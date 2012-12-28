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Общество
281
16 минут назад
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Вице-мэр Липецка стал заместителем министра

Бывший куратор городских дорог и благоустройства переквалифицируется в строители.

Сегодня — последний день работы в администрации Липецка заместителя мэра Николая Дергунова, курировавшего с апреля 2023 года департаменты транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства, отдел охраны окружающей среды администрации города, управление по делам ГО и ЧС. Завтра, как сообщили GOROD48 в региональном министерстве строительства и архитектуры, Дергунова представят коллективу как заместителя министра.

— Я же по первому образованию строитель. Придется вспомнить тому, чему меня учили, — сказал Николай Дергунов GOROD48.

министерство.jpg

так пока выглядит штатное расписание министерства на сайте ведомства

Николай Дергунов родился в Липецке в 1987 году. По первому высшему он действительно строитель — в 2009 году окончил Липецкий государственный политехнический университет по специальности «Производство стройматериалов, изделий и конструкций». Позже, 2011-м, получил второй диплом этого вуза как менеджер и защитил диссертацию, став кандидатом технических наук. В вузе Николай Дергунов проработал четыре года аспирантом.

С 2014 года Дергунов работал инженером технического надзора в строительной компании, был директором проектной организации. В 2017-м перешел в управление главного смотрителя мэрии Липецка на должность ведущего инженера, затем занимал должность начальника инвестиционного отдела. С января 2019 года по апрель 2020 года возглавлял МКП «Липецкгорсвет». После этого был назначен председателем городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства, сменив Николая Воронина. «Николай Второй», как иногда его называли применительно к предшественнику. В 2023 стал вице-мэром, которым не могла нахвалиться глава города Евгения Уваркина.

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администрация Липецка
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Комментарии (2)

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Сначала новые
Депутат
2 минуты назад
Всё хорошо: и два диплома, и учёная степень, и ретивость в работе, а дороги были в дырах, так и остаются.
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Да что же
4 минуты назад
Это такое,одни мэнэджэры!А где профи?
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