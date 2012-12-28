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1645
44 минуты назад
6

На Липецкую область упали два авиационных боеприпаса

Появились официальные разъяснения по поводу вчерашнего ЧП.

«Согласно уточненной информации от уполномоченных ведомств, вчера над Липецкой областью произошел нештатный сход двух авиационных боеприпасов. Один упал в Елецком районе, другой — в Воловском МО, вдали от жилых домов. На месте падения продолжают работать взрывотехники», — сообщили в Telegram-канале Липецкой области.

Там же напомнили, что электроснабжение населенных пунктов в Елецком районе восстановлено еще вчера.

«Гражданам, чьи дома и машины пострадали от падения боеприпаса, будет выплачена компенсация», – пообещали власти.



В пабликах сразу сообщили, что кусками грунта и щебнем от взрывной волны побило машину

Жителей региона попросили опираться только на официальные источники во избежание дезинформации.
боеприпасы
отключения
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Комментарии (6)

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Как гость
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Сначала новые
Странно
18 минут назад
... упали "вдали от жилых домов" и.... "Гражданам, чьи дома и машины пострадали от падения боеприпасов".
Ответить
Гостья
20 минут назад
Как дозировано выдают информацию
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ха
24 минуты назад
во, эт ближе к теме, а то ступеньки, тумбочки
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Для
26 минут назад
Если это ступень, то тогда какая по размеру ракета?
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Липчанин на диване.
31 минуту назад
Эксперты на выход !
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САИ
32 минуты назад
Ну вот, это похоже на правду. А то какие то ступени упали!
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