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Общество
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сегодня, 17:03
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«Какой ужас с тарифами на электроэнергию!»
У жителей дачных поселков в платежках за январь — по 30 тысяч рублей.
«Какой ужас с тарифами на электроэнергию! У нас частный дом. Отопление — электрическое. Соответственно и объем потребляемой энергии не маленький. Счёт пришел за январь на 20+ тысяч (это в 2 раза больше оплаты прошлых лет). А за этот месяц с морозами придется вообще 50.000 платить?»...
«С 01.01.2025 г. по распоряжению правительства Российской Федерации от 01.11.2024 г. №1469 были введены дифференцированные тарифы на электроэнергию. Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба определили пороговые значения потребления электроэнергии. Первый уровень ограничен 3 900 кВтч в месяц и оплачивается он по льготной цене. Липецкое министерство энергетики и тарифов изменило рекомендованные 3 900 кВтч в месяц на неоправданно заниженные 1 635 кВтч в месяц. В связи с чем платеж за электроэнергию в нашем доме достиг 30 000 руб. в месяц»...
«Проживаю в ТСН «Цементник». У нас такая же проблема. Откуда у людей такие счета? Что за бред! Я отапливаюсь электроэнергией, так как у нас просто нет газа! И в ближайшие два года не будет! Нам замерзать? Сейчас я котел не включаю больше 3 квт — дома холодно! И даже так я потрачу больше 2 000 квт! Совесть вообще есть!?»…
GOROD48 попытался разобраться в ситуации.
В России дифференцированные тарифы на электроэнергию начали действовать с 1 июля прошлого года, когда для тех потребителей, кто занимается майнингом, цена киловатт-часа выросла до 11 рублей 70 копеек вместо 5 рублей 04 копеек при месячном потреблении до 11 160 кВт*ч в месяц. Но дальше — больше. Уже упомянутым липчанами ноябрьским постановлением Кабмина РФ с 1 января этого года введен новый механизм ценообразования, чтобы отсечь от «дешевой» (?) электроэнергии тех, кто пользовался ей в коммерческих целях, в том числе для майнинга. В России было рекомендовано создать три диапазона с разной стоимостью электроэнергии. Первый — для тех, кто потребляет до 3 900 кВт*ч в месяц, второй — для тех, кто укладывается в 3 900-6 000 кВт*ч., а все, что сверх того, отнести к третьему диапазону потребления.
Министерство энергетики и тарифов Липецкой области постановлением №57/1 установило более низкие пороги диапазонов потребления для населения в 2025 году. Для первого диапазона — до 1 635 кВт*ч в отношении объемов потребления электрической энергии в жилых домах для расчетных периодов (месяцев), не относящихся к отопительному периоду и до 2 000 кВт*ч для домов с электроотопительными установками в отношении объемов потребления электрической энергии в отопительный период. Для второго диапазона эти объемы потребления составили, соответственно, от 1 636 до 2 520 кВт*ч и от 2 001 до 3 080 кВт*ч., для третьего диапазона - от 2 521 кВт*ч и от 3 081 кВт*ч.
Если говорить о тех, кто попал в первый диапазон — а это львиная доля горожан, то одноставочный тариф для жителей домов с газовыми плитами с 1 января составляет 5 рублей 04 копейки, для потребителей второго диапазона — 9 рублей 94 копейки, третьего — 11 рублей 36 копеек. Соответственно, тариф для домов с электроплитами или электроотопительными приборами составит для первого диапазона 3 рубля 53 копейки, для второго — 6 рублей 96 копеек, для третьего — 7 рублей 95 копеек. Для тех, кто живет в сельской местности и в СНТ, за электроэнергию нужно платить по первому диапазону потребления 3 рубля 53 копейки, по второму — 6 рублей 96 копеек, по третьему — 7 рублей 95 копеек.
Сегодня вечером областное министерство энергетики и тарифов опубликовало разъяснения по поводу новых тарифов и высоких платежей. Из них следует, что те, кто потребляет до 2000 кВт/ч в месяц зимой и до 1635 кВт/ч летом продолжат платить по льготному тарифу. Многодетные семьи не столкнутся с ограничениями –- для них действует льготный тариф без порогового значения. Льготники (ветераны, инвалиды, участники боевых действий, многодетные семьи и др.) сохраняют право на компенсацию затрат на ЖКУ, а граждане, тратящие на оплату коммунальных услуг более 22% дохода (более 10% отдельные категории), могут рассчитывать на субсидии.
При этом повышенные платежи могут пересчитать, но только в следующих случаях:
«Многодетным семьям сделают перерасчет после подтверждения данного статуса.
Если у вас дом с электрокотлом проверьте в платежках тариф и диапазон с теми что указан в карточках».
Для перерасчета министерство предлагает обращаться в ООО «Новитэн» или ПАО «ЛЭСК».
Тем временем в историю с высокими платежами вмешалась прокуратура области.
«В связи с распространением в социальных сетях информации о предъявлении жителям Липецка, дома которых отапливаются электричеством, счетов за электроэнергию на крупные суммы, прокуратурой Липецкой области организована проверка», — говорится в сообщении ведомства.
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