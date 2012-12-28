Сегодня в Липецке: Красная Шапочка в стиле рок-н-ролл, липчан раздражают перекуры и как бороться с ленью на работе
Стену мемориала над братскими могилами на площади Героев в Липецке отремонтирует московская фирма
Стену мемориала над братскими могилами на площади Героев в Липецке отремонтирует московская фирма
Сегодня в Липецке: Красная Шапочка в стиле рок-н-ролл, липчан раздражают перекуры и как бороться с ленью на работе
Общество
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22 минуты назад
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На ремонт самого красивого подземного перехода Липецка нашлись деньги
Ремонт перехода у Нижнего парка обойдется в 20 миллионов рублей. Выделение этих денег обсудит городской Совет.
О необходимости ремонта этого подземного перехода в Липецке говорят уже не первый год. Проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта разработана еще в 2022 году. Весной 2023 года, по оценке экспертов, на восстановление гидроизоляции, стен, лестниц, а главное — мозаики подземного перехода, требовалось чуть более 15 миллионов рублей.
Десять дней назад общественники вновь привлекли внимание к состоянию самого красивого перехода города. Они очистили мозаичные стены от граффити и объявлений.
В 2025 году переходу исполнится полвека: его открыли в мае 1975 года после десяти месяцев строительства.
«Построен оригинальный подземный переход, который завершил архитектурный комплекс: Нижний парк — курортная зона — площадь Ленина — площадь Революции», — сообщала в областной газете «Ленинское знамя» журналистка К. Семенова.
Строители СУ-4 и СУ-5 треста «Жилстрой» возвели переход всего за 10 месяцев. Мозаичные панно на его стенах рассказывали об истории Липецка петровских времен: создании железоделательного завода, открытии рудников и минеральных источников. Эскизы панно создал художник М. А. Виноградов, а выполнили мозаики художники А. Гончаров, В. Молчанов, А. Бурлаков и О. Ершова.
«Облицовку стен типа «брекчия» (прим.: от итальянского breccia — ломка, порода, сложенная из уголоватых обломков) мы делали впервые, — рассказал прораб СУ-5 треста «Жилтрой» А. Изюмов. — Предварительно посмотрели литературу по технике облицовки, советовались с главным инженером В. Логиновым, прорабом Е. Теллером. Прежде чем приступили к работе наши лучшие облицовщики А. Сидоров, В. Николаев и В. Герасимов, приходилось все пробовать самому, а потом показывать товарищам», — рассказывалась в публикации «Ленинского знамени».
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