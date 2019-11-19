В Липецке переформатируют работу городской детской больницы

На улице Ленина останутся общая педиатрическая помощь и дневной стационар, а специализированную медпомощь будут оказывать в областной детской больнице на Московской.

1 марта решением регионального министерства здравоохранения будет оптимизирована работа ГУЗ «Липецкая городская детская больница». В корпусах больницы на улице Ленина оставят оказание детям общей педиатрической помощи и дневной стационар. В перспективе в городской детской больнице расширят коечный фонд под санаторное отделение и отделение медицинской реабилитации, что, по мнению авторов реформы, расширит возможности качественной медицинской реабилитации детей в условиях стационара.Вся специализированная медицинская помощь детям Липецка будет оказываться с 1 марта в областной детской больнице, куда переводят 80 круглосуточных коек из больницы на Ленина.— Никакой речи о закрытии городской детской больницы не ведется. Областная детская больница становится учреждением третьего уровня оказания медицинской помощи, где пациентам оказывается специализированная и высокотехнологичная помощь при заболеваниях, требующих специальных методов диагностики, лечения и использования сложных, уникальных или ресурсоемких медицинских технологий. Это позволит повысить качество и доступность специализированной медицинской помощи городским детям за счет увеличения в областном стационаре количества педиатрических, аллергологических, кардиоревматологических, психоневрологических, нефрологических, оториноларингологических, хирургических и других коек. Таким образом, все дети, нуждающиеся в стационарном лечении, будут обеспечены медицинской помощью в областном учреждении третьего уровня в полном объеме, — рассказали GOROD48 в пресс-службе областного министерства здравоохранения.Все городские детские поликлиники, входящие в состав городской больницы, продолжат свою работу в прежнем режиме.Напомним, что на территории областной детской больницы продолжается строительство нового хирургического корпуса с операционным блоком на семь операционных, отделением реанимации и интенсивной терапии на 12 коек. В клинике уверены, что как только этот корпус введут в эксплуатацию — а это запланировано на конец года, — возможности оказания специализированной и высокотехнологичной медпомощи значительно вырастут. Кроме того, переформатирование работы стационара за счет нового корпуса обеспечит внедрение инновационных медицинских технологий в педиатрическую практику и создаст комфортные условия пребывания на лечении детей, в том числе совместно с родителями.ГУЗ «Липецкая городская детская больница» — это бывший санаторий «Восход». Больница появилась 30 декабря 2016 года путем оптимизации четырех медицинских учреждений — городских детских больниц №1 и №2, областной больницы реабилитационного лечения детей инвалидов в селе Подгорном и, собственно, санатория. Сегодня это многопрофильный стационар с санаторным отделением и отделением медицинской реабилитации, где лечатся и проходят реабилитацию дети с патологией опорно-двигательного аппарата, ревматологического, гастроэнтерологического и неврологического профилей. В состав больницы входят все городские детские поликлиники и дневной стационар, Центр детского здоровья и Центр охраны зрения, медицинские кабинеты детских дошкольных и школьных учреждений, профтехучилищ и колледжей, молочная кухня.