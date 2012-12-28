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сегодня, 13:32
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В Липецке начали устанавливать защитные модули для укрытия людей при воздушных тревогах

Первая железобетонная конструкция появилась на конечной остановке микрорайона «Елецкий». Еще одну подрядчик установит в ближайшие дни возле ТЦ «Елецкий».

По данным телеграм-канала мэрии, всего в городе установят 28 защитных сооружений. Их разместят возле остановок общественного транспорта в новых микрорайонах, на улицах Гагарина, Терешковой, Московской, проспектах 60-летия СССР и Победы, площадях Революции, Петра Великого, на Соколе, Новолипецке, Сырском Руднике, в микрорайоне «Университетский».

Каждое укрытие представляет собой железобетонную коробку площадью 8,5 кв.м.

Подрядчик должен завершить работы в апреле, но планирует установить укрытия раньше срока. На эти цели из муниципального бюджета выделены 10 млн рублей. На случай отключения электричества во время воздушной атаки мэрия Липецка приобретет и дизельный электрогенератор.

По данным GOROD48, в мэрии пока не определились с балансодержателем бетонных укрытий. По идее, они принадлежат городскому управлению ГО и ЧС, которое приобрело эти модули. Но пока их передали в ведение управления главного смотрителя. Следить за их чистотой внутри и снаружи будут управы, то есть департамент развития территории, но чистить и мыть их придется МБУ «Управление благоустройства Липецка», имеющего для этого технику и рабочих. 
воздушная тревога
БПЛА
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Комментарии (33)

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Как гость
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Сначала новые
зуммер
7 минут назад
Откуда у дедушек интернет ? В ссср интернета не было , а голоса глушили . А сейчас дедушки рассказывают ,что там по интернету сказали.А по голосам что говорили, в году так 1980 , а ? Дедушка , расскажи , если память тебя не подводит ! )))))))
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Деньги на интернет
10 минут назад
Откуда ? Все же нищие , капитализм , прибавочная стоимость, 300 % прибыли . А что же терять пролетариям , кроме своих цепей ???
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А по
25 минут назад
Интернету говорят, что никто на нас нападать не собирается.
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Житель
27 минут назад
О, туалетики подвезли.
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Гость
31 минуту назад
Опытная. Кольцо трубного. Весь центр города? Пожалейте нас. Мы без туалетов остались
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Житель
34 минуты назад
Страшно в такой курень заходить , а вдруг там маньяк сидит
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Маньяки
9 минут назад
Мы в соседнем будем - там нас ищи и подружку приводи, тока не страшную чтоб
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Ура !
43 минуты назад
теперь хоть будет куда в туалет сходить. С 1917 года ждали и дождались !
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аналитик
48 минут назад
значит еще не так быстро все закончится
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Так
31 минуту назад
Цеевропейцев даже на переговоры не позвали. Вот и бесятся
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Липчанен
50 минут назад
Очень нужное и своевременное решение. Наша власть всегда на шаг впереди!!!!
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я
54 минуты назад
то есть ,все ждут перемирие в ближайшее время ,а у нас ставят укрытия ))))))))))))
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Просто электорат
51 минуту назад
чего то не знает....
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