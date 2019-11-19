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сегодня, 09:39
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В Липецке переформатируют работу городской детской больницы

На улице Ленина останутся общая педиатрическая помощь и дневной стационар, а специализированную медпомощь будут оказывать в областной детской больнице на Московской.

1 марта решением регионального министерства здравоохранения будет оптимизирована работа ГУЗ «Липецкая городская детская больница». В корпусах больницы на улице Ленина оставят оказание детям общей педиатрической помощи и дневной стационар. В перспективе в городской детской больнице расширят коечный фонд под санаторное отделение и отделение медицинской реабилитации, что, по мнению авторов реформы, расширит возможности качественной медицинской реабилитации детей в условиях стационара.

Вся специализированная медицинская помощь детям Липецка будет оказываться с 1 марта в областной детской больнице, куда переводят 80 круглосуточных коек из больницы на Ленина.

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— Никакой речи о закрытии городской детской больницы не ведется. Областная детская больница становится учреждением третьего уровня оказания медицинской помощи, где пациентам оказывается специализированная и высокотехнологичная помощь при заболеваниях, требующих специальных методов диагностики, лечения и использования сложных, уникальных или ресурсоемких медицинских технологий. Это позволит повысить качество и доступность специализированной медицинской помощи городским детям за счет увеличения в областном стационаре количества педиатрических, аллергологических, кардиоревматологических, психоневрологических, нефрологических, оториноларингологических, хирургических и других коек. Таким образом, все дети, нуждающиеся в стационарном лечении, будут обеспечены медицинской помощью в областном учреждении третьего уровня в полном объеме, — рассказали GOROD48 в пресс-службе областного министерства здравоохранения.

Все городские детские поликлиники, входящие в состав городской больницы, продолжат свою работу в прежнем режиме.

Напомним, что на территории областной детской больницы продолжается строительство нового хирургического корпуса с операционным блоком на семь операционных, отделением реанимации и интенсивной терапии на 12 коек. В клинике уверены, что как только этот корпус введут в эксплуатацию — а это запланировано на конец года, — возможности оказания специализированной и высокотехнологичной медпомощи значительно вырастут. Кроме того, переформатирование работы стационара за счет нового корпуса обеспечит внедрение инновационных медицинских технологий в педиатрическую практику и создаст комфортные условия пребывания на лечении детей, в том числе совместно с родителями.

P.S. ГУЗ «Липецкая городская детская больница» — это бывший санаторий «Восход». Больница появилась 30 декабря 2016 года путем оптимизации четырех медицинских учреждений — городских детских больниц №1 и №2, областной больницы реабилитационного лечения детей инвалидов в селе Подгорном и, собственно, санатория. Сегодня это многопрофильный стационар с санаторным отделением и отделением медицинской реабилитации, где лечатся и проходят реабилитацию дети с патологией опорно-двигательного аппарата, ревматологического, гастроэнтерологического и неврологического профилей. В состав больницы входят все городские детские поликлиники и дневной стационар, Центр детского здоровья и Центр охраны зрения, медицинские кабинеты детских дошкольных и школьных учреждений, профтехучилищ и колледжей, молочная кухня.
оптимизация
медицина
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Комментарии (11)

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Сначала новые
Нервная мать
2 минуты назад
А в поликлинике детской, которая сейчас на Ленина, тоже только педиатры принимать будут? Или как? К педиатру на Ленина, а к ЛОРу в областную? Чувствую, что скоро только педиатры и останутся.
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911
6 минут назад
Решения "министерства" ещё глупее, чем были решения "управления"... Прогресс налицо.
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Враньё
30 минут назад
Т. е сперва ликвидировали городские больницы, оставив всего одну на весь город, а сейчас и эту последнюю "реорганизуют", перевалив всю нагрузку на областную!! Кого вы обманываете? Какая помощь? А что мешает улучшать оборудование в городской больнице? О какой доступности лечения можно говорить, если на всю область оставляют один стационар....
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Горожанка
33 минуты назад
И как вы думаете, станет удобней детям и родителям? А кому станет удобней? Вот и ответ.
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Да
8 минут назад
известно кому...
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Опять Айболит???
33 минуты назад
Он ветеринар!!! А не педиатр!!!
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Да
3 минуты назад
Ну да, он лечил скотину в Африке, ему даже не доверяли людям градусники ставить, этому коновалу
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врач в отставке
42 минуты назад
Был прекрасный санаторий. Шуршуков все ликвидировал и попытался сделать стационар. Реально, при нехватке специалистов и оборудования это было невозможно. Теперь вновь давайте организовывать санаторий.
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Елена
33 минуты назад
Тогда начальником была Летникова, а не Шуршуков. Помню, как она к нам приезжала, когда был Восход.
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Практик
53 минуты назад
Количество детей уменьшается, существующие койки, конечно, в избытке...
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Даа
54 минуты назад
Это такая борьба за повышение рождаемости? Детей уже по платным клиникам родители водят
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