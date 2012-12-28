Неделя 48
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17 минут назад
Тепло подали в батареи и мир стал чуточку добрее
Итоги недели
Счастье в батареях
с октября по май
и причём буквально
это понимай
Утром в понедельник тепла не было в 21 многоквартирном доме, а в 65 были перебои с отоплением. Но вплоть до пятницы в комментариях на сайте, в сообщениях наших страниц в соцсетях, письмах на электронную почту люди каждый день взывали к нам о помощи: «Ждите отопления!», «Мы просто хотим тепла!», «Порыв, еще порыв!», «Еще в одну многоэтажку Липецка «Квадра» подала тепло», «На улице Советской в раскопку упала женщина», «Депутаты пытаются помочь избирателям получить тепло и горячую воду», «Отрицательный сезон: «Квадра» и УК винят друг друга в холодных батареях»…
Заметьте, жители Сокола и Сырского Рудника не жалуются — МУП «Липецктеплосеть» вошло в отопительный сезон без нареканий. Все проблемы — с федеральным монополистом «Квадрой» и несколькими УК, которые были в черном списке мэрии и год, и два тому назад: «Маяком», «Проспектом», «Вариантом». По данным Госжилинспекции, на «Квадру» с мая по сентябрь только в ЕДС горожане пожаловались 1 720 раз. ГЖИ проверяла энергетиков 72 раза, выявив 63 нарушения. Суды оштрафовали компанию на 1,2 млн рублей. С подачи ГЖИ «Квадра» сделала перерасчет на 28 миллионов рублей жильцам 1 800 домов, которые месяц и больше, кто-то — с весны по осень, оставались без горячей воды. Госжилинспекция во время подготовки к отопительному сезону проверила и 446 проблемных домов, выдав директорам «управляшек» 604 представления об устранении выявленных недостатков. Кто-то на них должным образом не отреагировал, и теперь с ними разбирается суд, в который ушли 56 административных дел.
В четверг в горсовете депутаты снимали стружку как с чиновников, так и с бизнеса. Оказалось, все проблемы ЖКХ до сих пор решаются путем созвонов друг с другом руководителей «управляшек» и энергетиков. «Мы постоянно на связи с УК и РСО. Сотрудники двух отделов департамента ЖКХ уже вторую неделю сидят на телефонах. Все проблемы решаем в ручном режиме», — сказал вице-мэр Сергей Ходяков. Такой порядок вещей возмутил депутатов. Заместитель руководителя ГЖИ Сергей Музалевских предложил доработать, наконец, здравую идею: заключить «Квадре» с управляющим компаниям договоры на обязательные для каждого дома параметры теплоносителя с указанием давления и температуры. И все. И проблема будет решена. К этому два года подряд пыталась призвать бизнес экс-глава Липецка Евгения Уваркина, но этого не случилось. А потому в споры хозсубъектов вынуждены включаться чиновники и депутаты.
… В пятницу вечером случился очередной форс-мажор: «На улице Липовской лопнула теплосеть». До утра субботы без тепла остались жители 61 дома. Страшно даже думать о зиме!
Настанет день и невезучий
Аркадий сядет в карусель,
чтоб вечно ехать, ехать, ехать
отсель
В субботу днем, чего не было раньше, в Липецке взвыли сирены: был введен «красный уровень» воздушной опасности. В четвертом часу дня губернатор сообщил, что «В Липецке и Липецком районе ПВО уничтожают БПЛА». Позже в Минобороны заявили: «За 40 минут в небе над Липецкой областью уничтожено 4 дрона». Вечером снова завыла сирена, и через полтора часа Минобороны сообщило «Еще 4 БПЛА сбито в Липецкой области». Около часа ночи — новое сообщение: сбиты еще три беспилотника. В итоге, тревога длилась больше девяти часов, отбой красного и желтого уровней опасности в Липецке и Липецком округе был объявлен уже сегодня в 06:36.
В начале недели заместитель начальника МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Липецка» Андрей Махортых рассказал в горсовете, что «Самые опасные при атаках БПЛА микрорайоны — «Елецкий» и «Университетский». Но они же — лучшие по убежищам». В городе по ГОСТу, введенному в 2022 году, под критерии временного убежища подходят подвалы 900 многоквартирных домов из 2 956 существующих. Пригодный под временное укрытие подвал многоэтажки должен быть сухим и с освещением. В нем обязаны быть лавочки, спички, запас свечек и воды для того, чтобы в течение 12 часов там могли находиться люди. На стене дома должна быть нарисован указатель «Убежище», а в подъезде обязательно должно быть объявление с номерами квартир с ключами от подвала.
В ноябре, кстати, будут отремонтированы сразу восемь защитных сооружений гражданской обороны. При этом в списке нет ни одного в районах с многоэтажной застройкой! Это или промзона, или места с частной застройкой. На их восстановление потратили около 25 миллионов рублей.
— А как в убежищах решен вопрос с туалетом? — спросила Светлана.
В подвалах жилых домов — никак. Для этой цели УК приобретают обычные ведра.
Тем временем правительство области выделило 130 млн рублей мэрии Липецка на приобретение и монтаж аттракционов в Нижнем парке. И сейчас в городской администрации решают, где их поставить — там, где они были прежде или в районе «взлетки»? По данным GOROD48, предыдущий мэр Евгения Уваркина просила своего преемника Романа Ченцова оставить парк таким, каким она его сделала, а карусели установить в районе «взлетки». По словам вице-мэра Светланы Сурмий, пока в проработке оба варианта. Сама она за то, чтобы сохранить парк в его новом, уже привычном горожанам виде, чтобы не рыть траншеи под кабели электропитания и не разрушать плиточное покрытие — аттракционы можно установить на заросшей самосевом пустоши у «взлетки».
GOROD48 спросил липчан, где бы они хотели видеть американские горки и карусели? Мнения разделились. Несколько горожан предложили установить аттракционы на Зеленом острове, где, согласно концепции его развития, должна появится игровая зона (пока власти нашли деньги на строительство спортивной зоны, одной из четырех запланированных).
— Лучше бы зоопарк увеличили. Жалко зверей, живут в таких стеснённых условиях, просто ужас. Ливнёвка с канализацией плохо работают, очистных нет, — написал Пенсионер.
— А зоопарк-то будет переезжать в Сселки? — спросил Саид.
Саид вспомнил предложение разработчиков Генплана развития Липецка оставить на месте зоопарка сад для птиц, а остальных животных разместить в парке флоры и фауны районе Сселок. Это предложение озвучили ровно 10 лет назад, в октябре 2014-го. В Липецке Генплан презентовали ведущие специалисты питерского ОАО «РосНИПИУрбанистики», одним из которых была родственница президента России по мужу Маргарита Путина.
Тем временем другой значимый объект благоустройства, площадь Клименкова в районе Тракторного, на который мэрия потратила 61,8 млн рублей, уже находится в плачевном состоянии. «Это фиаско, братан!» — так обрисовала ситуацию депутат областного Совета от этого района Ольга Митрохина. Подрядчик ушел с площади Клименкова, а мэрия так и не взяла ее на баланс из-за световых опор, выполненных не по техническому заданию. Из-за этого площадь стала неухоженной (месяц назад GOROD48 уже рассказывал о бедственном состоянии этого места.
— Да весь город завален мусором! Под каждым деревом пластиковые бутылки. Неужели трудно выкинуть мусор в урну или мусорный контейнер!? — возмутилась Лиза.
Кстати, «У липецкого «Эко-Прома» за нарушения в вывозе мусора уже можно отозвать лицензию». С начала года на регионального оператора Госжилинспекция составила 16 протоколов об административных нарушениях, а надо девять, чтобы правительство области могло расторгнуть соглашение с любым региональным оператором. Суды с начала года за антисанитарию на контейнерных площадках по искам ГЖИ 46 раз оштрафовали и «управляшки».
С гостей Липецка в следующем году хотят собрать 300 миллионов рублей нового туристического налога. Такой налог вводится во многих городах России, и не только в туристических. В Липецке под обложение попадут постояльцы гостиниц. За сутки проживания с них будут дополнительно взимать 100 рублей.
— По мне, так туристам, посетившим Липецк, надо доплачивать! — написал Савелий.
На этой неделе «В Липецкой области ввели в оборот новые пятитысячные купюры и монеты «Ёжик в тумане».
С античной статуи вандалы
спилили ночью причиндалы
Туристический налог — еще не все новации. «В Липецке увеличат ставки земельного налога для жителей частных домов, использующих домовладение под ведение бизнеса», с нынешних 0,3% до 1,5%. Так что владельцам автомастерских, шиномонтажек, кафе, парикмахерских, парников, магазинов приготовиться: их всех перепишут налоговики. Соответствующий механизм выявления бизнеса по месту жительства разрабатывает мэрия.
Помимо новых налогов в Горсовете обсуждали пакет поправок к муниципальному бюджету. Выяснилось, что «Зимой на дорогах Липецка вновь начнут использовать жидкий реагент». На это выделены 20 миллионов. Также для МБУ «Управление благоустройства Липецка» приобретут восемь единиц дорожно-уборочной техники. А еще «Липецкая мэрия купит мощную дробилку для переработки строительных отходов». Это позволит сэкономить на их перевозке на утилизацию на стебаевский полигон и зарабатывать на переработке такого мусора. четыре миллиона потратят на корчевание пней (на сколько пней этих денег хватит, чиновники еще не посчитали), а 20 миллионов — на капремонт подземного пешеходного перехода в районе Петровского проезда (работа предполагает восстановление элементов уникальных мозаичных панно).
— Ура! 20 миллионов на переход! Будем ходить по золоту, да на брильянтовые барельефы смотреть! — удивилась Липчанка.
— Опять все испортят. Дорогое покрытие сдерут, дешевым заменят, — решил Зря.
А еще «На окраинах Липецка к концу года установят шесть новых антивандальных остановок». Из металла, а не из стекла. «Если стекла в остановках бьют на проспекте Победы, то на городских околицах мы просто разоримся на восстановлении павильонов», — сказали в управлении главного смотрителя. И как в воду глядели: на этой неделе вандал разбил остановку на остановке «Улица Доватора».
— Для Липецка антивандальные — это из ж/б блоков. Остальное сломают, — написал Куку.
«На контракты с Минобороны из бюджета Липецка дополнительно выделены 30 миллионов рублей». По словам вице-мэра Ирины Артемовой, этих средств должно хватить до начала декабря, чтобы выплачивать тем, кто подписал контракт на СВО в Липецке, 500 тысяч рублей единовременной муниципальной выплаты. Эту выплату мэрия ввела в августе, но тогда она составляла 200 тысяч. Таким образом, с учетом федеральных и региональных выплат добровольцы, заключившие в Липецке контракт с 1 ноября по 31 декабря 2024 года, будут получить суммарную разовую выплату в 1,5 млн рублей с учетом единовременной президентской выплаты и выплаты от правительства области.
Егор сидел в тюрьме лет тридцать
и дерзкий совершил побег,
через неделю сам вернулся
узнав, какая нынче жизнь
Такого у нас давненько не было: позавчера «Шестеро заключённых сбежали из Липецкой ИК-2 через подкоп». Побег обнаружили вчера утром. Всю субботу GOROD48 транслировал триллер из новостей о поисках беглецов, узбеков и таджиков, отбывавших в Липецке наказание за изнасилования, разбои и торговлю наркотиками. По состоянию на сегодня пятерых поймали. В одного из них даже пришлось стрелять — при задержании он оказал сопротивление. «Следком возбудил уголовное дело по факту халатности сотрудников УФСИН, допустивших побег из колонии в Липецке».
На этой неделе в Липецке арестовали двух сотрудников управления наркоконтроля. Им предъявлены обвинения в покровительстве наркодилеру (их третий подельник подался в бега). По данным силовиков, заместитель начальника управления по контролю за оборотом наркотиков, начальник одного из отделов и его заместитель, обнаружив в квартире наркодилера крупную партию психотропных средств, под угрозой привлечения того к уголовной ответственности предложили покровительство незаконному бизнесу. На протяжении двух лет «крыша» получила за это взятки общим размером 300 тысяч рублей.
«В Липецке проведено массовое задержание подозреваемых в автомошенничествах». Суд арестовал 10 подозреваемых, задержанных оперативниками МВД и ФСБ. Речь идет об организованной преступной группе, в которую входило более 20 человек. Два лидера группы находили людей и автомобили для инсценировки страховых случаев, а после получения выплат по ОСАГО в судебном порядке взыскивали со страховых компаний большие суммы. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159.5 УК РФ — «мошенничество в сфере страхования, совершенное организованной группой лиц по предварительному сговору, в том числе с использованием служебного положения». В него объединено 28 производств. Пострадавшими по делу проходят две страховые компании.
— Скажите, а крышу взяли? — задал вопрос один наш читатель.
И еще о коррупции. «В Лебедяни прекращены полномочия депутата, осужденного за присвоение 174 870 рублей». Будучи директором МУП «Дом быта», Олег Муковозов три года подряд незаконно сам себя премировал к профессиональному празднику. А в Липецке «Замначальника управления Росприроднадзора помещен под домашний арест по подозрению во взятке в 200 тысяч рублей». Дениса Прасолова сдал его контрагент, директор филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по ЦФО» в Липецкой области Юрий Кондратов, который проходит по этому делу свидетелем.
Полиция предупредила липчан о шести новых способах мошенничества: «Ваша пенсия переводится в цифровые рубли», «На вас подали в суд», «Вам необходимо сделать перерасчет за ЖКУ», «Пройдите опрос о школе», «Вы выиграли крупную сумму», «Кто-то зашел на ваши Госуслуги».
— И еще звонят с фонда мед. страхования, говорят: «По программе ОМС Вам нужно заменить медицинский полис старого образца, на новый, полис мы Вам отправим почтой». Затем уточняют почтовый индекс для отправки якобы нового полиса и говорят: «Вам пришло уведомление». Но вместо уведомления с сайта почты о регистрации отправления с новым полисом пришел СМС для получения кода доступа к сайту Госуслуг. Будьте бдительны! — написала о седьмом способе Маша.
Ну и ну!
«Знаменитый «Коля-Домкрат» теперь бьёт мировые рекорды на пару с уникальной внучкой». В Воронеже дедушка обновил 11 рекордов мира, его внучка, ученица 3-го класса школы в Новой Деревни Липецкого района Настя Гогина, — один.
«28-летняя липчанка покусала двоих полицейских». Женщина укусила оперативного дежурного за левую руку, а его помощника — за правую. В этот момент она находилась под алкогольным и наркотическим опьянением.
«17-летняя липчанка украла в аптеке тесты на беременность» и детскую зубную пасту. Товары на общую сумму 7 тысяч рублей она продала у рынка за четыре тысячи.
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