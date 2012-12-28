В Липецке начали устанавливать защитные модули для укрытия людей при воздушных тревогах

Первая железобетонная конструкция появилась на конечной остановке микрорайона «Елецкий». Еще одну подрядчик установит в ближайшие дни возле ТЦ «Елецкий».

По данным телеграм-канала мэрии, всего в городе установят 28 защитных сооружений. Их разместят возле остановок общественного транспорта в новых микрорайонах, на улицах Гагарина, Терешковой, Московской, проспектах 60-летия СССР и Победы, площадях Революции, Петра Великого, на Соколе, Новолипецке, Сырском Руднике, в микрорайоне «Университетский».Каждое укрытие представляет собой железобетонную коробку площадью 8,5 кв.м.Подрядчик должен завершить работы в апреле, но планирует установить укрытия раньше срока. На эти цели из муниципального бюджета выделены 10 млн рублей. На случай отключения электричества во время воздушной атаки мэрия Липецка приобретет и дизельный электрогенератор.По данным GOROD48, в мэрии пока не определились с балансодержателем бетонных укрытий. По идее, они принадлежат городскому управлению ГО и ЧС, которое приобрело эти модули. Но пока их передали в ведение управления главного смотрителя. Следить за их чистотой внутри и снаружи будут управы, то есть департамент развития территории, но чистить и мыть их придется МБУ «Управление благоустройства Липецка», имеющего для этого технику и рабочих.