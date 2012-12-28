14-летняя девочка получит от хозяйки покусавшей её собаки 70 тысяч рублей

В такую сумму суд оценил нанесённый школьнице моральный вред.



Суд удовлетворил иск прокуратуры Правобережного района Липецка к хозяйке собаки, напавшей на 14-летнюю девочку, о компенсации морального вреда. В пользу школьницы с владелицы животного взысканы 70 тысяч рублей.«Несовершеннолетней пришлось пережить психологические и нравственные страдания в связи с произошедшим, пройти медицинское лечение», — сообщает прокуратура области о последствиях нападения.Собака напала на девочку в мае этого года. Прокуратура контролирует исполнение судебного решения.