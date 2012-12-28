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56 минут назад
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В АО «Липецкпассажиртранс» простаивают 50 автобусов

Перевозчик грешит на пока еще не состоявшееся импортозамещение: из строя выходят китайские узлы и комплектующие, гниет металл.

Сегодня на комиссии по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству Липецкого горсовета гендиректор уже АО «Липецкпассажиртранс» Дмитрий Мартыненко рассказал о работе предприятия.

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На балансе сменившего форму собственности муниципального перевозчика находится 297 машин, из них 280 автобусов. На линии с учетом двух садоводческих маршрутов, которые обслуживало в прошлом году предприятие, ежедневно выходили до 116 автобусов. Выручка перевозчика в 2024 году на 40,4 млн рублей превысила показатель позапрошлого года и составила 590,6 миллиона (бюджетные субсидии из них — 152,2 млн рублей). Растут доходы на километр пробега. Наличными от пассажиров было получено 12,3 миллиона, безналом — 578,3 миллиона.

Однако предприятие по-прежнему остается планово-убыточным. По итогам прошлого года автобусники наработали минус 292 млн рублей. Частично это объясняется ростом фонда оплаты труда водителей на 108,8 миллиона рублей. Этой самой дефицитной категории работников акционерному обществу не хватает категорически: при штате в 413 водителей на начало этого года в АО их осталось всего 229.

— Нам остро не хватает водителей. Чтобы снизить дефицит, мы возобновили деятельность автошколы при предприятии. Выучили уже четверых. Делаем ставку на женщин-водителей. Сейчас у нас уже работает тридцать женщин, — сказал Дмитрий Мартыненко.

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— Понятно, что у нас женщина и горящую избу войдёт, и коня на скаку остановит. Но почему же вам не хватает водителей? Зарплата не та? — спросил депутат Олег Косолапов.

Дмитрий Мартыненко, сам в прежнем водитель-профессионал, сказал, что за последние 20-30 лет в стране потерян престиж рабочих специальностей. «Профессия водителя тяжёлая и неблагодарная. Кто-то увольняется именно из-за нервотрёпки на рабочем месте». Если же говорить о зарплате, то в прошлом году ее повышали дважды — на 20% и на 13%. По словам руководителя предприятия, если в 2023-м водитель в среднем получал 70,6 тысяч рублей в месяц, то к концу прошлого года — 104,6 тысячи.

— Конкуренты, частные перевозчики, наступают вам на пятки. В чем плюс работы у вас? — задался вопросом депутат Игорь Подзоров.

— «Белая» зарплата, соцпакет, больничный, отпускные. Сейчас мы рассматриваем возможность введения полисов дополнительного медицинского страхования. Еще один немаловажный плюс в том что наши водители только водят, а у частников они ещё и ремонтируют автобусы, — ответил гендиректор.

Также было бы правильно, по словам Мартыненко, взимать с перевозчиков налоги на равных условиях, а не так, как сейчас, когда муниципальный перевозчик работает вбелую, а частники — всерую.

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Сотрудник прокуратуры области Алексей Рязанцев попытался понять, почему при тотальной нехватке водителей на предприятии нет проблем с сотрудниками ИТР? Из ответа следовало, что 17 специалистов уволили в ходе оптимизации, поэтому все вакансии белых воротничков заняты. Более того, Мартыненко сократил одного своего заместителя и пытается побудить уволиться еще одного. «Если на первом же заседании Совета директоров не сократят меня самого!»

— Надо помогать нашему перевозчику, — обратился Игорь Подзоров к и.о. председателя департамента экономического развития мэрии Марии Соловьевой, куратору межведомственной комиссии по наведению порядка с налогами. На это чиновница ответила, комиссия применяет разные методы воздействия на частный бизнес вплоть до уговоров и уже видит тренд к выводу зарплат из тени. Также депутаты попросили вступиться за муниципального перевозчика председателя департамента транспорта мэрии Александра Лукинова. В частности, отказавшись от аукционов (с их главным критерием падения цены на лоты) в пользу конкурсов, где критериями отбора являются уплата налогов, стаж водителей и состояние автобусов.

— Работа общественного транспорта вызывает нарекания у горожан. Из ваших сведений следует, что порядка 50 автобусов у вас в простое. Почему так? — спросил первый вице-спикер, председатель депутатской комиссии Борис Понаморев.

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Из ответа гендиректора АО следовало, что после введения санкций Запада отечественный автопром столкнулся с нехваткой комплектующих. Место ушедших западных заняли российские и китайские узлы и агрегаты. Как раз в этот период мэрия закупила партию «ЛиАЗов» и «Волгабасов». Партия из 46 автобусов Ликинского автозавода, купленной в 2023 году за счет нацпроекта «Чистый воздух», по причине несостоявшегося импортозамещения оказалась самой проблематичной. «Половина машин из этой партии постоянно в простое». И «ЛиАЗ» не спешит выполнять свои гарантийные обязательства. Дошло до судебных тяжб с этим поставщиком, так как он перестал реагировать на досудебные претензии. И такая ситуация с этим заводом повсеместная по стране. «Никаких гарантийных работ не производится».

— Запчасти привозят из Китая. Привозят две-три коробки-автомата, но за это время из строя выходит еще пять-шесть.

Претензии к «Волгабасу» — коррозия корпуса автобусов. Им нет еще и нескольких лет — а они уже насквозь ржавые. Но их производитель безропотно проводит гарантийную замену сгнивших элементов обшивки, гарантия на которые — 7 лет. Последняя партия «Волгабасов», девять машин, пришла в обшивке из пластика. Ржаветь они не будут. Но как они поведут себя в ДТП, пока неизвестно. «Может, сложатся в гармошку, а может, с них облетит вся обшивка».
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Комментарии (15)

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Как гость
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Сначала новые
Рацзерно
2 минуты назад
В своё время отказались от кондукторов и контролёров и взвалили всё на водителей, а потом не понимают, почему престиж упал.
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Гость
12 минут назад
На маршруте 322 был замечен почти новый Мерседес, намного удобнее чем Скания , там наверное для пигмеев делали сиденья ))))
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Водитель
14 минут назад
Говорить надо с работниками, а директора и прочие ничего не знают и не хотят знать у них все хорошо, а это главное. Так кадры не наберете.
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Баба Нюра
21 минуту назад
то ли еще будет
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Хорошая реклама
24 минуты назад
за последние 20-30 лет в стране потерян престиж рабочих специальностей. «Профессия водителя тяжёлая и неблагодарная.
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489
29 минут назад
Волгобас обошёлся в 20млн. каждый, когда в то же время междугородние иномарки, серьезные фирмы, были 8-9млн.! А уж городские, Хёндай 4млн.!
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Буквоед
29 минут назад
И эти рулить не умеют!
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Бухгалтер
31 минуту назад
Ну давайте посчитаем : выручка за год 590млн. Автобусов: 280. Итого : выручка 1 автобус в месяц 175 тыс, или в 1 день 5 800 руб . Кто -то верит , что 1 автобус за смену имеет выручку всего 5 800 руб ? Где деньги, Зин ? Эти деньги - только рейс в один конец и обратно. Где еще 10 рейсов ?
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Викторм
31 минуту назад
Давно пора у частников самые загруженные маршруты отбирать. Никогда они не соблюдают правила конкурсов. И куда департамент смотрит... А там много всякого. Автобусы не старше пяти лет и прочее. Надоело в переполненном 322 ездить. Постоянно битком.
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Лена
32 минуты назад
все силы брошены на то, чтобы катать школьников от подъезда до школы, там нет проблем ни с автобусами ни с водителями
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