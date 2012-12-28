Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Стало известно о пострадавшей во время налета БПЛА женщине
Происшествия
«Вырвала руку и побежала за кане-корсо»: жуткие подробности трагедии в СНТ «Цементник»
Происшествия
Губернатор сообщил о массированном налете БПЛА
Происшествия
В Липецке звучат сирены: объявлен красный уровень угрозы
Происшествия
Пострадавшую во время атаки БПЛА женщину оперировали в течение трёх часов
Общество
Пострадавшей от налета БПЛА сотруднице станции аэрации — 48 лет
Происшествия
В школе № 77 работают оперативные службы
Происшествия
На тамбовской трассе погибли два водителя
Происшествия
Почти все районы Липецкой области превратятся в округа
Общество
Сорвавшую ремонт поликлиники компанию включили в реестр недобросовестных
Общество
Читать все
Мэрия рассказала о развитии отдельных районов Липецка: оно туманно
Общество
Семеро по лавкам: многодетной семье вернули изъятых в августе прошлого года малышей
Общество
«Елецкий» и «Университетский» могут быть связаны прямой дорогой к 2027 году
Общество
За неаккуратную парковку водителю пообещали проколоть колеса автомобиля
Общество
В Липецкой области стало меньше фальшивок
Общество
Добринского предпринимателя обвиняют в превышении пределов необходимой обороны
Происшествия
Котлеты и макароны — любимые блюда на все времена!
Общество
Китайско-подмосковные лифты заменят на белорусские?
Общество
За закрытой дверью на улице Неделина нашли тело пенсионерки
Происшествия
Свидетеля убийства самогонщицы будут судить по обвинению в вымогательстве
Происшествия
Читать все
Общество
709
сегодня, 13:27
14

Мэрия рассказала о развитии отдельных районов Липецка: оно туманно

Строительство мостов не в приоритете из-за отсутствия средств. Более того, у городской администрации нет денег даже на прокладку велодорожек.

Сегодня на заседании комиссии на по ЖКХ, градостроительству и землепользованию Липецкого горсовета вице-мэр Светлана Сурмий рассказала о реализации Генплана развития Липецка.

Главная новость: строительство столь нужных городу мостов — не в приоритете мэрии. Мост через Боевой проезд, который должен соединить район Опытной с улицей Гагарина, еще даже и не спроектировали, а на новую ветку Октябрьского моста, смета которого составила с учетом роста цен 7,1 миллиарда рублей, нет средств. Так что в ближайшие 2-3 года этих мостов не будет. Более того, в городском бюджете нет ни копейки на строительство велодорожек, денег не хватает ни на снос расселенного аварийного жилья, ни на паспортизацию бесхозяйных коммунальных сетей.

d038206b-35a3-4792-968e-f73095976429.jpg

Все надежды поэтому на частный капитал. Светлана Сурмий высказала надежду на завершение строительства микрорайонов «Победа», «Европейский», «Елецкий», «Университетский» и «Взлетный», а также на обновление инвесторами отдельных районов города.

Сселки.jpg

Рудник.jpg

Орел-Тамбов.jpg

Боевой проезд.jpg

В прошлом году департамент градостроительства и архитектуры заключил два договора о комплексном развитии территорий: площадью 7,17 га на улице 50 лет НЛМК (между дорогой и рекой Воронеж), где воронежский застройщик может построить до 61,3 тысяч квадратных метров жилья, и на углу улиц Октябрьской и Скороходова в центре Липецка, где появится элитный дом площадью 5,5 тысяч кв.м.

50 лет НЛМК.jpg

скороходова.jpg

В этом году мэрия разработает проект реновации территории в районе улицы Интернациональной.

Интернациональная.jpg

— А что с территорией вдоль улицы Студеновской, которая занята расселенными двухэтажками? Ее же тоже собирались отдать инвесторам? — спросила депутат Евдокия Бычкова.

konjxn7xhh5s4pbwfn1bqr51nhiym5wh.jpg

Из ответа Светланы Сурмий следовало, что когда проект реновации обстоятельно просчитали, то убедились, что никакой застройщик за него не возьмется по причине огромных средств, которые нужно вложить в перекладку на Студеновской теплосетей, водопровода и канализации. Это, кстати, уже второй просчет профильного департамента администрации Липецка с проектами комплексного развития территорий — первой осечкой стал проект строительства нового ЖК в районе улиц Неделина-Калинина: в этой низине нужно было провести затратные мероприятия по понижению уровня грунтовых вод.

Карла Маркса.jpg

а вот о скандальном ЖК «Турист-2» екатеринбургского застройщика не было сказано ни слова 

Депутат Игорь Крутских спросил Светлану Сурмий о перспективах развития лесопарка в районе Тракторного. Все эти земли находятся в ведении Ленинского лесхоза, поэтому город не имеет права тратить средства на благоустройство территории, занятой лесом. Поэтому нужно или взять этот лес в муниципальную собственность, или сказать правду жителям Тракторного и поселка Заречье, о том, почему муниципалитет не развивает природный участок.

— Мне очень сложно понять то, о чем вы говорите, — так отреагировала вице-мэр на предложения депутата.

Светлана Сурмий заявила, что Генплан развития города до 2024 года предполагает освоение территорий под жилищное строительство за счет реновации территорий гаражных комплексов и СНТ.

На этой неделе произошла трагедия в СНТ «Цементник». Там, где люди отапливают свои дома электрическими котлами. И таких территорий в черте города много, где люди формируют коттеджные поселки на месте дачных домиков с одной лампочкой. Есть ли оценка необходимых новых мощностей, необходимых людям, улучшающим свои жилищные условия? — поинтересовался первый вице-спикер горсовета Борис Понаморев.

— Такая работа запланирована, — кратко ответил на вопрос другой вице-мэр, куратор сферы ЖКХ Павел Кузнецов.
КРТ
реновация
благоустройство
жилье
ветхое жилье
5
4
2
0
2

Комментарии (14)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
qwerty
10 минут назад
Развивай, не развивай, а будущее этого города предопределено - скукожиться обратно до рабочего посёлка.
Ответить
Старожил
12 минут назад
А про Радиаторную всё забыли ?
Ответить
Гоголь Н.В.
12 минут назад
А что . вы что то планируете ? Странно . незаметно !!!
Ответить
Гоголь Н.В.
16 минут назад
Зарплаты уменьшите . глядишь и деньги найдутся
Ответить
!
29 минут назад
Правильно, застройщику выгодно сажать дом на старую инфраструктуру и не соблюдать никакие нормы (благоустройство, парковочные места, школы, садики и т.д.). Только возникает вопрос: почему администрация Липецка блюдет интересы застройщиков и игнорирует интересы липчан?
Ответить
123
15 минут назад
откаты
Ответить
Савелий
30 минут назад
Мне вот не понятно, с какого перепугу частный инвестор должен строить школы, детсады и перекладывать городские сети? А расходы кто компенсирует? Или город подряд хороший за бесценок даст?
Ответить
Викторм
33 минуты назад
Рассказали они... Лучше бы не позорились...
Ответить
Наш президент
45 минут назад
Любит чиновников, которые стараются работать для людей,улучшать жизнь простых людей.
Ответить
горожанин
47 минут назад
Не все могут бегать и плавать и ходить километрами , а вот велодорожки -это здоровье , организм человека обогащается кислоро дом и они необходимы городу , так как малоподвижный образ жизни может привести новообразованиям прямой кишки и и не только ! От езды на велосипеде может подняться настроение , мысли дурацкие уходят , да много всякого хорошего !
Ответить
Бабушка Ненила
20 минут назад
Свято место не бывает пусто: на место одних ушедших дурацких мыслей обычно приходят другие, более дурацкие
Ответить
Так надо
47 минут назад
Наверное в Москву обращаться наверное, рассказывать о проблемах нашего региона, а какое финансирование нужно, для решения тех или иных задач по улучшению жизни людей. А не просто докладывать что всё у нас хорошо. С той же газификацией СНТ, президент дал поручиние газифицировать жилые дома, так должна газификация начаться в этом году. Президент сказал не затягивать с этим.
Ответить
Еще комментарии
Рекомендуем
Общество
На бесснежной зиме мэрия Липецка сэкономила миллионы рублей
Общество
Теперь в июне: назван новый срок начала работы трамвая маршрута №1
Общество
Липецкие студенты нарасхват у работодателей еще во время обучения
Общество
Статистика: липецкие студенты предпочитают становиться учителями, юристами, экономистами
Общество
Липецкие больницы объединят в кластеры
Общество
Водоканал загрязнял реку Дон
Происшествия
Статистика: за неделю в Липецкой области подорожали сливочное масло, рис и гречка ﻿
Общество
В горсовете усомнились в необходимости пиар-расходов мэрии на контрпропаганду теневой экономики
Экономика
В Липецкой области остановился рост цен на бензин и дизтопливо
Происшествия
Липецкая область — на 30 месте в стране по уровню преступности
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить