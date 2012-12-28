Липецкая вечЁрка: труп в квартире, из-за кого в городе пахнет навозом, и за что могут уволить мэра
Общество
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сегодня, 12:46
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Новый уполномоченный по правам ребенка Оксана Хлякина приняла присягу
Завершилась эпопея с назначением уполномоченного по правам ребенка Липецкой области.
— Клянусь защищать права и интересы ребенка, руководствуясь законами, справедливостью, голосом совести и интересами ребенка,— зачитала слова присяги новый уполномоченный.
Спикер облсовета Владимир Сериков поздравил детского омбудсмена и поблагодарил за работу Юрия Тарана — предшественника Оксаны Хлякиной.
Напомним, после окончания пятилетнего срока работы Юрия Тарана была запущена процедура по назначению нового детского омбудсмена. Губернатор Игорь Артамонов внес кандидатуру Оксаны Хлякиной — бывшего члена Совета Федерации от Липецкой области. С губернатором согласились депутаты областного Совета. Далее кандидатуру Оксаны Хлякиной согласовала уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова.
Оксана Хлякина — доктор биологических наук. Работала врачом клинической лабораторной диагностики ГУЗ «Липецкий областной перинатальный центр». Была депутатом областного Совета VI созыва и сенатором Совета Федерации. В 2024 году награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Юрий Таран назначен заместителем начальника управления физкультуры и спорту Липецкой области.
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