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сегодня, 15:35
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Маршрутки в Липецке будут работать как работали — плохо, вне расписания

Причина: катастрофическая нехватка средств в городском бюджете на переход перевозчиков на брутто-тарифы.

Сегодня на комиссии по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству Липецкого горсовета в который уже раз с 2017 года обсуждали пересадочный тариф, чтобы горожане не переплачивали за проезд, а также переход перевозчиков на так называемые брутто-контракты, подразумевающие оплату транспортной работы в зависимости от качества транспортной работы.

— Недавно читал, что на брутто-контракты переходят в Екатеринбурге. На это из бюджета потратят два миллиарда рублей. Эта схема перевозок пассажиров хорошо себя зарекомендовала. В Липецке планируется что-то подобное? — задал вопрос председателю департамента транспорта мэрии Александру Лукинову депутат Игорь Подзоров.

— И будут ли введены пересадочные тарифы хотя бы на самых важных направлениях? Опытная, новые микрорайоны? — присоединился к вопросу первый вице-спикер горсовета, председатель депутатской комиссии Борис Понаморев.

Александр Лукинов ответил, что такая возможность предусмотрена законодательством. На брутто-контракты можно переводить и отдельные значимые маршруты, что уже сделано в ряде субъектов. Этот вид перевозок наиболее привлекателен для пассажиров, так как позволяет заказчику, мэрии, требовать безоговорочного выполнения перевозчиками графиков. Александр Лукинов и сам поверил в эту пока еще сказку, заявив, что «автобусы будут ходить по расписанию в синергии с выделенными полосами».

Но маршрутки в Липецке будут работать как работали — плохо, вне расписания. Почему? Потому что у мэрии катастрофически не хватает средств для перехода перевозчиков на брутто-тарифы.

— Специалисты Высшей школы экономики просчитали, что в 2021-2022 годах этот переход обошелся бы бюджету в 5,1 миллиарда рублей. С учетом роста цен в прошлом году сумма выросла до 6,4 миллиардов. Эти расчеты были перепроверены в правительстве области. Но нам на пассажирские перевозки на этот год довели всего 390 миллионов рублей, — сказал Александр Лукинов.

И добавил: за брутто-тарифами будущее. Это — принципиальная позиция Минфина и Минтранса. Но надо быть реалистами — в Липецке такой переход если и произойдет, то не скоро.

Сейчас все липецкие перевозчики, в том числе муниципальный горэлектротранспорт, представленный электробусами и трамваями, работают по нетто-контрактам, по которым прибыль частников и МУПов зависит от количества перевезенных пассажиров. Поэтому бизнес отказывается от расходов на новые машины, сокращает издержки за счет утренних и вечерних рейсов, а то и просто сходами с маршрутов. В итоге не выполняются до 15% рейсов от предусмотренных договорами с муниципалитетом.
транспорт
автобус
брутто-контракты
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Комментарии (42)

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Как гость
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Сначала новые
Пессимист
4 минуты назад
Если министров переименовать в окружных столоначальников - деньги найдутся
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Ясно-Понятно
9 минут назад
Ждем повышения цен до полтинника
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да-уж
12 минут назад
На переименование администраций в правительство денег хватило, а на перевозки нет?
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48 копеек
14 минут назад
надо зп всем понизить, чтобы даже на проезд не хватало. И тогда все пешком пойдут и автобусы не нужны будут. НЕ БЛАГОДАРИТЕ
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Елена
22 минуты назад
Сегодня были в Ривьере 3 автобуса 324 проехали и не одного 24. Пришлось идти на 315 маршрут что бы уехать. И на Ривьеру долго ждали. Теперь будем с 315 наверно пешком ходить просто ужасно работает 24 маршрут.
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Василий
29 минут назад
Ага, денег и город весь перекопали. Светофоры настроили не через голову и хотят что бы поток двигался. Действительно, что могло пойти не так....
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Вести липецк включите
31 минуту назад
Там всë хорошо рапортуют
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Гость
40 минут назад
У каждого чиновника, министра есть машина и не одна, и это не считая их помощников. Сколько же тратит бюджет на их содержание все вместе? Пересадить их на собственный транспорт и деньги появится даже с лехвой.
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макс
50 минут назад
Перевозчикам дали зеленый свет, не справляетесь ,да и ладно!
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Липчанин
52 минуты назад
Ни кто и не сомневался., всё как всегда.
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