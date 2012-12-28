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Сегодня в Липецке: Красная Шапочка в стиле рок-н-ролл, липчан раздражают перекуры и как бороться с ленью на работе
Общество
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20 минут назад
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В Липецке тепло еще не подано в 21 многоквартирный дом, в 65 — перебои с отоплением
А в воскресенье случилась крупная коммунальная авария.
20 октября в Липецке случилась крупная коммунальная авария. Из-за порыва сети на улице Фабрициуса с семи утра до двух часов ночи без отопления и горячей воды оставались жители 103 жилых домов и девяти социальных объектов (больница, городской детско-юношеский центр «Спортивный», школы и детские сады) на улицах Фабрициуса, Берзина, Вермишева, Доватора, Крылова, Звездной, Космонавтов, Филипченко, 9-го микрорайона. Заполнение теплоносителем системы «Квадра» закончила сегодня в шесть утра.
Если говорить об управляющих компаниях, то по их вине перебои с отоплением испытывают жильцы 65 многоэтажек. Наладка гидравлического режима централизованной системы теплоснабжения города, а также внутридомовых систем теплоснабжения будет выполняться в течение четырех недель. Хуже всего дела с отоплением обстоят в жилом фонде, находящемся в управлении УК «Маяк», «Проспект», «Вариант» — тех же, которые морозили горожан и прошлой зимой.
В мэрии заявляют, что теплоснабжение подано во все учреждения школьного и дошкольного образования.
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