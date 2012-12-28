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Общество
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сегодня, 14:50
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Порыв, еще порыв!
Улицу Водопьянова в Липецке залило кипятком.
По словам очевидцев и жителей соседней улицы Меркулова, из-за порыва в их домах вновь пропали горячая вода. который не бло со 2 октября и не появилось отопление.
— Только порыв был ликвидирован, и трубы потеплели, как сегодня опять произошел порыв. Люди, да когда все это закончится? — задалась справедливым вопросом липчанка, которая сняла на телефон очередную аварию.
Напомним, что на утро 22 октября отопление не подано в 20 из 2886 многоквартирных домов Липецка подключенных к центральным сетям отопления.
UPD: По сообщению пресс-службы администрации Липецка, ремонтные бригады «Квадры» уже выехали на место повреждения. От горячего водоснабжения и теплоснабжения будут отключены дома 8 и 8а по улице Меркулова. О сроках восстановления будет сообщено дополнительно.
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