Тонких.
Тем временем руководитель группы компаний «СУ-5» Михаил Захаров, живущий сейчас в Германии, продолжает находиться в международном розыске. Его обвиняют в пяти эпизодах преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ («мошенничество в особо крупном размере»), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 («легализация (отмывание) иного имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления»), ч. 3 ст. 33 п. «а» ч. 2 ст. 199 УК РФ («уклонение от уплаты налогов»). Михаил Захаров также считает свое уголовное преследование надуманным и даже называет имя того, кто разрушил его бизнес — бывшего сотрудника ФСБ, тамбовчанина Евгения Свиридова, которого также судят за мошенничество.
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