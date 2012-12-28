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Говорит Липецк
532
сегодня, 15:25
10

Какое варенье вы любите?

За первое место боролись малиновое и клубничное.

Июль — пора зимних заготовок. А какое варенье предпочитают липчане? Мы пошли на Центральный рынок и спросили об этом.

Опрошенные все как один, как оказалось, любят клубничное и малиновое, как будто других ягод и фруктов нет и в помине. Клубничное народ заготовил в июне, а малиновое раскладывают по баночкам сейчас. Правда, ягода кусается: малину и смородину продают по 400 рублей за килограмм, ссылаясь на небольшие сборы из-за погоды и труд, который нужно потратить, чтобы вырастить, собрать и привезти на рынок урожай.

Выяснилась еще одна тенденция: молодое поколение варенье хотя и любит, но не варит, и эту традицию домашних заготовок не спешит перенимать у мам и бабушек. Молодежь ратует за здоровое питание и поэтому морозит ягоду на зиму и весну.

На рынке нам встретился гость с юга, любимой сладостью которого оказалось варенье из… баклажанов! А пожилой, но задорной липчанке кажется, что варенью теперь предпочитают самогон.
Говорит Липецк
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Комментарии (10)

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Житель
1 минуту назад
Из крыжовника вкусное.
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ЛТЗ(пос.соц.бедствия)
3 минуты назад
Вкуснее * земляники нет.
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Дед
24 минуты назад
Вареньем сыт не будешь ! Мясо сало картошка лук чеснок , вот еда !
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Сельский кулак
33 минуты назад
В этом году всё хорошо уродилось.Наделали и вишнёвое,земляничное,клубничное.С крыжовника тоже сделали,но мало уродилось,только два ведра.Смородины много.Так что с голодухи не помрём.Если только продразверстку не введут.Всем здоровья.
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Мужик
41 минуту назад
Интернета нет уже 2 дня? В чём причина? Красный уровень давно снят
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Пенсионерка 70 лет
45 минут назад
Рынок центральный это одни перекупщики. Цены накрутили, места заняли и сидят. Я пенсионерка выращиваю своё, излишки продать не могу. За место 100 рублей отдай им. Бесплатно не стой. Столы куплены у них. И продают невесть что. Клубника и не пахнет, черешня деревянная. А цены дороже своих, огородных товаров. С химикатами и черт знает с чем. Все делают, чтоб человек брал дорогое и не натуральное
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Предложение
47 минут назад
Уборщице , пиши адрес , привезем тебе ягодок и сахарка .
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Анна
53 минуты назад
Деньги уходят на еду и то не на полноценную. На траву.
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Антон
57 минут назад
Малиной не богаты, но яблочные дольки делает мама — 3-4 баночки, и абрикосовое так же, не более 4 баночек по 0,5. Малину и вишню мы покупаем для заморозки в морозильный ларь на зиму, но съедается всё еще до Нового года.
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Уборщица
сегодня, 15:53
Все варенье люблю, но позволить купить ягоду не могу.Цены на неё 400-500.А сахар по 80 рублей. Итого 2 банки варенья маленьких будут золотыми.Варю сахар один, когда с молоком, когда на воде, как раньше варили.И ем. Конфет тоже не укупишь, ягод не укупишь, дачу подавно.
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