На улице Советской в раскопку упала женщина

Удивительно, но из двухметровой ловушки ей удалось выбраться самостоятельно.

Этой ночью в службу «112» позвонила жительница Липецка и попросила вытащить ее из ямы. По словам женщины, она упала в раскопку между гаражами и стеной здания на улице Советской, 36. Однако когда по месту вызова прибыли спасатели городского управления ГО и ЧС, в раскопке были только вода и пластиковые трубы для укладки коммуникаций. Как оказалось, женщина не обращалась за медицинской помощью.В пресс-службе мэрии Липецка считают, что женщине удалось самостоятельно или с чей-то помощью выбраться из ловушки двухметровой глубины. Эту раскопку в городской администрации считают несанкционированной — за разрешением на земляные работы никто не обращался.Сегодня, после вчерашнего инцидента, яму обмотали сигнальной лентой и обнесли пластиковой сеткой.