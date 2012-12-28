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Общество
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45 минут назад
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«ЛиАЗ» направит в Липецк мобильную бригаду для обслуживания проблемных автобусов
46 автобусов сделали после того, как завод полностью перешел на новую антисанкционную компонентную базу.
Дмитрий Мартыненко заявил, что «половина машин из этой партии постоянно в простое». И что производитель не спешит выполнять свои гарантийные обязательства:
— Запчасти привозят из Китая. Привозят две-три коробки-автомата, но за это время из строя выходит еще пять-шесть.
В «Липецкпассажиртрансе» дошло до судебных тяжб с поставщиком. Гендиректор компании-перевозчика заявил, что завод перестал реагировать на досудебные претензии. И такая ситуация с этим заводом, по его словам, повсеместная по стране. «Никаких гарантийных работ не производится», — сказал Дмитрий Мартыненко.
GOROD48 получил комментарий пресс-службы Ликинского автобусного завода:
«Ликинский автобусный завод поставил в Липецк 46 автобусов большого класса в апреле 2023 года. Их производство осуществлялось после того, как завод полностью перешел на новую антисанкционную компонентную базу, что привело на первом этапе к росту гарантийных обращений по отдельным комплектующим новых поставщиков. Завод взял эту проблему под контроль, организовал выездные бригады на предприятия поставщиков и провел все необходимые корректирующие мероприятия. В итоге на сегодняшний день количество гарантийных обращений по новым автобусам находится на уровне нормативных значений.
…Перевозчику будет оказано максимальное содействие в постагарантийном обслуживании транспорта – в Липецк направлена мобильная бригада специалистов, прорабатывается план действий, который позволит обеспечить бесперебойную работу автобусов. Перевозчик не останется один на один с проблемой. Также важно отметить, что в гарантийный период все возникавшие сбои тщательно рассматривались и решались специалистами завода, для этого в Липецк направлялись бригады по качеству и сервису, были проведены бесплатные для города гарантийные работы в общей сложности на сумму 12,6 млн рублей».
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