Огромная воронка и засыпанная грунтом дорога: еще одно видео последствия падения ступени ракетного комплекса
Электроснабжение в Елецком районе, отключенное после падения ступени ракеты, восстановлено
Происшествия
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44 минуты назад
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На Липецкую область упали два авиационных боеприпаса
Появились официальные разъяснения по поводу вчерашнего ЧП.
Там же напомнили, что электроснабжение населенных пунктов в Елецком районе восстановлено еще вчера.
«Гражданам, чьи дома и машины пострадали от падения боеприпаса, будет выплачена компенсация», – пообещали власти.
В пабликах сразу сообщили, что кусками грунта и щебнем от взрывной волны побило машину
Жителей региона попросили опираться только на официальные источники во избежание дезинформации.
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