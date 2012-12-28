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Общество
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40 минут назад
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«Это фиаско, братан!»: депутат областного Совета ужаснулась состоянию площади Клименкова
Площадь три месяца остается бесхозной. За это время ее захламили мусором.
«Площадь имени… Нет, такое святое имя для каждого жителя Тракторного района даже не хочется ставить в название этого мусорного полигона, который получился по программе «Благоустройство городских территорий».
В посте Ольга Митрохина рассказала, что уже три месяца у площади нет хозяина, то есть ответственность за ее содержание никто не несёт и площадь не убирает.
«Честное слово, за свой депутатский опыт я впервые бьюсь… нет, не в закрытую дверь, нет, я чувствую, что бьюсь в пустоту! Готовлю письмо-обращение на главу города», — написала Ольга Митрохина.
Месяц назад GOROD48 рассказывал о бедственном состоянии площади Клименкова. Благоустраивавший ее подрядчик, объект в должный срок не сдал, а потом площадь покрыли раскопки другого подрядчика, который методом горизонтального подземного бурения прокладывал водопроводную трубу.
Ольга Митрохина рассказала GOROD48, что представители городского департамента дорожного хозяйства и благоустройства не приняли площадь после благоустройства. Камнем преткновения стали световые опоры. Подрядчик уверяет, что они соответствуют ТЗ, но заказчик, по всей видимости, считает иначе. УКС Липецка принял свою часть работ только в сентябре, из-за этого на площади не вешали качели. Подрядчик боялся, что их сломают до того, как приедет приемочная комиссия. Комиссия приняла работы, качели сломали чуть позже.
GOROD48 обратился в мэрию, оперативно получить комментарий не удалось.
Фото: vk.com/onmitrohina
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