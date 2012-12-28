Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Стало известно о пострадавшей во время налета БПЛА женщине
Происшествия
Губернатор сообщил о массированном налете БПЛА
Происшествия
Пострадавшую во время атаки БПЛА женщину оперировали в течение трёх часов
Общество
В Липецке звучат сирены: объявлен красный уровень угрозы
Происшествия
Беспилотник пробил крышу нового цеха завода «Стальнофф»
Происшествия
Пострадавшей от налета БПЛА сотруднице станции аэрации — 48 лет
Происшествия
В школе № 77 работают оперативные службы
Происшествия
На тамбовской трассе погибли два водителя
Происшествия
Сегодня в Липецке: против Дня Святого Валентина липчане, состоящие в браке, куда пропали выходные 23 февраля и 8 марта?
Общество
Семеро по лавкам: многодетной семье вернули изъятых в августе прошлого года малышей
Общество
Читать все
На случай отключения электричества во время воздушной атаки мэрия Липецка купит дизельный электрогенератор
Общество
Беспилотник пробил крышу нового цеха завода «Стальнофф»
Происшествия
На федеральной трассе М-4 у Задонска появился современный отель
Общество
Служебная собака вышла на пенсию: ротвейлеру Кире ищут новых владельцев
Общество
Цены на бензин в Липецкой области снова встали на паузу
Экономика
Жильцам дома в центре Липецка насчитали по 20 000 рублей за отопление
Общество
После ровной прямой температура в Липецкой области идет на понижение
Погода в Липецке
Липчане продолжают верить мошенникам из несуществующего пенсионного фонда
Происшествия
На улице Морской отключат холодную воду
Общество
Полученные на авиамодельный кружок полтора миллиона рублей придётся вернуть
Общество
Читать все
Общество
1495
сегодня, 17:41
8

Жильцам дома в центре Липецка насчитали по 20 000 рублей за отопление

Запредельно высокие суммы им начисляют с начала холодного сезона.

«Пришли квитанции за отопление: ноябрь — 11 000 рублей, декабрь — 15 000 рублей, январь — 20 000 рублей! С УК говорить бесполезно, они все валят на счетчик, который внезапно стал показывать значения в три раза больше, чем в прошлом году. Пишем во все инстанции. Пока результат нулевой», — пожаловался один из жильцов дома № 7/2 по улице Семашко.

В УК «Слобода» GOROD48 заявили, что общедомовой теплосчетчик исправен, поверен и принят на коммерческий учет.

А в пресс-службе Липецкого филиала компании «Квадра» добавили, что вместе с представителями «Слободы» проверят работоспособность как общедомового прибора учета, так и теплового узла. Будут еще раз перепроверены все показания и начисления. В случае обнаружения некорректных данных платежи жильцам дома пересчитают.

По всей видимости, это один из примеров того, что расплачиваться по ОДПУ выгодно далеко не всем, кому-то дешевле платить по нормативам. Недавно энергетики сообщали о 26 управляющих компаниях, которые не подают показания проборов учета. Представители УК уверяют, что, не передавая показания, экономят деньги жильцов.
отполение
4
0
9
1
2

Комментарии (8)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Липчанин
3 минуты назад
Этот фокус Квадре удается проворачивать не первый год, и управляшки в доле. Вопрос не к ним, а к тому, кто такое законодательство им предоставил, которым они и пользуются на свое благо.
Ответить
селянин
50 минут назад
Как не надоест людям жить в таких домах,и унижаться перед барыгами,которые врут тебе прямо в лицо,а другие в департаментах их поддерживают. Ну-ну,продолжайте в том же духе.
Ответить
Иван
7 минут назад
Вам еще не пришел счет за электричество? По новым дифтарифам? В якобы своем доме?
Ответить
Шурик
52 минуты назад
Квадра как захочет так и на считает, зима теплая выдалась, но на платёжки это не отобразилось.
Ответить
Вихров
57 минут назад
Не жалуетесь. Как голосуете так и получаете....
Ответить
Никадим
41 минуту назад
Какое голосование вы наивный человек
Ответить
Сильно
сегодня, 18:00
По нормативу 3х комнатная квартира 4т.р. 7 месяцев. Хотя в этом году зимы и не было практически, а оплата выросла.
Ответить
Алекс
сегодня, 17:59
Несколько лет общедомовой счётчик не исправен. Сравнил квитанции. Платим меньше, чем платили с исправным счетчиком, но есть одно большое но. В другом доме в квартире, меньшей по площади, тоже нет ОДПУ, оплата за отопление почти в полтора раза больше.
Ответить
Рекомендуем
Общество
На бесснежной зиме мэрия Липецка сэкономила миллионы рублей
Общество
Теперь в июне: назван новый срок начала работы трамвая маршрута №1
Общество
Липецкие студенты нарасхват у работодателей еще во время обучения
Общество
Статистика: липецкие студенты предпочитают становиться учителями, юристами, экономистами
Общество
Липецкие больницы объединят в кластеры
Общество
Водоканал загрязнял реку Дон
Происшествия
Статистика: за неделю в Липецкой области подорожали сливочное масло, рис и гречка ﻿
Общество
В горсовете усомнились в необходимости пиар-расходов мэрии на контрпропаганду теневой экономики
Экономика
В Липецкой области остановился рост цен на бензин и дизтопливо
Происшествия
Липецкая область — на 30 месте в стране по уровню преступности
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить