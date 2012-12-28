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сегодня, 15:30
7

В сугробе нашли женщину без сознания

У неё обморожения рук и ног самой последней — четвёртой степени.

Врачи областного ожогового центра борются за жизнь женщины, которую нашли в селе Каликино Добровского округа без сознания в сугробе.

Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, на вид поступившей сегодня женщине около 60 лет (точный возраст пока не установлен). Врачи диагностировали ей переохлаждение и обморожения рук и ног четвёртой степени. В таких случаях идёт речь об омертвении части тела (пальцев, стопы). Пальцы на руках пациентки уже успели почернеть — женщине грозит их ампутация. На ногах пальцы начинают чернеть — их пытаются спасти.

Сейчас женщина находится в реанимации.

Липчанам напоминают о мерах профилактики обморожений. Чаще всего страдают щеки, нос, уши, подбородок, пальцы рук и ног. Наибольшему риску подвержены дети, пожилые и люди в состоянии алкогольного опьянения. Признаки обморожения – покраснение пораженного участка кожи, чувство покалывания, онемение.

При обморожениях необходимо укутать пораженные участки тела сухой и теплой одеждой, обеспечить доставку пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. Позднее обращение за медицинской помощью, особенно при тяжелом отморожении, грозит весьма опасными осложнениями.
обморожение
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Комментарии (7)

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МЕНДЕЛЬ ДАВИД
38 минут назад
ПЕРЕБРАЛА СПИРТНОГО И ВОТ РЕЗУЛЬТАТ
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Житель
57 минут назад
Нигде снега нету а в каликино сугробы
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каликанец
сегодня, 16:01
а почему я не знаю, если не трудно напишите подробности. спасибо.
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каликанец
сегодня, 15:58
а почему я не знаю, если не трудно напишите подробности. спасибо.
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Гойя
сегодня, 15:50
Значит весна не загорами
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Правда
сегодня, 15:43
Одни "хорошие новости". Обморожение, гибель в пожаре, задавил автомобиль и всё в таком духе.
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Отмороженный
сегодня, 15:41
В сугробе? Это где?! В каком районе!?!
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