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Общество
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сегодня, 17:41
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Жильцам дома в центре Липецка насчитали по 20 000 рублей за отопление
Запредельно высокие суммы им начисляют с начала холодного сезона.
В УК «Слобода» GOROD48 заявили, что общедомовой теплосчетчик исправен, поверен и принят на коммерческий учет.
А в пресс-службе Липецкого филиала компании «Квадра» добавили, что вместе с представителями «Слободы» проверят работоспособность как общедомового прибора учета, так и теплового узла. Будут еще раз перепроверены все показания и начисления. В случае обнаружения некорректных данных платежи жильцам дома пересчитают.
По всей видимости, это один из примеров того, что расплачиваться по ОДПУ выгодно далеко не всем, кому-то дешевле платить по нормативам. Недавно энергетики сообщали о 26 управляющих компаниях, которые не подают показания проборов учета. Представители УК уверяют, что, не передавая показания, экономят деньги жильцов.
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