Из-за свадьбы депутата пришлось вносить изменения в постановление

Депутат Липецкого областного Совета Юлия Бойванова попросила внести изменение в постановление «О регистрации фракции политической партии «Новые люди» в Липецком областном Совете депутатов».Никаких изменений во фракции не ожидается, дело в том, что депутат от «Новых людей» Юлия Соловьева вышла замуж и поменяла девичью фамилию на Бойванову.По этой же причине вносятся изменения в постановления «Об избрании председателей комитетов и комиссии, заместителей председателей комитетов Липецкого областного Совета депутатов» и «Об избрании депутатов для работы в Липецком областном Совете депутатов на профессиональной постоянной основе».