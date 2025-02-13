Сегодня в Липецке: против Дня Святого Валентина липчане, состоящие в браке, куда пропали выходные 23 февраля и 8 марта?
Происшествия
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сегодня, 15:07
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Беспилотник пробил крышу нового цеха завода «Стальнофф»
Вот уже полтора часа на территории предприятия ведутся работы по разминированию.
«Крыша нового цеха предприятия пробита, а обломки разбросало. Также были разбиты окна на крыше самого цеха. Пострадавших нет. В данный момент на месте происшествия работают оперативные службы по разминированию», — говорится в официальном сообщении предприятия.
Как рассказали GOROD48 на заводе, цех №4 недавно построен и введён в эксплуатацию, но фактически ещё не заработал — он пустовал и в нем продолжались ремонтные работы. Ночью на предприятии слышали грохот, но не придали этому значения. Только утром узнали об атаке, увидев дыру в потолке.
Работы по разминированию ведутся уже полтора часа. На заводе работают спасатели, сотрудники правоохранительных органов и медики скорой помощи.
Предприятие уже начало подсчитывать нанесённый ущерб. При этом в компании отмечают, что завод «Стальнофф» не является военно-промышленным предприятием и осуществляет производство товаров исключительно гражданского назначения.
Напомним, этой ночью Липецкая область подверглась массированному налету беспилотников. В Липецке, Ельце и Грязях, Липецком округе, Елецком и Грязинском районах был объявлен красный уровень угрозы. Средства ПВО подавили 12 дронов. Обломки одного из них упали на территорию липецкой станции аэрации, пострадала сотрудница предприятия. Но работа станции аэрации не была нарушена. Обломки БПЛА также упали на территории двух частных домовладений —пострадавших нет.
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