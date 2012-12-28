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2332
вчера, 22:05
15

В Липецке мужчина травмирован лавиной снега с балкона

Пострадавший госпитализирован.

Вечером 28 февраля улице Терешковой снежная масса рухнула на прохожего. Как сообщили в администрации Липецка, снег сошел с балкона дома №10/1.

Мужчина госпитализирован и находится под наблюдением врачей.

«Виновных в произошедшем предстоит определить. Не исключено, что причиной трагедии стал незаконно переоборудованный балкон с покатой крышей», — говорится в сообщении мэрии.
наледь
сосульки
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Комментарии (15)

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Липчанин76
вчера, 23:46
Виноваты тогда все, кто что-то изменил в доме после его сдачи в эксплуатацию. Снег сползает на козырьки самодельных балконов из-за нарушения теплоизоляции чердака и системы отопления, находящегося там. Там тоже жильцы постарались? А что делает пострадавший под балконами, он идет в магазин, которому там не место. А виноват тот, от куда что-то упало, не справедливо. Давайте вернемся в пещеры.
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Старожил
вчера, 23:40
Не несите чушь !!! При СССР также были и крыши, и балконы, и наледи с сосульками, и зимы были не чета нынешним. Просто коммунальные службы тогда работали как надо, а не как сейчас...
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Марина
вчера, 23:13
Опять ЖЭК ни при чём!!! С балкона упало, крыш уже нет.
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Ольга
вчера, 22:55
И вчера, и сегодня видела, как с крыши девятиэтажек падала наледь, причём как раз в те места, где ходят люди. Благо, в тот момент там никого не было. Дорогие липчане, берегите себя, аккуратнее, очень опасно! Момент падения жутковат, с такой высоты мало не покажется.
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ALEX
вчера, 22:54
Если на первом этаже вместо квартиры расположено комерческое помещение сделан отдельный вход, ступеньки и порог наверное они и должны позаботитьчя о навесе, поскольку защитные козырьки сейчас делают над каждым подьездом
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Иван,
вчера, 22:52
Лавиной?
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Как-то так
вчера, 22:50
Несколько лет тому назад на ул.Депутатской сошёл ледяной нарост на верхнем этаже застеклённого балкона на пенсионерку .Она умерла от полученных травм.Собственник квартиры отвечал по закону.
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Глеб
сегодня, 00:01
Отвечал собственник балкона а должна управляшка отвечать почему деньги дерет с жильцов за очистку снега но снег не чистили поэтому он сполз с крыши ,не собственник его закидал туда
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Липчанка
вчера, 22:41
Мы с дочкой,года три назад ,шли по Первомайской,около 1-ой аптеки, а там лента красно-полосатая,наледи нависают с крыши,нужно обходить по дороге,тоже малоприятно.Мы остановились и хотели дальше идти,но в это время подошла старушка лет под 85,если не больше.Мы ей сказали : Бабушка,нужно обойти,здесь опасно.И только она обошла тротуар и снова вышла на него,как сверху обрушилась наледь толщиной см 20.Мы были в шоке.Только что спасли жизнь бабуле,да и себе тоже,задержавшись на минуту.А бабуля так ничего и не поняла,пошла дальше.
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q
вчера, 22:23
Ещё кондиционер заставьте снять. Для фул-пака.
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Петр Ильич
вчера, 22:46
И наказать всех жильцов с стеклянными балконами которых нет в проекте от 1961 года!
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1
вчера, 23:54
И наказать всех жильцов с стеклянными балконами которых нет в проекте от 1961 года! Достаточно одного. А другие пусть думают, рисковать ли.
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Михалыч
вчера, 22:22
Ну неужели трудно было установить снегозадержатель? Теперь собственник 100% раскошелиться на лечение пострадавшего
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Еля
вчера, 23:01
Первый раз слышу про такую вещь. Их предлагают при установке балкона?
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Гость
вчера, 23:36
Первый раз слышу про такую вещь. Их предлагают при установке балкона? На крыше дома они должны быть установлены.
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