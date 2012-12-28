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Происшествия
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вчера, 17:56
Эвакуирован железнодорожный вокзал Липецка
«Работают кинологи и полиция», — рассказал GOROD48 очевидец эвакуации.
В последний раз подобное происходило на вокзале «Липецк» это весной — тогда экстренные службы проверяли сообщение о минировании здания.
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