В Липецке мужчина травмирован лавиной снега с балкона

Пострадавший госпитализирован.

Вечером 28 февраля улице Терешковой снежная масса рухнула на прохожего. Как сообщили в администрации Липецка, снег сошел с балкона дома №10/1.Мужчина госпитализирован и находится под наблюдением врачей.«Виновных в произошедшем предстоит определить. Не исключено, что причиной трагедии стал незаконно переоборудованный балкон с покатой крышей», — говорится в сообщении мэрии.