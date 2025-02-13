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сегодня, 15:07
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Беспилотник пробил крышу нового цеха завода «Стальнофф»

Вот уже полтора часа на территории предприятия ведутся работы по разминированию.

Сегодня утром работники металлургического комбината «Стальнофф» обнаружили дыру в крыше нового цеха №4. Оказалось, что минувшей ночью завод подвергся атаке БПЛА.

«Крыша нового цеха предприятия пробита, а обломки разбросало. Также были разбиты окна на крыше самого цеха. Пострадавших нет. В данный момент на месте происшествия работают оперативные службы по разминированию», — говорится в официальном сообщении предприятия.

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Как рассказали GOROD48 на заводе, цех №4 недавно построен и введён в эксплуатацию, но фактически ещё не заработал — он пустовал и в нем продолжались ремонтные работы. Ночью на предприятии слышали грохот, но не придали этому значения. Только утром узнали об атаке, увидев дыру в потолке.

Работы по разминированию ведутся уже полтора часа. На заводе работают спасатели, сотрудники правоохранительных органов и медики скорой помощи.

Предприятие уже начало подсчитывать нанесённый ущерб. При этом в компании отмечают, что завод «Стальнофф» не является военно-промышленным предприятием и осуществляет производство товаров исключительно гражданского назначения.

Напомним, этой ночью Липецкая область подверглась массированному налету беспилотников. В Липецке, Ельце и Грязях, Липецком округе, Елецком и Грязинском районах был объявлен красный уровень угрозы. Средства ПВО подавили 12 дронов. Обломки одного из них упали на территорию липецкой станции аэрации,  пострадала сотрудница предприятия.  Но работа станции аэрации не была нарушена. Обломки БПЛА также упали на территории двух частных домовладений —пострадавших нет.
воздушная тревога
БПЛА
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Комментарии (6)

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Как гость
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Сначала новые
не натур
16 минут назад
Значит плохое качество раз сталь пробивает пластиковый набор Лего с пластиковым пропеллером
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Правда
20 минут назад
А плиты какие то тонкие.
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Максим
21 минуту назад
Главное, что нет пострадавших! Надеемся, что скоро это закончится.
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Михаил
21 минуту назад
Работаю здесь! Ночью грохот был страшный!!! Мастера сразу среагировали и отвели нас дальше от места падения. Утром видел нашу охрану на месте и лентой все перегородили. Хорошо никто не пострадал. Работали в соседнем цеху, буквально в 200 метрах
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Максим
24 минуты назад
Главное, что нет пострадавших! Надеемся, что скоро это закончится.
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Сармат
51 минуту назад
Что тут скажешь. Они видимо не знают где промышленные объекты и это радует. Но страдает гражданская инфраструктура....
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