Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Хирурги в задонской поликлинике провели операцию по усмирению неадеквата
Происшествия
Хакеры взломали общешкольную конференцию и запустили непристойный контент
Происшествия
В Липецке снова воняет навозом
Общество
Липчанка родила богатыря: малыш весит 5734 грамма
Общество
Любил до смерти? В Липецке избирают меру пресечения подозреваемому в убийстве семейного психолога
Происшествия
Липецкая вечЁрка: возможный мэр Ельца, скандал в школах и новый способ мошенничества
Общество
В Липецке простились с убитой Еленой Гладких
Происшествия
Гранатомётчик из Становлянского округа погиб на СВО
Общество
Водитель «Опеля» вбил в забор «Рено»
Происшествия
Сергей Кажакин арестован на два месяца
Общество
Читать все
Любил до смерти? В Липецке избирают меру пресечения подозреваемому в убийстве семейного психолога
Происшествия
Сергей Кажакин арестован на два месяца
Общество
Депутату облсовета Анатолию Емельянову предъявлено обвинение в мошенничестве
Происшествия
В Липецке простились с убитой Еленой Гладких
Происшествия
В Данковском районе спасли прибившегося к людям голодного ослабленного кабана
Общество
В МЧС не ждут паводка в Липецкой области
Общество
В «нехорошей» квартире с видом на областную прокуратуру нашли ребенка
Общество
В Липецкой области подорожали чай и мука, подешевели макароны
Экономика
67-летняя женщина по совету специалиста «Росфинмониторинга» перевела мошенникам 840 000 рублей
Происшествия
Сотрудница НЛМК стала «Липчанкой года»
НЛМК Live
Читать все
Общество
181
сегодня, 15:12
4

В МЧС не ждут паводка в Липецкой области

Запасов снега слишком мало, да и почва не промерзла глубоко.

Пока синоптики, о чем писал GOROD48, гадают, выпадет ли еще снег над нашим регионом или нет, в МЧС сделали свой прогноз на поводок. И он оптимистичный.

Во-первых, в Липецкой области не промерзла, как следует, почва. При среднегодовой норме в 39-49 см грунт максимально замерз на глубину в 28 см. В 2-3 раза меньше, чем обычно. Это значит, что он быстро оттает и начнет впитывать воду от тающего снега.

Но и со снегом у нас не сложилось. «Длительный оттепельный период привел к полному отсутствию снежного покрова в декабре и январе. И только с 7 февраля установились устойчивые отрицательные температуры и произошло накопление снега», — говорится в справке МЧС, которая попала в распоряжение GOROD48. В итоге высота снежного покрова последовательно уменьшается от юга к северу области. Да-да, особенностью этой зимы стало то, что на границе с Воронежской областью в районе села Конь-Колодец высота снежного покрова составила 15 см, в Липецке — 12, в Ельце — 10, во Льве Толстом — 7 см.

«В связи с наступившей аномально теплой погодой в январе все реки освободились ото льда. И только после наступления февральских морозов возобновилось установление ледяного покрова на реках». В результате льдом снова сковало реку Воронеж в центре Липецка, а на реке Быстрая Сосна и Дон полноценного ледостава так и не случилось из-за обилия промоин.

При таких погодных условиях Гидрометцентр России сделал вывод: паводок этой весной в Липецкой области невозможен: максимальные уровни реки Дон и его бассейна ожидаются ниже нормы.
паводок
0
1
0
0
1

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Житель
27 минут назад
Зарастет совсем Воронеж в этом году
Ответить
Зимний рыбак
45 минут назад
".....прогноз на поводок оптимистичный". Все довольны: МЧС, Ниженка, министры. А как же реки? Как же им без паводка почиститься? И так уже не реки, а болота. Рыба в Дон с Азова снова не будет подниматься в верховье на нерест. Какой уж тут нерест.......
Ответить
автоледи
18 минут назад
Смотри, под лед не провались, а лучше бери с собой надувную ватрушку.
Ответить
нач. отдела
56 минут назад
Жаль, большого финансирования не получится освоить.
Ответить
Рекомендуем
Общество
На бесснежной зиме мэрия Липецка сэкономила миллионы рублей
Общество
Теперь в июне: назван новый срок начала работы трамвая маршрута №1
Общество
Липецкие студенты нарасхват у работодателей еще во время обучения
Общество
Статистика: липецкие студенты предпочитают становиться учителями, юристами, экономистами
Общество
Липецкие больницы объединят в кластеры
Общество
Водоканал загрязнял реку Дон
Происшествия
Статистика: за неделю в Липецкой области подорожали сливочное масло, рис и гречка ﻿
Общество
В горсовете усомнились в необходимости пиар-расходов мэрии на контрпропаганду теневой экономики
Экономика
В Липецкой области остановился рост цен на бензин и дизтопливо
Происшествия
Липецкая область — на 30 месте в стране по уровню преступности
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить