Евгений Боровских, возможно, станет и. о. бизнес-омбудсмена

Его кандидатуру пока не с кем согласовывать в Москве.

Сегодня комитет по экономике Липецкого областного Совета депутатов обсудил поправки в закон «Об уполномоченном по защите прав предпринимателей в Липецкой области».Срок полномочий действующего бизнес-омбудсмена Александра Бабанова заканчивается. И уже запущена процедура по выборам нового уполномоченного: кандидатуру мэра Ельца Евгения Боровских предложил губернатор Игорь Артамонов. Процесс согласования весьма сложен и длителен. Если эту кандидатура одобрят депутаты областного Совета, ее должны направить на согласование уполномоченному по защите прав предпринимателей при президенте России, которого в настоящее время нет. Борис Титов, занимавший эту должность, еще 16 июня 2024 года был назначен специальным представителем президента по связям с международными организациями для достижений целей устойчивого развития.После принятия соответствующих поправок в региональный закон облсовет будет вправе назначить кандидата исполняющим обязанности уполномоченного «до вступления в должность нового уполномоченного в том случае, если в течение месяца уполномоченный при президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей не примет решение о согласовании представленной кандидатуры».Подобные поправки приняты и в других регионах, где появилась необходимость согласовать нового уполномоченного по защите прав предпринимателей.Кроме того, депутаты сегодня внесли в закон поправки, касающиеся отставки бизнес-омбудсмена. Согласовывать ее с Москвой не придется в случае смерти уполномоченного, признания его судом недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим, или объявления его умершим, а также после вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда, прекращения гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства (подданства) иностранного государства либо получения вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства.Сегодня же парламентарии рассмотрели кандидатуру мэра Ельца Евгения Боровских на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей в Липецкой области.— Это ваше личное желание, или партия сказала — комсомол ответил — есть? — поинтересовался у кандидата депутат Николай Быковских.— Я более 10 лет нахожусь на государственной, муниципальной службе. Это служба. Когда руководитель делает перестановки в целях улучшения управления, я их поддерживаю, — ответил Евгений Боровских.Николай Быковских признался, что для него возможный переход мэра Ельца в омбудмсены стал неожиданностью, он даже предположил, что это понижение, но тут его посчитала нужным поправить председатель комитета по экономике, депутат Ольга Митрохина— Почему понижение? Думаете защищать бизнес, — это легко? — спросила Ольга Митрохина.— Вы сами бизнесом занимались? — поинтересовался депутат Сергей Токарев.— Нет, — честно ответил Евгений Боровских.В результате комитет по экономике рекомендовал сессии направить материалы на согласование уполномоченному по защите прав предпринимателей при президенте России. Если к тому времени бизнес-омбудсмен так и не появится, есть запасной вариант с исполняющим обязанности.Напомним, Евгению Боровских 41 год, он родился в Липецке. Окончил Воронежский институт Министерства внутренних дел Российской Федерации (юрист), и магистратуру Кубанского государственного аграрного университета имени И. Т. Трубилина (экономика). Работал в областном управлении сельского хозяйства и управлении земельных и имущественных отношений. С октября 2019 года является главой Ельца.