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12 минут назад

Ельчанин осужден за кражу денег со счета отца

Деньгами родственника он расплатился в автомагазине. Суд оштрафовал 21-летнего мужчину на сумму в шесть раз большую украденной.

Елецкий городской суд назначил 21-летнему мужчине штраф в 100 тысяч рублей за кражу денег со счета отца. 

В феврале этого года ельчанин воспользовался телефоном отца, который в этот момент спал, и получил доступ к его кабинету в интернет-банке. Затем он оплатил деньгами отца покупки в автомагазине, и разные услуги — всего на 15,1 тысячи рублей.
 
«Подсудимый вину признал полностью, раскаялся в содеянном, добровольно возместил причиненный материальный ущерб в полном объеме», — рассказали в пресс-службе областной судебной системы.
 
100 тысяч рублей в доход государства ельчанин выплатит с рассрочкой — по 25 тысяч рублей ежемесячно.

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