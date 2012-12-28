Эвакуирован железнодорожный вокзал Липецка

В Липецке эвакуированы посетители и персонал железнодорожного вокзала.«Работают кинологи и полиция», — рассказал GOROD48 очевидец эвакуации.В последний раз подобное происходило на вокзале «Липецк» это весной — тогда экстренные службы проверяли сообщение о минировании здания.