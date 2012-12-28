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вчера, 16:16
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13-летний водитель квадроцикла находится в состоянии средней тяжести

Мальчик получил травму черепа.

13-летний подросток, госпитализированный вечером 7 сентября из села Хрущёвка Липецкого округа, находится в состоянии средней тяжести. У ребёнка травма черепа, отрицательной динамики врачи не наблюдают.

Напомним, подросток управлял квадроциклом и врезался в столб.

«Квадроцикл — не игрушка, а техника повышенной опасности. Чаще всего аварии случаются из-за езды без экипировки, на высокой скорости, а также при управлении детьми, не имеющими права управления», — напомнил родителям начальник липецкой Госавтоинспекции Андрей Панасович.
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Комментарии (19)

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Как гость
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Сначала новые
Ну и ну
вчера, 23:14
Даже деды-профи на тихоходных мотоблоках бывает разбиваются. Что ж можно было ожидать от неопытного школьника, да ещё и за рулëм куда более быстрого квадроцикла.
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Гость
вчера, 23:00
Родители, берегите своих детей
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Действительно
вчера, 21:29
квадроцикл жалко а родителям штраф и побольше
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Правда жизни.
вчера, 20:39
Квадроцикл жалко....
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Липчанин
вчера, 19:34
В подобных случаях не должно быть никаких оплат лечения по ОМС. С родителей кроме всего прочего обязательно взыскивать всю стоимость лечения в судебном порядке.
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Законодательно
вчера, 18:45
запретить такие средства передвижения, тем более для малолеток. Мы, и без этого вымирающий регион.
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Олеся
вчера, 22:07
Совершенно верно,нашли игрушку- дребежжалку для детей.Родители друг перед другом вытряхиваюся- кто круче...
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-
вчера, 23:55
Совершенно верно,нашли игрушку- дребежжалку для детей.Родители друг перед другом вытряхиваюся- кто круче... Родителям всё равно. А дети сами зарабатывают летом + копят с суточных и школьных обедов.
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ученые
вчера, 18:15
сказали с использованием ГАДЖЕТОВ у детей нарушены когнитивные функции,вообщем идёт плановое сокращение населения планеты. Думай голова, а не только её есть!
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Слава Богу
вчера, 17:17
что в столб. Мог бы ребёнка сбить. Людей покалечить. Наказать родителей надо.
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Qwerty
вчера, 17:29
Полностью с вами согласен. Нашёл свой столб. Слава богу что не пострадали люди.
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Мизантроп
вчера, 17:04
ничего новых наражают за капитал
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Можно
вчера, 16:55
Родителям новый покупать,только со шлемом.
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