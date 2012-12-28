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Общество
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сегодня, 14:50
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Порыв, еще порыв!

Улицу Водопьянова в Липецке залило кипятком.

Днем 22 октября у магазина «Победа» по улице Водопьянова, 17а произошел порыв на сетях отопления.

По словам очевидцев и жителей соседней улицы Меркулова, из-за порыва в их домах вновь пропали горячая вода. который не бло со 2 октября и не появилось отопление. 

— Только порыв был ликвидирован, и трубы потеплели, как сегодня опять произошел порыв. Люди, да когда все это закончится? — задалась справедливым вопросом липчанка, которая сняла на телефон очередную аварию.

Напомним, что на утро 22 октября отопление не подано в 20 из 2886 многоквартирных домов Липецка подключенных к центральным сетям отопления.

UPD: По сообщению пресс-службы администрации Липецка, ремонтные бригады «Квадры» уже выехали на место повреждения. От горячего водоснабжения и теплоснабжения будут отключены дома 8 и 8а по улице Меркулова. О сроках восстановления будет сообщено дополнительно.
коммунальная авария
теплосеть
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Комментарии (17)

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Как гость
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Сначала новые
гость
9 минут назад
Надо привлечь к ответственности бывших руководителей и бухгалтеров, и проверить, что они за свои года правления сделали, какие реальные работы проводили или просто карманы набивали
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vlad
11 минут назад
Не 20, а гораздо больше! По постановлению Администрации все вопросы должны решены до 30 ноября. А далее что? Новое постановление? Когда наведут порядок в Липецком регионе?
Ответить
vlad
12 минут назад
Не 20, а гораздо больше! По постановлению Администрации все вопросы должны решены до 30 ноября. А далее что? Новое постановление? Когда наведут порядок в Липецком регионе?
Ответить
Гость г
14 минут назад
Что они летом тогда делали если не готова к отопительному сезону не че за то по родному будем платить
Ответить
Инженер Брунс
23 минуты назад
В каком году прокладывали эти сети? Сколько лет коммуникациям в подвалах домов? С брежневских времён, наверное? Неудивительно, что рвется, обновлять надо было, а не воровать деньги, в надежде, что трубы авось выдержат. Налицо преступление.
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Ну
23 минуты назад
Почти как-анкор, ещё анкор.
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вася
31 минуту назад
Порыв-прорыв, гудок зовёт, готовимся к рывку мы, еще немного и попрем, гудят уж наши трубы. Налей братан, еще налей, краев не замечая, давай ка выпьем мы с тобой за славного Чапая. Давай затянем пояса и, не качая лодки, споем с тобой в два голоса, осипшие от водки.
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Снега метра полтора
13 минут назад
ВАУ!!!
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Не за что обращяйся!!
31 минуту назад
Помоги что снимать!!
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Подскажу бесплатно.
33 минуты назад
Проверено на сво. Надеваете и закладываете прокладки женские и бороздите просторы океана ожидая чудо и испытывая счастье!
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Электрон Иванович
38 минут назад
Кому не нравится? Переезжайте жить в другие районы
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