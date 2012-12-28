В сугробе нашли женщину без сознания

У неё обморожения рук и ног самой последней — четвёртой степени.

Врачи областного ожогового центра борются за жизнь женщины, которую нашли в селе Каликино Добровского округа без сознания в сугробе.Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, на вид поступившей сегодня женщине около 60 лет (точный возраст пока не установлен). Врачи диагностировали ей переохлаждение и обморожения рук и ног четвёртой степени. В таких случаях идёт речь об омертвении части тела (пальцев, стопы). Пальцы на руках пациентки уже успели почернеть — женщине грозит их ампутация. На ногах пальцы начинают чернеть — их пытаются спасти.Сейчас женщина находится в реанимации.Липчанам напоминают о мерах профилактики обморожений. Чаще всего страдают щеки, нос, уши, подбородок, пальцы рук и ног. Наибольшему риску подвержены дети, пожилые и люди в состоянии алкогольного опьянения. Признаки обморожения – покраснение пораженного участка кожи, чувство покалывания, онемение.При обморожениях необходимо укутать пораженные участки тела сухой и теплой одеждой, обеспечить доставку пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. Позднее обращение за медицинской помощью, особенно при тяжелом отморожении, грозит весьма опасными осложнениями.