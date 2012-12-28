Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Под Липецком разорвали автомобильный прицеп
Происшествия
Над улицей Механизаторов заметили столб чёрного дыма
Происшествия
В Липецкую область возвращается тепло
Погода в Липецке
На 35 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Кражу 35 шоколадок записала камера наблюдения
Происшествия
«Калина» столкнулась с экскаватором: пострадала женщина водитель
Происшествия
Сегодня в Липецке: Красная Шапочка в стиле рок-н-ролл, липчан раздражают перекуры и как бороться с ленью на работе
Общество
Жители Копцевых Хуторов обнаружили птичье кладбище
Общество
Четыре человека спасены из горящей пятиэтажки на улице 9-й микрорайон
Происшествия
Стену мемориала над братскими могилами на площади Героев в Липецке отремонтирует московская фирма
Общество
Читать все
Под Липецком разорвали автомобильный прицеп
Происшествия
Кражу 35 шоколадок записала камера наблюдения
Происшествия
Жители Копцевых Хуторов обнаружили птичье кладбище
Общество
Стену мемориала над братскими могилами на площади Героев в Липецке отремонтирует московская фирма
Общество
«Калина» столкнулась с экскаватором: пострадала женщина водитель
Происшествия
Сегодня в Липецке: Красная Шапочка в стиле рок-н-ролл, липчан раздражают перекуры и как бороться с ленью на работе
Общество
В Липецке тепло еще не подано в 21 многоквартирный дом, в 65 — перебои с отоплением
Общество
На ремонт самого красивого подземного перехода Липецка нашлись деньги
Общество
На окраинах Липецка к концу года установят шесть новых антивандальных остановок
Общество
Четыре человека спасены из горящей пятиэтажки на улице 9-й микрорайон
Происшествия
Читать все
Общество
122
22 минуты назад
1

На ремонт самого красивого подземного перехода Липецка нашлись деньги

Ремонт перехода у Нижнего парка обойдется в 20 миллионов рублей. Выделение этих денег обсудит городской Совет.

В проекте поправок бюджета Липецка, который 22 октября рассмотрит комиссия по бюджету и муниципальной собственности городского Совета, предусматриваются средства на капитальный ремонт подземного перехода у Нижнего парка. Проектом предполагается выделение четырех миллионов в этом году и 16 миллионов — в следующем.

О необходимости ремонта этого подземного перехода в Липецке говорят уже не первый год. Проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта разработана еще в 2022 году. Весной 2023 года, по оценке экспертов, на восстановление гидроизоляции, стен, лестниц, а главное — мозаики подземного перехода, требовалось чуть более 15 миллионов рублей.

Десять дней назад общественники вновь привлекли внимание к состоянию самого красивого перехода города. Они очистили мозаичные стены от граффити и объявлений.

В 2025 году переходу исполнится полвека: его открыли в мае 1975 года после десяти месяцев строительства.

«Построен оригинальный подземный переход, который завершил архитектурный комплекс: Нижний парк — курортная зона — площадь Ленина — площадь Революции», — сообщала в областной газете «Ленинское знамя» журналистка К. Семенова.



Строители СУ-4 и СУ-5 треста «Жилстрой» возвели переход всего за 10 месяцев. Мозаичные панно на его стенах рассказывали об истории Липецка петровских времен: создании железоделательного завода, открытии рудников и минеральных источников. Эскизы панно создал художник М. А. Виноградов, а выполнили мозаики художники А. Гончаров, В. Молчанов, А. Бурлаков и О. Ершова.

«Облицовку стен типа «брекчия» (прим.: от итальянского breccia — ломка, порода, сложенная из уголоватых обломков) мы делали впервые, — рассказал прораб СУ-5 треста «Жилтрой» А. Изюмов. — Предварительно посмотрели литературу по технике облицовки, советовались с главным инженером В. Логиновым, прорабом Е. Теллером. Прежде чем приступили к работе наши лучшие облицовщики А. Сидоров, В. Николаев и В. Герасимов, приходилось все пробовать самому, а потом показывать товарищам», — рассказывалась в  публикации «Ленинского знамени».
подземный переход
ремонт
0
0
0
4
0

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Петр
12 минут назад
да, переход конечно же важнее коммуникаций
Ответить
Рекомендуем
Общество
Следствие по делу липецкой фабрики «Рошен» продлено до декабря
Общество
Новую ветку Октябрьского моста в Липецке обсчитали в 6 000 000 000 рублей
Общество
Листик с котомкой победил в народном конкурсе на туристический символ региона
Общество
Новые пенсии и зарплаты, изменения в страховом законодательстве — законы вступающие в силу с октября
Общество
Почти 600 липецких школьников предпочитают получать знания дома
Общество
Лесные дороги будут перекрыты шлагбаумами: с 1 октября введено ограничение на пребывание в лесах
Общество
Покусанному собаками ребёнку мэрия выплатит 80 000 рублей
Общество
Облсовет проголосовал за дефис в названиях двух деревень
Общество
Завершение ремонта улицы Папина сдвинуто на 15 октября. Но и это не точно
Общество
Ремонт приёму не помеха: две крупнейшие поликлиники Липецка продолжают обслуживать пациентов
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru