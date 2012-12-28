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Происшествия
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вчера, 16:16
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13-летний водитель квадроцикла находится в состоянии средней тяжести
Мальчик получил травму черепа.
Напомним, подросток управлял квадроциклом и врезался в столб.
«Квадроцикл — не игрушка, а техника повышенной опасности. Чаще всего аварии случаются из-за езды без экипировки, на высокой скорости, а также при управлении детьми, не имеющими права управления», — напомнил родителям начальник липецкой Госавтоинспекции Андрей Панасович.
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