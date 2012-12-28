39-летняя липчанка оборонила визитницу с 50 000 рублей — её тут же подняли

Находчивый во всех смыслах 44-летний мужчина стал фигурантом дела о краже.

В липецкий отдел полиции №3 обратилась 39-летняя липчанка с заявлением о краже картхолдера с 50 тысячами рублей. Женщина обронила его на улице Водопьянова, когда выходила из автомобиля.Оказалось, что картхолдер нашёл т потратил чужие деньги 44-летний мужчина — в отношении него возбуждено уголовное дело по пункту «в» части второй статьи 158 К РФ «Кража». Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Подозреваемый хоть и потратил чужие деньги, вернул женщине всю сумму и раскаялся в своём поступке.