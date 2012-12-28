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Общество
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сегодня, 11:48
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Игоря Артамонова возмутили резко выросшие счета за электроэнергию в Липецкой области
И пообещал увеличить лимит льготного диапазона потребления до 3 900 кВт в отопительный период, как в других регионах ЦФО. При этом тариф останется прежним — 3,53 рубля за киловатт.
«Провёл совещание по этому вопросу. Кратко: лимит диапазонов потребления электроэнергии будет пересмотрен в сторону увеличения. По уже выставленным счетам будет сделан перерасчёт».
Губернатор написал, что региональное министерство энергетики допустило ошибку.
Основной целью введения с 1 января дифференцированные тарифы по объёмам потребления электроэнергии по принципу «больше нажег — больше заплатил» Игорь Артамонов назвал борьбу с «серыми» потребителями, которые используют электричество в промышленных масштабах, а платят по льготным тарифам для населения. «Цель, согласитесь, благая. Но подход к её достижению в региональном министерстве энергетики и тарифов выбрали неверный. В стремлении победить недобросовестных предпринимателей ударили по простым жителям, установив лимит первого диапазона потребления в 2 000 кВт для отопительного периода вместо 3 900 кВт». Также губернатор обвинил и ресурсные компании, ведь завышенные платежи получили даже многодетные семьи и льготники. «Люди, которые должны платить по сельскому тарифу, получили платеж по городскому».
Игорь Артамонов заявил об исправлении ситуации в ближайшее время: «Лимит льготного диапазона потребления будет увеличен с 2 000 кВт до 3 900 кВт в отопительный период. При этом стоимость кВт не изменится — 3,53 рубля для сельских домов и домов с электрическим отоплением в первом диапазоне. Дешевле в округе только в Ярославской области, но там другие климатические условия».
Напомним, что в начале этой недели в липецких пабликах взвыли от новых тарифов на электроэнергию, введенных постановлением №57/1 управления энергетики и тарифов Липецкой области от 29 ноября прошлого года. Непонятно почему, но региональный регулятор установил более низкие пороги диапазонов потребления для населения в 2025 году, чем рекомендовало федеральное правительство. Это спровоцировало резкий рост счетов за электроэнергию для жителей сельской местности и СНТ, которые живут в домах с электрическим отоплением из-за отсутствия газового.
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