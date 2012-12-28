Ельчанин осужден за кражу денег со счета отца

Деньгами родственника он расплатился в автомагазине. Суд оштрафовал 21-летнего мужчину на сумму в шесть раз большую украденной.





Елецкий городской суд назначил 21-летнему мужчине штраф в 100 тысяч рублей за кражу денег со счета отца.В феврале этого года ельчанин воспользовался телефоном отца, который в этот момент спал, и получил доступ к его кабинету в интернет-банке. Затем он оплатил деньгами отца покупки в автомагазине, и разные услуги — всего на 15,1 тысячи рублей.«Подсудимый вину признал полностью, раскаялся в содеянном, добровольно возместил причиненный материальный ущерб в полном объеме», — рассказали в пресс-службе областной судебной системы.100 тысяч рублей в доход государства ельчанин выплатит с рассрочкой — по 25 тысяч рублей ежемесячно.