Липецкая вечЁрка: массированная атака БПЛА, туманное строительное будущее, и семье вернули детей
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Общество
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51 минуту назад
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Пострадавшая при атаке БПЛА 48-летняя женщина — в медикаментозной коме
Женщина нетранспортабельна.
Женщина находится в Липецкой городской больнице скорой медицинской помощи №1. Ранее её прооперировали. Операция, напомним, продолжалась больше трёх часов. У липчанки сочетанные травмы и травматический шок. Она по-прежнему в реанимации в тяжелом состоянии. Женщина нетранспортабельна.
«48-летняя сотрудница станции аэрации в реанимации. Вчера ее прооперировали, кровопотерю восполнили. Она на ИВЛ. Пациентку консультируют областные специалисты. На связи с липецкими докторами и федеральный центр. Делаем все возможное, чтобы спасти женщину», — сообщила в своём Telegram-канале и.о. министра здравоохранения Липецкой области Анна Маркова.
Напомним, в ночь с 12 на 13 февраля Липецкая область подверглась массированному налету беспилотников. В Липецке, Ельце и Грязях, Липецком округе, Елецком и Грязинском районах был объявлен красный уровень угрозы. Средства ПВО подавили 12 дронов. Обломки одного из них упали на территорию липецкой станции аэрации, пострадала сотрудница предприятия. Обломки БПЛА также упали на территории двух частных домовладений, повредили витрину супермаркета. Также б еспилотник пробил крышу нового цеха завода «Стальнофф».
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