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171
20 минут назад
2

В Липецке тепло еще не подано в 21 многоквартирный дом, в 65 — перебои с отоплением

А в воскресенье случилась крупная коммунальная авария.

По состоянию на утро понедельника, в Липецке из-за порывов на сетях отключенными от централизованной системы теплоснабжения оставался 21 многоквартирный дом. В департаменте ЖКХ вину за это возлагают на «Квадру».

20 октября в Липецке случилась крупная коммунальная авария. Из-за порыва сети на улице Фабрициуса с семи утра до двух часов ночи без отопления и горячей воды оставались жители 103 жилых домов и девяти социальных объектов (больница, городской детско-юношеский центр «Спортивный», школы и детские сады) на улицах Фабрициуса, Берзина, Вермишева, Доватора, Крылова, Звездной, Космонавтов, Филипченко, 9-го микрорайона. Заполнение теплоносителем системы «Квадра» закончила сегодня в шесть утра.

Если говорить об управляющих компаниях, то по их вине перебои с отоплением испытывают жильцы 65 многоэтажек. Наладка гидравлического режима централизованной системы теплоснабжения города, а также внутридомовых систем теплоснабжения будет выполняться в течение четырех недель. Хуже всего дела с отоплением обстоят в жилом фонде, находящемся в управлении УК «Маяк», «Проспект», «Вариант» — тех же, которые морозили горожан и прошлой зимой.

В мэрии заявляют, что теплоснабжение подано во все учреждения школьного и дошкольного образования.
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Комментарии (2)

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Сначала новые
Перекличка улица и дом
2 минуты назад
Советская 26 без тепла!
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Оптимист
10 минут назад
"Наладка[...] внутридомовых систем теплоснабжения будет выполняться в течение четырех недель" - то есть не позже 18 ноября станет тепло везде?
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