Экс-спикер Липецкого горсовета и бывший военком Липецка сели на скамью подсудимых

Пока идет суд, Александр Афанасьев ходатайствовал перед судом дать ему возможность звонить родным из СИЗО, а его подельник Кузнецов — смотреть в камере телевизор.

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Сегодня в Правобережном районном суде Липецка началось слушание дела Александра Афанасьева, бывшего директора АО «Липецкхладокомбинат» и экс-спикера Липецкого горсовета, и экс-военкома города, гендиректора ООО «Клевер» Олега Кузнецова. Первого обвиняют в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ), второму инкриминируют мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).По версии следствия, озвученной в суде гособвинителем Мариной Бурмицкой, в 2023 году Афанасьев и Кузнецов получили от бизнесмена Андрея Выжанова (депутата горсовета и кума Афанасьева) информацию о дополнительных налоговых начислениях на его сеть «НаследникЪ Выжанова» в размере 52 млн рублей — за выявленное дробления бизнеса, включавшего в себя ООО «Теремок», ООО «Теремок плюс» и три ИП на членов его семьи.Выжанов обратился к Афанасьеву с просьбой о помощи в снижении недоимки по налогам, а тот подключил к делу Кузнецова. Необходимую сумму Выжанов передал Кузнецову тремя частями. Первые пять миллионов рублей в присутствии Александра Афанасьева на территории хладокомбината получило доверенное лицо Олега Кузнецова, сотрудница компании «Клевер», которая передала их дочери бывшего военкома. Позже Выжанов лично передал Олегу Кузнецову еще пять миллионов — на парковке возле фитнес-клуба «Нептун» на улице Адмирала Макарова, а оставшиеся пять миллионов — на бывшей заправке «Шелл» на площади Петра Великого. Как считает следствие, эти деньги Кузнецов присвоил и распорядился ими по своему усмотрению, так как не намеревался выполнять взятые на себя обязательства.Кстати, при начале расследования уголовного дела обоим его фигурантам вменяли особо крупное мошенничество (4 ст. 159 УК РФ). Сейчас по этой статье проходит только Кузнецов. С Афанасьева это обвинение сняли после того, как весной этого года он отказался от 51-й статьи Конституции РФ, разрешающей не свидетельствовать против себя, рассказав следствию, что присутствовал при передаче Выжановым денег сотруднице компании «Клевер». К тому же изменился правовой статус жертвы преступления, Андрея Выжанова: в этом году ему также предъявили обвинение — по 291-й статье УК РФ, в даче взятки, но в связи с деятельным раскаянием, с сотрудничеством со следствием уголовное дело в отношении него региональный Следком отменил.Как выяснилось, Олега Кузнецова в уголовном процессе защищают теперь сразу три адвоката, Александра Афанасьева — один. Заседание началось с двух ходатайств подсудимых. Иванов пожаловался на то, что за 11 проведенных к камере СИЗО месяцев он ни разу не видел телевизор, хотя находится на обычных условиях содержания. «А сейчас страна живет в преддверии выборов, и мне интересно, что происходит в стране». Но он читает 30 газет, которые выписывает. Их ему приносят сразу все в один день. Афанасьев же попросил разрешения на телефонные звонки родственникам. Председательствующая в процессе судья Светлана Грабовская пообещала походатайствовать за подсудимых перед УФСИН.Кстати, Афанасьев все события по уголовному делу признал. Он лишь не согласился с квалификацией его обвинения. Его адвокат Лариса Федюкина добавила, что действия ее подзащитного следует квалифицировать как посредничество в покушении на дачу взятки. А вот Кузнецов виновным себя не признал.Адвокат Афанасьева и адвокат Кузнецова Андрей Фролов еще раз (первый раз это было на предварительных слушаниях) попросили суд предоставить им важный для разбирательства документ: то самое отказное поставление следователя регионального СКР Натальи Разумовой, по которому Андрей Выжанов перестал быть обвиняемым. И этот документ по звонку судьи через полтора часа принесли в суд!Еще один адвокат Кузнецова Сергей Белкин заявил следующее ходатайство — о передаче уголовного дела прокурору для устранения препятствий для вынесения справедливого приговора. Из заявления следовало, что следователь Разумова составила обвинительное заключение по делу с нарушениями норм УПК, а также выделила один его фрагмент курсивом, пытаясь сформировать у суда определенный ракурс рассмотрения уголовного дела. Также Сергей Белкин сообщил суду, что во время обыска одного из мест жительства Кузнецова следователь изъяла женские ювелирные украшения и деньги, предположив, что они — результат преступной деятельности Кузнецова. Адвокат заявил, что следователь умышленно устранился от обязательного доказывания обстоятельств дела на этот счет, поэтому в деле нет никаких доказательств криминального происхождения денег и ювелирных украшений, что мешает их вернуть владельцам.Ходатайство не поддержали ни Афанасьев, ни его адвокат. «Это ведет к затягиванию рассмотрения уголовного дела по существу. Если ходатайство о возвращении дела прокурору будет удовлетворено, прошу выделить дело Кузнецова в отдельное производство». Ходатайство стороны защиты не поддержали ни гособвинитель, ни судья.Так как обвиняемые решили пока воздержаться от дачи показаний, суд начал допрос свидетелей по делу сразу с Андрея Выжанова, директора ООО «Теремок».Бизнесмен в свободной форме изложил свое видение событий. О том, что к нему имеют претензии налоговики, он узнал в апреле 2023 года, когда отдыхал в Греции со своим кумом Александром Афанасьевым. Выжанов попросил Афанасьева организовать ему встречу с налоговиками. 23 апреля она состоялась. «На ней мне предъявили документы, из которых я понял, что налоговая усматривает дробление бизнеса. Мне было предложено провести анализ деятельности моих организаций и уплатить доначисленные налоги». 3 мая он снова пришел к налоговикам и сообщил, что готов к сотрудничеству, так как хотел избежать выездной проверки. Сразу же после этого он поинтересовался у Афанасьева, есть ли у того знакомые, которые могли бы дать ему понять, что делать в такой неприятной ситуации.Александр Афанасьев организовал ему встречу в баре СК «Нептун» с Олегом Кузнецовым как с человеком, который может контролировать ход проводимой проверки, так как знал ситуацию в налоговой изнутри. В это же время Выжанов нашел себе другого главного бухгалтера, куда опытнее прежнего. 10 мая он в третий раз пришел к налоговикам, еще раз выслушал их доводы, узнал, что ему доначислили за дробление бизнеса порядка 50 миллионов рублей. Бизнесмен привел свои доводы, пообещав представить налоговикам свой контррасчет налоговых начислений.— Я держал Афанасьева в курсе. Он предложил мне еще раз встретиться с Кузнецовым в баре «Нептуна». Кузнецов сказал, что выяснил обстановку, сказал, что нельзя все пустить на самотёк, так как сумма к доначислению может вырасти. Он сказал, что знает пути уменьшения суммы налогов. Сказал, что всё решит за 20 миллионов рублей. Я был в замешательстве. Но Афанасьев заверил меня, что Кузнецов обладает нужными связями и он поможет решить вопрос. Честно говоря, доверился Афанасьеву. Я попросил Кузнецова разбить запрошенные им 20 миллионов на четыре части.Андрей Выжанов сообщил, что 6 июня он и его главбух принесли свои контррасчеты в налоговую. Там им помогли разработать дорожную карту по уходу от дробления бизнеса. В итоге налоговая снизила доначисление на его бизнес с 52 миллионов до 9 миллионов.Параллельно Выжанов занимался сбором оговоренных с Кузнецовым 20 миллионов: продал акции «Газпрома», «Аэрофлота» и других компаний, а его жена сняла недостающие средства со своих счетов. А потом он тремя частями передал, по его словам, эту сумму Кузнецову. В первый раз это было на глазах Александра Афанасьева в кабинете хладокомбината. Тогда произошел конфуз: пять миллионов пятитысячными купюрами он принес в пакете с брендом «НаследникЪ Выжанова», так что Афанасьев был вынужден переложить этот пакет в другой, черного цвета. Остальные два раза он передавал деньги в пакетах Кузнецову — оставлял их в его черном «BMW X7» на коврике между передними и задними сидениями.Спустя год, 30 мая 2024 года, один знакомый Выжанова посмеялся над ним, мол, его просто развели. Выжанов, по его словам, к этому времени и сам это понял, ведь всю работу по восстановлению репутации компаний перед налоговыми органами сделала, как он заявил, его главный бухгалтер. А 4 июня ему позвонил Афанасьев и потребовал приехать к нему на хладокомбинат. По словам Выжанова, на встрече он был очень груб, обвинил в распространении информации о передаче денег Кузнецову. «С тех пор наше дружеское общение закончилось».— Я был вынужден подать в суд после этого неприятного разговора, потребовать от Афанасьева возвращения мне 10 миллионов рублей, которые по его просьбе я ранее ему ссудил. По решению суда Афанасьев вернул мне долг. А позже я принял решение обратится в правоохранительные органы, чтобы те разобрались в ситуации, куда делись мои деньги (те самые 20 миллионов. — Прим.).Отвечая на вопросы гособвинителя, Андрей Выжанов сказал, что весной и летом 2023 года не вдавался в подробности, как Кузнецов распорядится его деньгами. «Я понял, что Кузнецов полностью владеет ситуацией. Понял, что он имеет доступ ко всей информации. Афанасьев сказал, что у него есть знакомства, связи в разных структурах, и он всё решит. Я подразумевал, что часть средств могла пойти правоохранительным органам для решения вопроса, часть Кузнецов взял бы себе как вознаграждение». По его словам, в последнюю свою встречу с Кузнецовым на бывшей заправке «Шелл», он стал догадываться, что его водят за нос. «Но я исполнил свои договоренности, так как привык выполнять свои обещания».