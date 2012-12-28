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Происшествия
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36 минут назад
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На улице Советской в раскопку упала женщина
Удивительно, но из двухметровой ловушки ей удалось выбраться самостоятельно.
В пресс-службе мэрии Липецка считают, что женщине удалось самостоятельно или с чей-то помощью выбраться из ловушки двухметровой глубины. Эту раскопку в городской администрации считают несанкционированной — за разрешением на земляные работы никто не обращался.
Сегодня, после вчерашнего инцидента, яму обмотали сигнальной лентой и обнесли пластиковой сеткой.
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