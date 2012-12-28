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сегодня, 17:03
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«Какой ужас с тарифами на электроэнергию!»

У жителей дачных поселков в платежках за январь — по 30 тысяч рублей. 

В липецких пабликах — плач от новых тарифов на электроэнергию, введенных постановлением №57/1 Министерства энергетики и тарифов правительства Липецкой области от 29 ноября прошлого года.  
 
«Какой ужас с тарифами на электроэнергию! У нас частный дом. Отопление — электрическое. Соответственно и объем потребляемой энергии не маленький. Счёт пришел за январь на 20+ тысяч (это в 2 раза больше оплаты прошлых лет). А за этот месяц с морозами придется вообще 50.000 платить?»... 
 
«С 01.01.2025 г. по распоряжению правительства Российской Федерации от 01.11.2024 г. №1469 были введены дифференцированные тарифы на электроэнергию. Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба определили пороговые значения потребления электроэнергии. Первый уровень ограничен 3 900 кВтч в месяц и оплачивается он по льготной цене. Липецкое министерство энергетики и тарифов изменило рекомендованные 3 900 кВтч в месяц на неоправданно заниженные 1 635 кВтч в месяц. В связи с чем платеж за электроэнергию в нашем доме достиг 30 000 руб. в месяц»... 
                                                                                                                                             
«Проживаю в ТСН «Цементник». У нас такая же проблема. Откуда у людей такие счета? Что за бред! Я отапливаюсь электроэнергией, так как у нас просто нет газа! И в ближайшие два года не будет! Нам замерзать? Сейчас я котел не включаю больше 3 квт — дома холодно! И даже так я потрачу больше 2 000 квт! Совесть вообще есть!?»… 
 
GOROD48 попытался разобраться в ситуации.  
 
В России дифференцированные тарифы на электроэнергию начали действовать с 1 июля прошлого года, когда для тех потребителей, кто занимается майнингом, цена киловатт-часа выросла до 11 рублей 70 копеек вместо 5 рублей 04 копеек при месячном потреблении до 11 160 кВт*ч в месяц. Но дальше — больше. Уже упомянутым липчанами ноябрьским постановлением Кабмина РФ с 1 января этого года введен новый механизм ценообразования, чтобы отсечь от «дешевой» (?) электроэнергии тех, кто пользовался ей в коммерческих целях, в том числе для майнинга. В России было рекомендовано создать три диапазона с разной стоимостью электроэнергии. Первый — для тех, кто потребляет до 3 900 кВт*ч в месяц, второй — для тех, кто укладывается в 3 900-6 000 кВт*ч., а все, что сверх того, отнести к третьему диапазону потребления.   
 
Министерство энергетики и тарифов Липецкой области постановлением №57/1 установило более низкие пороги диапазонов потребления для населения в 2025 году. Для первого диапазона — до 1 635 кВт*ч в отношении объемов потребления электрической энергии в жилых домах для расчетных периодов (месяцев),‎ не относящихся к отопительному периоду и до 2 000 кВт*ч для домов с электроотопительными установками в отношении объемов потребления электрической энергии в отопительный период. Для второго диапазона эти объемы потребления составили, соответственно, от 1 636 до 2 520 кВт*ч и от 2 001 до 3 080 кВт*ч., для третьего диапазона - от 2 521 кВт*ч и от 3 081 кВт*ч. 
 
Если говорить о тех, кто попал в первый диапазон — а это львиная доля горожан, то одноставочный тариф для жителей домов с газовыми плитами с 1 января составляет 5 рублей 04 копейки, для потребителей второго диапазона — 9 рублей 94 копейки, третьего — 11 рублей 36 копеек. Соответственно, тариф для домов с электроплитами или электроотопительными приборами составит для первого диапазона 3 рубля 53 копейки, для второго — 6 рублей 96 копеек, для третьего — 7 рублей 95 копеек. Для тех, кто живет в сельской местности и в СНТ, за электроэнергию нужно платить по первому диапазону потребления 3 рубля 53 копейки, по второму — 6 рублей 96 копеек, по третьему — 7 рублей 95 копеек.

Сегодня вечером областное министерство энергетики и тарифов опубликовало разъяснения по поводу новых тарифов и высоких платежей. Из них следует, что те, кто потребляет до 2000 кВт/ч в месяц зимой и до 1635 кВт/ч летом продолжат платить по льготному тарифу. Многодетные семьи не столкнутся с ограничениями –- для них действует льготный тариф без порогового значения. Льготники (ветераны, инвалиды, участники боевых действий, многодетные семьи и др.) сохраняют право на компенсацию затрат на ЖКУ, а граждане, тратящие на оплату коммунальных услуг более 22% дохода (более 10% отдельные категории), могут рассчитывать на субсидии.

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При этом повышенные платежи могут пересчитать, но только в следующих случаях:

«Многодетным семьям сделают перерасчет после подтверждения данного статуса.

Если у вас дом с электрокотлом проверьте в платежках тариф и диапазон с теми что указан в карточках».

Для перерасчета министерство предлагает обращаться в ООО «Новитэн» или ПАО «ЛЭСК».

Тем временем в историю с высокими платежами вмешалась прокуратура области.

«В связи с распространением в социальных сетях информации о предъявлении жителям Липецка, дома которых отапливаются электричеством, счетов за электроэнергию на крупные суммы, прокуратурой Липецкой области организована проверка», — говорится в сообщении ведомства. 
тарифы
ЖКХ
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Комментарии (34)

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Елена прекрасная
6 минут назад
Живём на Дачном 5 СНТ, от счета офигели, 45.000 это вообще как, проще бросать свое жилье и переезжать на съемную квартиру что-ли. А они в курсе, что зарплаты у людей есть и в 30.000руб.
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Татьяна
9 минут назад
Очень интересно: "Сегодня вечером областное министерство энергетики и тарифов опубликовало разъяснения по поводу новых тарифов и высоких платежей. Из них следует, что те, кто потребляет до 2000 кВт/ч в месяц зимой и до 1635 кВт/ч летом продолжат платить по льготному тарифу" А у нас, что январь месяц это ЛЕТО??? Если вы указываете, что в отопительный сезон 2000кВт, то почему платёжки за январь пришли с начисление по 1 диапазону в 1635кВт. С электрическим котлом, не реально уложиться в такие рамки.
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Буржуй
11 минут назад
100 лет назад буржуи тоже взялись цены повышать и штрафовать рабочих и крестьян за всякую ерунду, да так вошли во вкус, что потом многие сбежать из страны не успели.
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У нас
11 минут назад
Все свое , дороги за которые платим уголь газ нефть электричество , жадность правда чужая, иностранная
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Р
2 минуты назад
Просто олигархи ничего кроме продажи ресурсов за 25 лет не придумали
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Обогрев обоев
17 минут назад
Интересно, а повышенный тариф будет действовать только на ПРЕВЫШЕНИЕ над пороговым значением? А до порогового значения будет ли "льготный"? Или же зарядят на полную катушку с нуля квт*ч и до факта превышения? Как-то негуманно, если так...
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Наталия
19 минут назад
Этт просто ужас. Дома холодно. Экономин как можем. За 14 дней набежало 1400квт. Еще вперели пол месяца. Счет придет гигантский. Мы в безвыходном положении. Газа у нас нет
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Ольгп
20 минут назад
Хотелось бы понять чем липчане отличаются от других россиян,почему в соседних регионах первый порог 3900кВт,а у нас 1650?
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Елена
23 минуты назад
Мвиживем в СНТ, отапливаемся светом,в общем на электричестве все. Многодетная семья, маленькие дети. Уложиться в такие рамки не реально. Пришел счёт в 70.000....где брать такие деньги ...да ещё и с нашими ценами на продукты. Написали заявление в новитэн, ждем ответа
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Житель университетского
26 минут назад
СНТ кооператор счет пришел неподьемный В новитене сказали так надо Люди ауууу если промалчать плакать будем
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селянин
28 минут назад
Некоторые больше прокуривпют и пропивсют, чем обойдется газификация дома.
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