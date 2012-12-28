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1794
вчера, 14:41
21

14-летняя девочка получит от хозяйки покусавшей её собаки 70 тысяч рублей

В такую сумму суд оценил нанесённый школьнице моральный вред.

Суд удовлетворил иск прокуратуры Правобережного района Липецка к хозяйке собаки, напавшей на 14-летнюю девочку, о компенсации морального вреда. В пользу школьницы с владелицы животного взысканы 70 тысяч рублей.

«Несовершеннолетней пришлось пережить психологические и нравственные страдания в связи с произошедшим, пройти медицинское лечение», — сообщает прокуратура области о последствиях нападения.

Собака напала на девочку в мае этого года. Прокуратура контролирует исполнение судебного решения.
животные
собака
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Комментарии (21)

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Как гость
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Сначала новые
Оксана
вчера, 23:06
Кто будет штрафовать людей, которые бъют бутылки, мусор под окна выбрасывают, харкают, бычки кидают, мужчины около деревьев ссут хуже кобелей, мамочки за своими чадами влажные салфетки не могут выкинуть в парках. Но все засрали собаки!!!!
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Однако
вчера, 20:40
Маловато будет! Пора уже увеличить размер компенсации, чтобы люди следили за своими любимыми собачками.
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гостья
вчера, 19:56
Маленькая сумма компенсации. Хозяев собак надо наказывать большими штрафами и есть за что. В МКД держат крупных собак, которые могут залаять и завыть в любое время суток. Выгуливают без намордников где хотят. Жалко школьницу .
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Фунтик
вчера, 18:57
На меня накинулась соседка,я тоже пережил психологические и нравственные страдания.
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Просто человек
вчера, 17:46
У нас у соседей алабай вышел погулять... Ему три месяца, вся улица укрылась, и это в деревне, ждали пока хозяин * . А он говорит, еще маленький никого не тронет.
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Гость 1944
вчера, 17:04
В МКД нельзя заводить животных. Другое дело частный дом. Там собаки и кошки выполняют определенные функции. Охраняют территорию, ловят мышей. Нельзя плодить паразитов среди животных, их среди людей появилось очень много.
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Бабушка.
вчера, 16:35
Поведение собаки - зеркальное. Человек замахивается рукой, ногой- собака кусает за эту руку, ногу. Человек заговаривает с доброй улыбкой - собака смотрит на него и никогда не бросится.
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Эксперт
вчера, 19:03
Вы считаете в данном случае виновата девочка?
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Ха
вчера, 15:42
еще есть одна золотая жила для администрации - это штраф за неубранное собачье дер..мо с собачников, даже по 2000-3000 в день выписывать уже куча денег на социальные нужды!
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Да
вчера, 17:44
И за бычки было бы неплохо оштрафовать тыс так 5
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гость
вчера, 16:01
Не пишите, бред! Кто будет следить за этим, ИИ не справиться, за каждым кустом камеру не поставишь.
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гость
вчера, 21:50
Не пишите, бред! Кто будет следить за этим, ИИ не справиться, за каждым кустом камеру не поставишь. Проблема содержания собак и кошек в городах давно решена за рубежом, берите готовый опыт и внедряйте у себя. Почему у нас не вводится система обязательных генетических паспортов для всех собак для их идентификации по ДНК? Конечно, на платной основе за счет владельцев, паспорта тоже привязаны к владельцам собак. Дальше всё просто. После паспортизации законом устанавливается высокий штраф за выгул собаки без соответствующей регистрации, а также штраф за собачьи отходы в неположенном месте на основании результатов теста ДНК.
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Ну
вчера, 20:29
Не пишите, бред! Кто будет следить за этим, ИИ не справиться, за каждым кустом камеру не поставишь. Хотя бы там где они есть. Нижний парк и весь центр, в камерах и в собачьих испражнениях
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Старик 1944
вчера, 17:07
Не пишите, бред! Кто будет следить за этим, ИИ не справиться, за каждым кустом камеру не поставишь. Если участковый будет получать от такого штрафа 30-40% все изменится через 2-3 меяца !!
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Татьяна
вчера, 15:37
а кто заплатит штраф сады им мичурина держат собак к вечеру выпускают а иной раз днем держат животных у дома не на привязи
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зачастую
вчера, 15:24
этой схемой пользуются мошенники, якобы покусала, напугала и тд. Осторожно!
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Ооооо
вчера, 20:31
Да вы тот ещё собачник, собачка хорошая, люди плохие
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