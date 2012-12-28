В Липецкой области ночью местами похолодает до 0 градусов

Но уже днем температура в регионе подскочит почти на 20 градусов.

9 сентября территория Липецкой области будет находиться в тылу уходящего циклона, а 10 сентября — в гребне южного антициклона: существенных осадков не ожидается. 11 сентября к региону приблизится циклон с Атлантики, пройдут небольшие дожди.Среднесуточные температуры составят: 9 сентября — 11-13 градусов тепла, что на 2-3 градуса ниже климатической нормы, 10 и 11 сентября — 16-18 градусов тепла, что на 1-3 градуса выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 9 сентября в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, ночью 2-7 м/сек, днем 6-11 м/сек. Ночью на улице — от +2 до +7, в низких местах опустится до 0 градусов, днем от +18 до +23.В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью составит от +3 до +5 градусов, днем — от +19 до +21 градусов.День 9 сентября стал самым теплым в Липецке в 1909 году, тогда в городе было +33. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2010 году — 1 градус тепла.