Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
На окраине Липецка сбитого мужчину переехал автомобиль
Происшествия
Полет автомобиля в сторону лога записала камера наблюдения
Происшествия
В Липецком округе пересох пруд
Общество
Стала известна предыстория стрельбы на улице Бехтеева
Происшествия
Министр здравоохранения разбирается в трагедии в областной больнице: пациент выпал с шестого этажа
Происшествия
У 41-летней липчанки удалили пятикилограммовую опухоль
Здоровье
Липецкая вечЁрка: упавшие авиабоеприпасы, поиски стрелка и пересохшие пруды
Общество
На полутора десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Житель поселка Лев Толстой уверен, что раскусил очередную схему аферистов
Происшествия
Сегодня в Липецке: бороться с маркетплейсами, липчане хотят 4-дневную рабочую неделю, чтобы наладить личную жизнь
Общество
Читать все
Нужна ли Липецку уплотнительная застройка?
Говорит Липецк
29-летний таксист попался с наркотиками
Происшествия
Липчанка проглотила штангу
Происшествия
Сегодня в Липецке: бороться с маркетплейсами, липчане хотят 4-дневную рабочую неделю, чтобы наладить личную жизнь
Общество
В Липецке 13-летнего мальчика избили у школы
Происшествия
Фотография турникмена обошлась фитнес-клубу в 50 000 рублей
Происшествия
В доме на Елецкой пять дней забита канализация
Общество
44-летняя ельчанка пострадала в пожаре на улице Орджоникидзе
Происшествия
Липчане демонстрируют антиЗОЖ
Здоровье
Первый новичок перешёл в «Металлург» из московского «Спартака»
Спорт
Читать все
Здоровье
494
42 минуты назад
4

Липчане демонстрируют антиЗОЖ

В регионе резко снизилось количество людей ведущих здоровый образ жизни.

По данным агентства «Финэкспертиза», в целом по России наблюдается рост приверженцев здорового образа жизни. За 2024 год таких стало больше на 6%, или 11,8 млн человек.

Но ряд регионов РФ показал отрицательный результат. Это Брянская, Ивановская, Липецкая, Мурманская и Псковская области, Северная Осетия, Сахалин, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа.

Число сторонников ЗОЖ в Липецкой области сократилось в 2024 году на 37,9%, с 17% населения до 11%.

Наибольший прирост приверженцев ЗОЖ фиксировался в прошлом году в Адыгее — в семь раз, от 2 до 4 раз — в Еврейской автономной области, Владимирской, Белгородской, Калининградской областях, Карачаево-Черкесии, Магаданской области, Приморском крае, Санкт-Петербурге и Ульяновской области.

В исследовании «Финэкспертиза» основывалась на данных Росстата и собственных опросах населения.
Согласно методологии Росстата, к людям с «высокой приверженностью здоровому образу жизни» относятся граждане, выполняющие одновременно пять правил:

- потребляют овощи и фрукты ежедневно в количестве не менее 400 граммов;

- занимаются спортом - не менее 150 минут умеренной или 75 минут интенсивной физической нагрузки в неделю;

- потребляют не более 5 граммов соли в сутки;

- умеренны в потреблении алкоголя: не более 168 граммов чистого спирта в неделю для мужчин (соответствует 0,4 литра водки или другого алкоголя крепостью 40 градусов, двум бутылкам вина крепостью 12 градусов либо 3,5 литрам пива крепостью 4,7 градуса) и не более 84 граммов чистого спирта в неделю для женщин (0,2 литра крепкого алкоголя, либо одна бутылка вина, либо 1,8 литра пива);

- не курят.

Курящие либо нарушающие два и более правил ЗОЖ граждане относятся к антизожникам.
ЗОЖ
0
1
0
0
7

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Нашу
9 минут назад
Волю не сломить, пили, пьём и будем пить
Ответить
Р
11 минут назад
Одни проблемы и никто конечно не виноват. Наверное от хорошей жизни
Ответить
Татьяна
20 минут назад
Нужно еще больше магазинов "Красное и белое".
Ответить
Вася
25 минут назад
Статистика замечательная штука. А бумага всё стерпит.
Ответить
Рекомендуем
Общество
На бесснежной зиме мэрия Липецка сэкономила миллионы рублей
Общество
Теперь в июне: назван новый срок начала работы трамвая маршрута №1
Общество
Липецкие студенты нарасхват у работодателей еще во время обучения
Общество
Статистика: липецкие студенты предпочитают становиться учителями, юристами, экономистами
Общество
Липецкие больницы объединят в кластеры
Общество
Водоканал загрязнял реку Дон
Происшествия
Статистика: за неделю в Липецкой области подорожали сливочное масло, рис и гречка ﻿
Общество
В горсовете усомнились в необходимости пиар-расходов мэрии на контрпропаганду теневой экономики
Экономика
В Липецкой области остановился рост цен на бензин и дизтопливо
Происшествия
Липецкая область — на 30 месте в стране по уровню преступности
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить