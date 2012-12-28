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708
36 минут назад
7

На улице Советской в раскопку упала женщина

Удивительно, но из двухметровой ловушки ей удалось выбраться самостоятельно.

Этой ночью в службу «112» позвонила жительница Липецка и попросила вытащить ее из ямы. По словам женщины, она упала в раскопку между гаражами и стеной здания на улице Советской, 36. Однако когда по месту вызова прибыли спасатели городского управления ГО и ЧС, в раскопке были только вода и пластиковые трубы для укладки коммуникаций. Как оказалось, женщина не обращалась за медицинской помощью.

В пресс-службе мэрии Липецка считают, что женщине удалось самостоятельно или с чей-то помощью выбраться из ловушки двухметровой глубины. Эту раскопку в городской администрации считают несанкционированной — за разрешением на земляные работы никто не обращался.

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Сегодня, после вчерашнего инцидента, яму обмотали сигнальной лентой и обнесли пластиковой сеткой.
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Комментарии (7)

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Как гость
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Сначала новые
нил
16 минут назад
весь город в ямах каждый год.потому ватникам кроме телевизора ничего не надо,главное языком потрепать.
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Поэтому
6 минут назад
Ты комментарий написал?
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Крылов
17 минут назад
Молодец женщина. Спортивная. Мечта поэиа. Коня на скаку остановит. Липчанки не только кусаться умеют...
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Кузьма
25 минут назад
Смотреть надо по сторонам куда идёшь а не в телефон
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гость
26 минут назад
Нет слов!
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Закономерный вопрос
29 минут назад
Что делала женщина ночью между гаражами и стеной здания?
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Вика
32 минуты назад
А она точно выбралась? Хоть бы перезвонили, узнали, что и как...
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