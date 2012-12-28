Игоря Артамонова возмутили резко выросшие счета за электроэнергию в Липецкой области

И пообещал увеличить лимит льготного диапазона потребления до 3 900 кВт в отопительный период, как в других регионах ЦФО. При этом тариф останется прежним — 3,53 рубля за киловатт.