Из магазина украли два ящика водки: вор погрузил 40 бутылок в пакеты и уехал на велосипеде
Индексация пенсий, ужесточение правил для мигрантов — законы, которые вступают в силу в феврале
Индексация пенсий, ужесточение правил для мигрантов — законы, которые вступают в силу в феврале
В региональном Минобре и инспекции по делам несовершеннолетних проводят проверку по факту драки подростков
Происшествия
3885
сегодня, 14:15
4
Упавшая ступень ракеты оставила без электричества несколько сел Елецкого района
Энергетики восстанавливают подачу электричества.
Погибших и пострадавших нет.
Энергетики восстанавливают нарушенное электроснабжение.
Утром официальный канал Минобороны РФ сообщал о нанесении группового удара высокоточным оружием большой дальности по объектам газоэнергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу предприятий ВПК Украины.
3
3
9
5
2
Комментарии (4)