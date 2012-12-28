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Происшествия
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вчера, 16:46
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39-летняя липчанка оборонила визитницу с 50 000 рублей — её тут же подняли
Находчивый во всех смыслах 44-летний мужчина стал фигурантом дела о краже.
Оказалось, что картхолдер нашёл т потратил чужие деньги 44-летний мужчина — в отношении него возбуждено уголовное дело по пункту «в» части второй статьи 158 К РФ «Кража». Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Подозреваемый хоть и потратил чужие деньги, вернул женщине всю сумму и раскаялся в своём поступке.
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