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1806
сегодня, 11:48
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Игоря Артамонова возмутили резко выросшие счета за электроэнергию в Липецкой области

И пообещал увеличить лимит льготного диапазона потребления до 3 900 кВт в отопительный период, как в других регионах ЦФО. При этом тариф останется прежним — 3,53 рубля за киловатт.

Глава Липецкой области в своем Telegram-канале заявил о возмущении ситуацией в ряде населённых пунктов, где жители получили счета за электричество по 20 и 30 тысяч рублей после изменения лимитов дифференцированных тарифов:

«Провёл совещание по этому вопросу. Кратко: лимит диапазонов потребления электроэнергии будет пересмотрен в сторону увеличения. По уже выставленным счетам будет сделан перерасчёт».

Губернатор написал, что региональное министерство энергетики допустило ошибку.

Основной целью введения с 1 января дифференцированные тарифы по объёмам потребления электроэнергии по принципу «больше нажег — больше заплатил» Игорь Артамонов назвал борьбу с «серыми» потребителями, которые используют электричество в промышленных масштабах, а платят по льготным тарифам для населения. «Цель, согласитесь, благая. Но подход к её достижению в региональном министерстве энергетики и тарифов выбрали неверный. В стремлении победить недобросовестных предпринимателей ударили по простым жителям, установив лимит первого диапазона потребления в 2 000 кВт для отопительного периода вместо 3 900 кВт». Также губернатор обвинил и ресурсные компании, ведь завышенные платежи получили даже многодетные семьи и льготники. «Люди, которые должны платить по сельскому тарифу, получили платеж по городскому».

Игорь Артамонов заявил об исправлении ситуации в ближайшее время: «Лимит льготного диапазона потребления будет увеличен с 2 000 кВт до 3 900 кВт в отопительный период. При этом стоимость кВт не изменится — 3,53 рубля для сельских домов и домов с электрическим отоплением в первом диапазоне. Дешевле в округе только в Ярославской области, но там другие климатические условия».

Напомним, что в начале этой недели в липецких пабликах взвыли от новых тарифов на электроэнергию, введенных постановлением №57/1 управления энергетики и тарифов Липецкой области от 29 ноября прошлого года. Непонятно почему, но региональный регулятор установил более низкие пороги диапазонов потребления для населения в 2025 году, чем рекомендовало федеральное правительство. Это спровоцировало резкий рост счетов за электроэнергию для жителей сельской местности и СНТ, которые живут в домах с электрическим отоплением из-за отсутствия газового.
тарифы
ЖКХ
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Комментарии (10)

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Как гость
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Сначала новые
Липа
49 минут назад
По улице юбилейная, семена кондарева периодически, раз в неделю, в районе 11вечра,а то и с 5утр по несколько часов не бывает электроэнергии. Предупреждений отключении нет. Лэск (новитен) утверждают, что они к таким отключениям не имеют никаких отношений. ГУК МАТЫРСКАЯ бросают трубки. У кому обращаться за выяснением причины отключения света? А если техника сгорит, кто будет отвечать? Прошу губернатора и этот факт принять к сведениям
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Ветеран
сегодня, 12:14
Справедливо. Надеюсь вмешательство губернатора изменит ситуацию в лучшую сторону.
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Инженер
сегодня, 12:07
3900 кВт в месяц это 5 квт в час. Утепляйте товарищи дома! На 10 квадратных метров площади необходимо 1 квт тепла, дальше считайте сами.
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Гость
сегодня, 12:20
Счетовод, блин! Кроме котла, есть еще куча приборов! Скважинный насос, водонагреватель, холодильник, чайник, микроволновка. И это только самые энергоресурсные. Я уж молчу про телевизор и прочие гаджеты.
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Елена
сегодня, 12:06
Какой тариф на эл. Будет в МКД с газ. Плитой и в частн. Домах с газом
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Невозмутимый
сегодня, 12:05
Да-да, а платежки за отопление в городе его не возмутили????
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Житель
сегодня, 11:52
За отопление не возмутили? В прошлом году около 2500 за двушку платил, в этом году - 3700 принесли за дождливый январь.
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Ну немного
сегодня, 12:17
Ну немного не верно Вы указали. В этом году за ту же двушку в январе.добавили всего рублей 400. Это нормально.
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Гость
сегодня, 12:15
А за двух-комнатый дом с электрокотлом платить за электричество 10 000-11000 зимой-это нормально?
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По справедливости
4 минуты назад
А за двух-комнатый дом с электрокотлом платить за электричество 10 000-11000 зимой-это нормально? Хотел коттедж , плати
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