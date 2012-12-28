Сегодня в Липецке: против Дня Святого Валентина липчане, состоящие в браке, куда пропали выходные 23 февраля и 8 марта?
Происшествия
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44 минуты назад
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Пострадавшей от налета БПЛА сотруднице станции аэрации — 48 лет
Городские очистные пострадали от ночной атаки, но работают.
На самой станции аэрации небольшие разрушения. Но производственный цикл важнейшего объекта городской коммунальной инфраструктуры не нарушен: узлы и оборудование, задействованное в цикле очистки сточных вод и сбросе очищенных в реку Воронеж, целы.
Кстати, на станции аэрации какой-то умник давно, ещё до начала СВО, приварил на одну из больших ёмкостей модель ракеты. Возможно, в честь первого полета человека в космос. «Наверное, в нее и целились», — шутят на предприятии.
Красный уровень угрозы был объявлен в Липецке в 03:24 продолжался до 05:52. За это время, по данным Минобороны, были сбиты 12 беспилотников.
Обломки БПЛА кроме станции аэрации упали на два частных домовладения.
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