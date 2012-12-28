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Общество
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28 минут назад
Из-за свадьбы депутата пришлось вносить изменения в постановление
Никаких изменений во фракции не ожидается, дело в том, что депутат от «Новых людей» Юлия Соловьева вышла замуж и поменяла девичью фамилию на Бойванову.
По этой же причине вносятся изменения в постановления «Об избрании председателей комитетов и комиссии, заместителей председателей комитетов Липецкого областного Совета депутатов» и «Об избрании депутатов для работы в Липецком областном Совете депутатов на профессиональной постоянной основе».
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