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сегодня, 12:46
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Новый уполномоченный по правам ребенка Оксана Хлякина приняла присягу

Завершилась эпопея с назначением уполномоченного по правам ребенка Липецкой области.

Сегодня сессия Липецкого областного Совета единогласно проголосовала за назначение Оксаны Хлякиной региональным уполномоченным по правам ребенка. Сразу после голосования Оксана Хлякина приняла присягу.

— Клянусь защищать права и интересы ребенка, руководствуясь законами, справедливостью, голосом совести и интересами ребенка,— зачитала слова присяги новый уполномоченный.

Спикер облсовета Владимир Сериков поздравил детского омбудсмена и поблагодарил за работу Юрия Тарана — предшественника Оксаны Хлякиной.

Напомним, после окончания пятилетнего срока работы Юрия Тарана была запущена процедура по назначению нового детского омбудсмена. Губернатор Игорь Артамонов внес кандидатуру Оксаны Хлякиной — бывшего члена Совета Федерации от Липецкой области. С губернатором согласились депутаты областного Совета. Далее кандидатуру Оксаны Хлякиной согласовала уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Оксана Хлякина — доктор биологических наук. Работала врачом клинической лабораторной диагностики ГУЗ «Липецкий областной перинатальный центр». Была депутатом областного Совета VI созыва и сенатором Совета Федерации. В 2024 году награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Юрий Таран назначен заместителем начальника управления физкультуры и спорту Липецкой области.

уполномоченный по правам ребенка
Оксана Хлякина
Юрий Таран
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Комментарии (13)

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Сначала новые
Гость
20 минут назад
Карусель!
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Партработник
34 минуты назад
Ну всё, пенсионеров пристроили, можно дальше бабло в карман пилить.
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Ребенок
47 минут назад
чей? А остальные как же?
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ГОСТЬ53
сегодня, 13:22
Ну и зачем такая перетурбация? Нам что от этого? Кто то кого то умней, что ли? Или Таран прям так уж и не справлялся?
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Горожанка
сегодня, 13:02
Неужели ей самой это было надо...как и предыдущее кресло... Можно же было работать в медицине. А тут защита прав. Их должны профи защищать.
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ага
сегодня, 13:10
В какой медицине ? Она анализы брала
Ответить
В медицине
сегодня, 13:08
Мозги нужны!
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Правда
сегодня, 12:57
Как они хорошо все клянутся.
Ответить
Кто знает ?
сегодня, 12:54
А что ей сенатором не сиделось ?
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Липчанка
11 минут назад
Так у нее муж работает в налоговой,сечешь? Какой из нее педагог? Анализы брала,училась заочно за деньги,вовремя надо соломку подстелить
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Бабушка Ненила
сегодня, 13:32
Какая разница, где не сидеть, пролежней не будет, она же доктор
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