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Озимые, возможно, придется досевать
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110
19 минут назад

Озимые, возможно, придется досевать

Из-за сухих осени и зимы пятая часть посевов озимых находится в критическом состоянии.

Поля под Липецком зеленеют. Снег даже не прикрывает растения. Подобной зимы директор Центра агрохимической службы «Липецкий» Юрий Сискевич не припомнит, а работает он в отрасли он больше 30 лет.

Возглавляемый им Центр следит за состоянием посевных площадей. Осенью Центр определяет запас минерального азота в почве, с декабря по февраль — оценивает запас сахаров, весной проводит листовую и тканевую диагностику.

В январе содержание сахаров в озимых культурах составило от 7 до 16%, что на 5% меньше средних многолетних значений. Это произошло из-за осенней засухи. А количество сахаров, углеводов напрямую влияет на перезимовку озимых культур.

— Из 320 тысяч гектаров озимых 5% сейчас находятся в хорошем состоянии, порядка 72-73% — в удовлетворительном, и чуть больше 20%— в критическом состоянии. Что делать с озимыми, которые находятся в критическом состоянии? Дождемся весны, посмотрим какие повреждения они получат, сколько растений будет на погонном метре и тогда уже будем принимать решение: или ремонтировать (досевать), или пересевать. Хозяйствам рекомендую ремонтировать озимые, а в крайнем случае — пересевать, — говорит Юрий Сискевич.

Опасной ситуация может стать, если температура воздуха устойчиво опустится ниже 10 градусов мороза при отсутствии снега. Пока же в лаборатории анализа кормов и растениеводческой продукции ничего критического не увидели.

Общая посевная площадь в 2025 году в регионе составит 1 миллион 406 тысяч гектаров. Это на 21 гектар больше, чем в 2024 году. Зерновые и зернобобовые культуры займут 780 тысяч гектаров, что на 11 тысяч гектаров больше прошлогодних значений. На 2% увеличатся площади под сахарной свеклой. Ее посеют на 116 тысячах гектаров. Масличные культуры разместят на 427 тысячах гектарах. Площади под кормовыми культурами, картофелем и овощами открытого грунта в организованном секторе останутся на уровне прошлого года. Под них выделено 55 и 28 тысяч гектаров соответственно.
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