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Погода в Липецке
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вчера, 17:00
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В Липецкой области ночью местами похолодает до 0 градусов
Но уже днем температура в регионе подскочит почти на 20 градусов.
Среднесуточные температуры составят: 9 сентября — 11-13 градусов тепла, что на 2-3 градуса ниже климатической нормы, 10 и 11 сентября — 16-18 градусов тепла, что на 1-3 градуса выше нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 9 сентября в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, ночью 2-7 м/сек, днем 6-11 м/сек. Ночью на улице — от +2 до +7, в низких местах опустится до 0 градусов, днем от +18 до +23.
В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью составит от +3 до +5 градусов, днем — от +19 до +21 градусов.
День 9 сентября стал самым теплым в Липецке в 1909 году, тогда в городе было +33. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2010 году — 1 градус тепла.
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