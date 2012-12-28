Какое варенье вы любите?

За первое место боролись малиновое и клубничное.

Июль — пора зимних заготовок. А какое варенье предпочитают липчане? Мы пошли на Центральный рынок и спросили об этом.Опрошенные все как один, как оказалось, любят клубничное и малиновое, как будто других ягод и фруктов нет и в помине. Клубничное народ заготовил в июне, а малиновое раскладывают по баночкам сейчас. Правда, ягода кусается: малину и смородину продают по 400 рублей за килограмм, ссылаясь на небольшие сборы из-за погоды и труд, который нужно потратить, чтобы вырастить, собрать и привезти на рынок урожай.Выяснилась еще одна тенденция: молодое поколение варенье хотя и любит, но не варит, и эту традицию домашних заготовок не спешит перенимать у мам и бабушек. Молодежь ратует за здоровое питание и поэтому морозит ягоду на зиму и весну.На рынке нам встретился гость с юга, любимой сладостью которого оказалось варенье из… баклажанов! А пожилой, но задорной липчанке кажется, что варенью теперь предпочитают самогон.