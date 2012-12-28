Липчане демонстрируют антиЗОЖ

В регионе резко снизилось количество людей ведущих здоровый образ жизни.

По данным агентства «Финэкспертиза», в целом по России наблюдается рост приверженцев здорового образа жизни. За 2024 год таких стало больше на 6%, или 11,8 млн человек.Но ряд регионов РФ показал отрицательный результат. Это Брянская, Ивановская, Липецкая, Мурманская и Псковская области, Северная Осетия, Сахалин, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа.Число сторонников ЗОЖ в Липецкой области сократилось в 2024 году на 37,9%, с 17% населения до 11%.Наибольший прирост приверженцев ЗОЖ фиксировался в прошлом году в Адыгее — в семь раз, от 2 до 4 раз — в Еврейской автономной области, Владимирской, Белгородской, Калининградской областях, Карачаево-Черкесии, Магаданской области, Приморском крае, Санкт-Петербурге и Ульяновской области.В исследовании «Финэкспертиза» основывалась на данных Росстата и собственных опросах населения.Согласно методологии Росстата, к людям с «высокой приверженностью здоровому образу жизни» относятся граждане, выполняющие одновременно пять правил:- потребляют овощи и фрукты ежедневно в количестве не менее 400 граммов;- занимаются спортом - не менее 150 минут умеренной или 75 минут интенсивной физической нагрузки в неделю;- потребляют не более 5 граммов соли в сутки;- умеренны в потреблении алкоголя: не более 168 граммов чистого спирта в неделю для мужчин (соответствует 0,4 литра водки или другого алкоголя крепостью 40 градусов, двум бутылкам вина крепостью 12 градусов либо 3,5 литрам пива крепостью 4,7 градуса) и не более 84 граммов чистого спирта в неделю для женщин (0,2 литра крепкого алкоголя, либо одна бутылка вина, либо 1,8 литра пива);- не курят.Курящие либо нарушающие два и более правил ЗОЖ граждане относятся к антизожникам.