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12 минут назад

Замначальника управления Росприроднадзора помещен под домашний арест по подозрению во взятке в 200 тысяч рублей

Вчера Дениса Прасолова задержали, а сегодня ему избрали меру пресечения на время следствия – домашний арест.

В Липецке по ходатайству следствия на 1 месяц 28 суток – до 21 декабря помещен под домашний арест заместитель руководителя Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора Денис Прасолов. 

Его задержали утром 22 октября сотрудники ФСБ по подозрению в получении взятки в 200 тысяч рублей от директора филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по ЦФО» в Липецкой области Юрия Кондратова — он проходит по этому делу свидетелем. Подозреваемым Кондратов проходит уже по другому делу — с выпиской премий и находится по нему под подпиской о невыезде.  

Дениса Прасолова задержали в служебной машине, когда его привез на работу водитель. 
По версии следствия, Денис Прасолов получил от директора Центра лабораторного анализа и технических измерений по Липецкой области Юрия Кондратова в его кабинете на улице Невского, 4 два «транша» по 100 тысяч рублей каждый: 2 августа и 20 сентября.

Следствие полагает, что деньги были переданы за «хорошее взаимодействие» и осуществление Прасоловым действий, входящих в его служебные полномочия: согласование и утверждение проектов и планов взаимодействия между Центрально-Черноземным межрегиональным управлением Росприроднадзора и ЦЛАТИ, проведение плановых, контрольных и надзорных мероприятий, по результатам которых филиал ЦЛАТИ мог получить субсидии в большем объеме.

Дело в том, что управление Росприроднадзора активно сотрудничает с ЦЛАТИ в проведении всевозможных анализов и экспертиз. Но 7 октября Юрий Кондратов написал в ФСБ явку с повинной и сообщил о даче взятки Прасолову. 

Материалы проверки из ФСБ позже поступили в отдел по расследованию особо важных преступлений СУ СК России по Липецкой области. А 21 октября следком возбудил уголовное дело по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ о получении взятки. Денис Прасолов обвинения отрицает, а давать показания отказался, сославшись на 51-ю статью Конституцию, позволяющую не свидетельствовать против себя. 

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Вчера между Денисом Прасоловым и Юрием Кондратовым была проведена очная ставка. Сегодня в суде Денис Прасолов рассказал: о задержании Кондратова и следственных действиях в ЦЛАТИ он знал еще 8 октября: ЦЛАТИ осуществляет лабораторное сопровождение деятельности Росприроднадзора и все сотрудники тесно общаются. 

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Сегодня Денис Прасолов на этом построил свою просьбу о более мягкой мере пресечения на время следствия: мол, не скрылся же он с 8 октября. Да и срок действия его загранпаспорта и загранпаспортов членов его семьи истекли. Кроме того Прасолов сослался на состояние здоровья: проведенную операцию на позвоночной грыже и необходимость делать специальную зарядку. Прасолов просил избрать ему домашний арест. Так, по его мнению, он сможет поддерживать состояние своего здоровья и более тесно взаимодействовать со следствием.  

Следствие просило для Дениса Прасолова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, посколько преступление, в котором он подозревается, относится к категории особо тяжких, и за него предусмотрено наказание до 12 лет лишения свободы. Другими аргументами были возможность оказать давление на свидетеля Юрия Кондратова с целью изменений им ранее данных показаний, а также возможность принять меры к уничтожению служебной документации. 
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