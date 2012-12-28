Общество
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сегодня, 13:27
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Мэрия рассказала о развитии отдельных районов Липецка: оно туманно
Строительство мостов не в приоритете из-за отсутствия средств. Более того, у городской администрации нет денег даже на прокладку велодорожек.
Главная новость: строительство столь нужных городу мостов — не в приоритете мэрии. Мост через Боевой проезд, который должен соединить район Опытной с улицей Гагарина, еще даже и не спроектировали, а на новую ветку Октябрьского моста, смета которого составила с учетом роста цен 7,1 миллиарда рублей, нет средств. Так что в ближайшие 2-3 года этих мостов не будет. Более того, в городском бюджете нет ни копейки на строительство велодорожек, денег не хватает ни на снос расселенного аварийного жилья, ни на паспортизацию бесхозяйных коммунальных сетей.
Все надежды поэтому на частный капитал. Светлана Сурмий высказала надежду на завершение строительства микрорайонов «Победа», «Европейский», «Елецкий», «Университетский» и «Взлетный», а также на обновление инвесторами отдельных районов города.
В прошлом году департамент градостроительства и архитектуры заключил два договора о комплексном развитии территорий: площадью 7,17 га на улице 50 лет НЛМК (между дорогой и рекой Воронеж), где воронежский застройщик может построить до 61,3 тысяч квадратных метров жилья, и на углу улиц Октябрьской и Скороходова в центре Липецка, где появится элитный дом площадью 5,5 тысяч кв.м.
В этом году мэрия разработает проект реновации территории в районе улицы Интернациональной.
— А что с территорией вдоль улицы Студеновской, которая занята расселенными двухэтажками? Ее же тоже собирались отдать инвесторам? — спросила депутат Евдокия Бычкова.
Из ответа Светланы Сурмий следовало, что когда проект реновации обстоятельно просчитали, то убедились, что никакой застройщик за него не возьмется по причине огромных средств, которые нужно вложить в перекладку на Студеновской теплосетей, водопровода и канализации. Это, кстати, уже второй просчет профильного департамента администрации Липецка с проектами комплексного развития территорий — первой осечкой стал проект строительства нового ЖК в районе улиц Неделина-Калинина: в этой низине нужно было провести затратные мероприятия по понижению уровня грунтовых вод.
а вот о скандальном ЖК «Турист-2» екатеринбургского застройщика не было сказано ни слова
Депутат Игорь Крутских спросил Светлану Сурмий о перспективах развития лесопарка в районе Тракторного. Все эти земли находятся в ведении Ленинского лесхоза, поэтому город не имеет права тратить средства на благоустройство территории, занятой лесом. Поэтому нужно или взять этот лес в муниципальную собственность, или сказать правду жителям Тракторного и поселка Заречье, о том, почему муниципалитет не развивает природный участок.
— Мне очень сложно понять то, о чем вы говорите, — так отреагировала вице-мэр на предложения депутата.
Светлана Сурмий заявила, что Генплан развития города до 2024 года предполагает освоение территорий под жилищное строительство за счет реновации территорий гаражных комплексов и СНТ.
— На этой неделе произошла трагедия в СНТ «Цементник». Там, где люди отапливают свои дома электрическими котлами. И таких территорий в черте города много, где люди формируют коттеджные поселки на месте дачных домиков с одной лампочкой. Есть ли оценка необходимых новых мощностей, необходимых людям, улучшающим свои жилищные условия? — поинтересовался первый вице-спикер горсовета Борис Понаморев.
— Такая работа запланирована, — кратко ответил на вопрос другой вице-мэр, куратор сферы ЖКХ Павел Кузнецов.
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