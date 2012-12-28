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Замначальника управления Росприроднадзора помещен под домашний арест по подозрению во взятке в 200 тысяч рублей
Происшествия
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12 минут назад
Замначальника управления Росприроднадзора помещен под домашний арест по подозрению во взятке в 200 тысяч рублей
Вчера Дениса Прасолова задержали, а сегодня ему избрали меру пресечения на время следствия – домашний арест.
Дениса Прасолова задержали в служебной машине, когда его привез на работу водитель.
По версии следствия, Денис Прасолов получил от директора Центра лабораторного анализа и технических измерений по Липецкой области Юрия Кондратова в его кабинете на улице Невского, 4 два «транша» по 100 тысяч рублей каждый: 2 августа и 20 сентября.
Следствие полагает, что деньги были переданы за «хорошее взаимодействие» и осуществление Прасоловым действий, входящих в его служебные полномочия: согласование и утверждение проектов и планов взаимодействия между Центрально-Черноземным межрегиональным управлением Росприроднадзора и ЦЛАТИ, проведение плановых, контрольных и надзорных мероприятий, по результатам которых филиал ЦЛАТИ мог получить субсидии в большем объеме.
Дело в том, что управление Росприроднадзора активно сотрудничает с ЦЛАТИ в проведении всевозможных анализов и экспертиз. Но 7 октября Юрий Кондратов написал в ФСБ явку с повинной и сообщил о даче взятки Прасолову.
Следствие полагает, что деньги были переданы за «хорошее взаимодействие» и осуществление Прасоловым действий, входящих в его служебные полномочия: согласование и утверждение проектов и планов взаимодействия между Центрально-Черноземным межрегиональным управлением Росприроднадзора и ЦЛАТИ, проведение плановых, контрольных и надзорных мероприятий, по результатам которых филиал ЦЛАТИ мог получить субсидии в большем объеме.
Дело в том, что управление Росприроднадзора активно сотрудничает с ЦЛАТИ в проведении всевозможных анализов и экспертиз. Но 7 октября Юрий Кондратов написал в ФСБ явку с повинной и сообщил о даче взятки Прасолову.
Сегодня Денис Прасолов на этом построил свою просьбу о более мягкой мере пресечения на время следствия: мол, не скрылся же он с 8 октября. Да и срок действия его загранпаспорта и загранпаспортов членов его семьи истекли. Кроме того Прасолов сослался на состояние здоровья: проведенную операцию на позвоночной грыже и необходимость делать специальную зарядку. Прасолов просил избрать ему домашний арест. Так, по его мнению, он сможет поддерживать состояние своего здоровья и более тесно взаимодействовать со следствием.
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