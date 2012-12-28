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Общество
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39 минут назад
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«Работать некому!»
Так перевозчик Сергей Игнатов отреагировал на очередную жалобу липчанина, полтора часа ждавшего на кольце Трубного завода автобус 24-го маршрута.
«04.02.2025 прождал 24-й маршрут на КТЗ более 1,5 часа и так и не дождался. Не поехали с Чаплыгинского шоссе ни в 21:49, ни в 22:45. Перевозчик ИП Игнатов не обращает внимания на поздние невыгодные вечерние рейсы. Департамент говорит, что его оштрафует, но ситуация не меняется. Перевозчик плевал на штрафы».
На жалобу ответил предприниматель Сергей Игнатов. Он сказал, что вчера у него заболели восемь водителей и даже прислал свою заметку на этот счет по данным своей диспетчерской службы.
От болезней во время вспышек ОРВИ и гриппа и в самом деле никто не застрахован. Но что делать липчанам, которые жду свой автобус на остановке час и больше? Только писать жалобы!
— А в муниципальном «Липецкпассажиртрансе» что, не так? Там что, выполняют все рейсы? У меня складывается такое впечатление, что кто-то специально мониторит мои маршруты, в частности 11-й и 24-й. Да и ладно! Возможно, я просто возьму и брошу этот бизнес к чертовой матери! Я свое отработал! У меня есть межгород, он меня прокормит. А жалобщикам хочу сказать, пусть приводят своих мужиков работать на маршрутках! — взорвался перевозчик.
Немного поостыв, Сергей Игнатов сказал, что внимательно отслеживает работу своих коллег по бизнесу и хочет сказать, что общественный транспорт в Липецке переживает системный кризис. Всем без исключения перевозчикам не хватает водителей:
— Выходить в пять утра на три двухсменки в неделю с окончанием работы в час ночи находится мало желающих даже при зарплате за сто тысяч. У меня работают водителями мужики в возрасте от 60 лет и больше. И я понимаю, что они не тянут. Раньше под воротами перевозчиков ходили толпы водителей с просьбами взять на работу. Это время кончилось. Работать некому!
Оперативно получить ответ на жалобу пассажира, вчера вечером ждавшего полтора часа нужный ему автобус, мы в дептрансе мэрии не смогли. Поэтому приведем ответ, полученный ранее от профильного ведомства городской администрации: «На перевозчика будет наложен штраф за невыполнение рейсов в соответствии с контрактом. Добираться до места назначения можно и с пересадкой — это является нормой».
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