В МЧС не ждут паводка в Липецкой области

Запасов снега слишком мало, да и почва не промерзла глубоко.

Пока синоптики, о чем писал GOROD48, гадают, выпадет ли еще снег над нашим регионом или нет, в МЧС сделали свой прогноз на поводок. И он оптимистичный.Во-первых, в Липецкой области не промерзла, как следует, почва. При среднегодовой норме в 39-49 см грунт максимально замерз на глубину в 28 см. В 2-3 раза меньше, чем обычно. Это значит, что он быстро оттает и начнет впитывать воду от тающего снега.Но и со снегом у нас не сложилось. «Длительный оттепельный период привел к полному отсутствию снежного покрова в декабре и январе. И только с 7 февраля установились устойчивые отрицательные температуры и произошло накопление снега», — говорится в справке МЧС, которая попала в распоряжение GOROD48. В итоге высота снежного покрова последовательно уменьшается от юга к северу области. Да-да, особенностью этой зимы стало то, что на границе с Воронежской областью в районе села Конь-Колодец высота снежного покрова составила 15 см, в Липецке — 12, в Ельце — 10, во Льве Толстом — 7 см.«В связи с наступившей аномально теплой погодой в январе все реки освободились ото льда. И только после наступления февральских морозов возобновилось установление ледяного покрова на реках». В результате льдом снова сковало реку Воронеж в центре Липецка, а на реке Быстрая Сосна и Дон полноценного ледостава так и не случилось из-за обилия промоин.При таких погодных условиях Гидрометцентр России сделал вывод: паводок этой весной в Липецкой области невозможен: максимальные уровни реки Дон и его бассейна ожидаются ниже нормы.