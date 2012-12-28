Причина: катастрофическая нехватка средств в городском бюджете на переход перевозчиков на брутто-тарифы.

Сегодня на комиссии по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству Липецкого горсовета в который уже раз с 2017 года обсуждали пересадочный тариф, чтобы горожане не переплачивали за проезд, а также переход перевозчиков на так называемые брутто-контракты, подразумевающие оплату транспортной работы в зависимости от качества транспортной работы.— Недавно читал, что на брутто-контракты переходят в Екатеринбурге. На это из бюджета потратят два миллиарда рублей. Эта схема перевозок пассажиров хорошо себя зарекомендовала. В Липецке планируется что-то подобное? — задал вопрос председателю департамента транспорта мэрии Александру Лукинову депутат Игорь Подзоров.— И будут ли введены пересадочные тарифы хотя бы на самых важных направлениях? Опытная, новые микрорайоны? — присоединился к вопросу первый вице-спикер горсовета, председатель депутатской комиссии Борис Понаморев.Александр Лукинов ответил, что такая возможность предусмотрена законодательством. На брутто-контракты можно переводить и отдельные значимые маршруты, что уже сделано в ряде субъектов. Этот вид перевозок наиболее привлекателен для пассажиров, так как позволяет заказчику, мэрии, требовать безоговорочного выполнения перевозчиками графиков. Александр Лукинов и сам поверил в эту пока еще сказку, заявив, что «автобусы будут ходить по расписанию в синергии с выделенными полосами».Но маршрутки в Липецке будут работать как работали — плохо, вне расписания. Почему? Потому что у мэрии катастрофически не хватает средств для перехода перевозчиков на брутто-тарифы.— Специалисты Высшей школы экономики просчитали, что в 2021-2022 годах этот переход обошелся бы бюджету в 5,1 миллиарда рублей. С учетом роста цен в прошлом году сумма выросла до 6,4 миллиардов. Эти расчеты были перепроверены в правительстве области. Но нам на пассажирские перевозки на этот год довели всего 390 миллионов рублей, — сказал Александр Лукинов.И добавил: за брутто-тарифами будущее. Это — принципиальная позиция Минфина и Минтранса. Но надо быть реалистами — в Липецке такой переход если и произойдет, то не скоро.Сейчас все липецкие перевозчики, в том числе муниципальный горэлектротранспорт, представленный электробусами и трамваями, работают по нетто-контрактам, по которым прибыль частников и МУПов зависит от количества перевезенных пассажиров. Поэтому бизнес отказывается от расходов на новые машины, сокращает издержки за счет утренних и вечерних рейсов, а то и просто сходами с маршрутов. В итоге не выполняются до 15% рейсов от предусмотренных договорами с муниципалитетом.