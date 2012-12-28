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Происшествия
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вчера, 14:41
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14-летняя девочка получит от хозяйки покусавшей её собаки 70 тысяч рублей
В такую сумму суд оценил нанесённый школьнице моральный вред.
«Несовершеннолетней пришлось пережить психологические и нравственные страдания в связи с произошедшим, пройти медицинское лечение», — сообщает прокуратура области о последствиях нападения.
Собака напала на девочку в мае этого года. Прокуратура контролирует исполнение судебного решения.
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