Порыв, еще порыв!

Улицу Водопьянова в Липецке залило кипятком.



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Днем 22 октября у магазина «Победа» по улице Водопьянова, 17а произошел порыв на сетях отопления.По словам очевидцев и жителей соседней улицы Меркулова, из-за порыва в их домах вновь пропали горячая вода. который не бло со 2 октября и не появилось отопление.— Только порыв был ликвидирован, и трубы потеплели, как сегодня опять произошел порыв. Люди, да когда все это закончится? — задалась справедливым вопросом липчанка, которая сняла на телефон очередную аварию.Напомним, что на утро 22 октября отопление не подано в 20 из 2886 многоквартирных домов Липецка подключенных к центральным сетям отопления.UPD: По сообщению пресс-службы администрации Липецка, ремонтные бригады «Квадры» уже выехали на место повреждения. От горячего водоснабжения и теплоснабжения будут отключены дома 8 и 8а по улице Меркулова. О сроках восстановления будет сообщено дополнительно.