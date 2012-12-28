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Происшествия
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вчера, 22:05
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В Липецке мужчина травмирован лавиной снега с балкона
Пострадавший госпитализирован.
Мужчина госпитализирован и находится под наблюдением врачей.
«Виновных в произошедшем предстоит определить. Не исключено, что причиной трагедии стал незаконно переоборудованный балкон с покатой крышей», — говорится в сообщении мэрии.
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