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44 минуты назад
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Пострадавшей от налета БПЛА сотруднице станции аэрации — 48 лет

Городские очистные пострадали от ночной атаки, но работают.

Как сообщал GOROD48, во время ночной атаки БПЛА ранения получила сотрудница городских очистных сооружений. Женщине, как нам стало известно, 48 лет.

На самой станции аэрации небольшие разрушения. Но производственный цикл важнейшего объекта городской коммунальной инфраструктуры не нарушен: узлы и оборудование, задействованное в цикле очистки сточных вод и сбросе очищенных в реку Воронеж, целы.

Кстати, на станции аэрации какой-то умник давно, ещё до начала СВО, приварил на одну из больших ёмкостей модель ракеты. Возможно, в честь первого полета человека в космос. «Наверное, в нее и целились», — шутят на предприятии.

Красный уровень угрозы был объявлен в Липецке в 03:24 продолжался до 05:52. За это время, по данным Минобороны, были сбиты 12 беспилотников.

Обломки БПЛА кроме станции аэрации упали на два частных домовладения.

воздушная тревога
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Комментарии (3)

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Космонавт
8 минут назад
Она показывает направление ветра
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Эфа
12 минут назад
Сотруднице выдать удостоверение участника боевых действий.
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Фокс
18 минут назад
Человек гордился достижениями своей страны, сразу умник? Сейчас чем гордиться? Вонючими реками и мазутными берегами?
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