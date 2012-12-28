Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Липецке 13-летнего мальчика избили у школы
Происшествия
Награждённый медалью «За отвагу» участник СВО пытается оспорить решение о призыве на срочную службу
Общество
Умер 44-летний мужчина, которого вместе с собакой сбили на пешеходном переходе у ТЦ «Квартал»
Происшествия
В Липецкую область возвращается зима
Погода в Липецке
Липчане демонстрируют антиЗОЖ
Здоровье
Фотография турникмена обошлась фитнес-клубу в 50 000 рублей
Происшествия
Липчанка проглотила штангу
Происшествия
Сегодня в Липецке: концерт Примадонны, выпускники разочарованы низкими зарплатами, начальство рыдает
Общество
Сильный снег и заносы на дорогах: спасатели предупредили о резком изменении погоды
Погода в Липецке
По драке подростков в Сенцово протоколы составили на родителей
Происшествия
Читать все
«Работать некому!»
Общество
Побег из ИК-2: СК расследовал дело о халатности сотрудников колонии
Происшествия
Стрелок с улицы Бехтеева задержан
Происшествия
Двое приятелей ранним утром обчистили на рынке холодильники с продуктами
Происшествия
«ВАЗ», «Ссанг Йонг» и «Вольво» столкнулись в Грязях: пострадал один из водителей
Происшествия
Радуйтесь снегу, когда выпадет еще — неизвестно
Погода в Липецке
Из строительного магазина украли инструменты на 11 800 рублей
Происшествия
Липчанину в баре предложили 50 000 рублей за поджог «Фольксвагена»
Происшествия
В Липецке и области ожидается сильный ветер
Погода в Липецке
Два человека пострадали в пожаре на улице Суворова
Происшествия
Читать все
Общество
677
39 минут назад
13

«Работать некому!»

Так перевозчик Сергей Игнатов отреагировал на очередную жалобу липчанина, полтора часа ждавшего на кольце Трубного завода автобус 24-го маршрута.

Вчера вечером в редакцию GOROD48 пришла жалоба на частного перевозчика Сергея Игнатова:

«04.02.2025 прождал 24-й маршрут на КТЗ более 1,5 часа и так и не дождался. Не поехали с Чаплыгинского шоссе ни в 21:49, ни в 22:45. Перевозчик ИП Игнатов не обращает внимания на поздние невыгодные вечерние рейсы. Департамент говорит, что его оштрафует, но ситуация не меняется. Перевозчик плевал на штрафы».

На жалобу ответил предприниматель Сергей Игнатов. Он сказал, что вчера у него заболели восемь водителей и даже прислал свою заметку на этот счет по данным своей диспетчерской службы.

fdf2da76-fd78-4e97-89ee-ff68ddb208bc.jpg

От болезней во время вспышек ОРВИ и гриппа и в самом деле никто не застрахован. Но что делать липчанам, которые жду свой автобус на остановке час и больше? Только писать жалобы!

— А в муниципальном «Липецкпассажиртрансе» что, не так? Там что, выполняют все рейсы? У меня складывается такое впечатление, что кто-то специально мониторит мои маршруты, в частности 11-й и 24-й. Да и ладно! Возможно, я просто возьму и брошу этот бизнес к чертовой матери! Я свое отработал! У меня есть межгород, он меня прокормит. А жалобщикам хочу сказать, пусть приводят своих мужиков работать на маршрутках! — взорвался перевозчик.

Немного поостыв, Сергей Игнатов сказал, что внимательно отслеживает работу своих коллег по бизнесу и хочет сказать, что общественный транспорт в Липецке переживает системный кризис. Всем без исключения перевозчикам не хватает водителей:

— Выходить в пять утра на три двухсменки в неделю с окончанием работы в час ночи находится мало желающих даже при зарплате за сто тысяч. У меня работают водителями мужики в возрасте от 60 лет и больше. И я понимаю, что они не тянут. Раньше под воротами перевозчиков ходили толпы водителей с просьбами взять на работу. Это время кончилось. Работать некому!

Оперативно получить ответ на жалобу пассажира, вчера вечером ждавшего полтора часа нужный ему автобус, мы в дептрансе мэрии не смогли. Поэтому приведем ответ, полученный ранее от профильного ведомства городской администрации: «На перевозчика будет наложен штраф за невыполнение рейсов в соответствии с контрактом. Добираться до места назначения можно и с пересадкой — это является нормой».
общественный транспорт
0
6
6
0
1

Комментарии (14)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Правда
9 минут назад
Да отберите Вы уже наконец эти маршруты у частников и передайте городу.Частник это уничтожитель благ человечества.Да и платить не пробовал частник хорошую зарплату ,тыс 200.
Ответить
Всё для граждан
10 минут назад
Клиент всегда прав не забывайте. «Взялся за гуж, не говори, что не дюж»
Ответить
JIexa
14 минут назад
Вы 11 вечером попробуйте дождаться. С Добростроя уже в 20 часов не уедешь.
Ответить
ЦЗН
17 минут назад
опубликовал ли работодатель сведения о вакантных местах в центре занятости населения? вообще в области это практикуется?
Ответить
липчанка
6 минут назад
проблема в кадрах, не хватает водителей, хоть сто раз опубликуй сведения. Вы попробуйте сейчас сдать на категорию С, Д, Е. Это нереально. П.С. работаю в перевозках, поэтому с данной проблемой сталкиваюсь лично
Ответить
Да
18 минут назад
На 100 тыщ щас даже ипотеку не возьмешь
Ответить
смотритель зоопарка
24 минуты назад
зачем тогда ты Игнатов нужен, убрать из списка перевозчиков и все, найти другого!
Ответить
Григорий Павлов
24 минуты назад
24 и 28 это кошмар вечером выбраться в город очень сложно особенно в выходные дни 24-тых нет вообще а 28 едет только на 23:45 вот и выбирай как ехать такси за 3-4 сотни или час ожидания.
Ответить
Гость
27 минут назад
За эти деньги что я плачу за проезд транспорт должен работать отлично. Ведь при повышении цены нас убеждали об этом. А с пересадками пусть ездиют в мэрии и департаменте транспорта. Отобрать у них все проездные и льготы, тогда они почуют на своём кошельке как ездить с пересадками.
Ответить
Сatus
27 минут назад
На 11, 24 ,324 вечные проблемы и один и тот же перевозчик мучает жителей Липецка. Он не справляется с таким выпуском автобусов, и 3 маршрута может все же ему взять 24 и 324 а например 11 передать мупу?. а пассажиры заложники именно вечером проблемы выползают днем вроде ничего ездят.
Ответить
-
29 минут назад
Какой ещё Игнатов? Есть непосредственный заказчик городских перевозок: департамент транспорта!
Ответить
Еще комментарии
Рекомендуем
Общество
На бесснежной зиме мэрия Липецка сэкономила миллионы рублей
Общество
Теперь в июне: назван новый срок начала работы трамвая маршрута №1
Общество
Липецкие студенты нарасхват у работодателей еще во время обучения
Общество
Статистика: липецкие студенты предпочитают становиться учителями, юристами, экономистами
Общество
Липецкие больницы объединят в кластеры
Общество
Водоканал загрязнял реку Дон
Происшествия
Статистика: за неделю в Липецкой области подорожали сливочное масло, рис и гречка ﻿
Общество
В горсовете усомнились в необходимости пиар-расходов мэрии на контрпропаганду теневой экономики
Экономика
В Липецкой области остановился рост цен на бензин и дизтопливо
Происшествия
Липецкая область — на 30 месте в стране по уровню преступности
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить