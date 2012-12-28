Сначала предложил взятку, а потом стал оскорблять: вместо административной статьи водитель попал под две уголовных
Общество
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сегодня, 16:34
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У липецкого «Эко-Прома» за нарушения в вывозе мусора уже можно отозвать лицензию
С начала года на регионального оператора Госжилинспекция составила 16 протоколов об административных нарушениях.
У регионального оператора эта мусорка — кость в горле. Общий на четыре дома двор по площади Победы, 3а, проспекту Победы, 2 и Гоголя 1 и 2 сами жильцы называют несчастным. Формально контейнерная площадка числится за УК «Проспект», обслуживающей дом №3а, тот самый, на стене которого нарисовано патриотическое граффити с самолетами липецкого авиацентра. Однако баками пользуются еще две «управляшки» и неизвестное количество хозсубъектов. То есть мусор сюда волокут отовсюду, а отдуваться приходится одному «Проспекту»: по правилам, ее сотрудники должны содержать площадку в чистоте. А это априори невозможно. Поэтому выдуваемый ветром мусор из баков и бункера разносится по всему двору. Также бытовые отходы разбрасывают сборщики вторсырья — бумаги, алюминиевых банок, пищевых продуктов, и бомжи. А еще этот двор — проходной. Через него ежедневно туда-сюда, на рынки, в магазины и обратно ходят тысячи горожан.
Сотрудники «ЭкоПрома» говорят, что у них не всегда есть возможность подъехать к контейнерной площадке с первого раза. В день проверки они трижды пробивались к мусорным бакам через припаркованные легковые и грузовые автомобили. Также быстрее, чем по нормативу, переполняется бункер для крупногабаритного мусора, в который выкидывают и бытовой, и тот, который собирается в ближайших магазинах, общепите, на рынках.
— Уже к вечеру после выгрузки, восьмикубовый бункер может быть снова полным. Им пользуются жители частного сектора, и даже строители, — сказал водитель мусоровоза Владимир. — Из переполненного контейнера мусор падает, разлетается и получается бардак.
Заместитель руководителя государственной жилищной инспекции Сергей Музалевских видит одно решение проблемы: всем хозяйствующим субъектам заключить договоры на вывоз мусора с региональным оператором, а с УК «Проспект» — отдельные договоры на уборку контейнерной площадки.
Сергей Музалевских говорит, что на переполненные мусорки липчанам нужно жаловаться или в его ведомство, или в прокуратуру. За содержание контейнерной площадки отвечает УК, за своевременный вывоз мусора — региональный оператор. Штрафы для УК солидные: до 100 тысяч рублей на должностное лицо и до 300 тысяч — на контору. Для регоператора они поменьше: до 500 рулей на должностное лицо и до 10 тысяч — на юридическое. С начала года в отношение «управляшек» ГЖИ составила 46 протоколов, которые стали исками в суд, в отношение «Эко-Прома» — 16. Областное управление экологии, кстати, имеет право расторгнуть соглашение с регоператором после девяти наложенных судами штрафов. Так что правительство области при желании в любой момент может отозвать у «Эко-Прома» лицензию.
Маршрут проверяющих был построен на основании жалоб горожан на состояние контейнерных площадок. Поэтому из «несчастного двора» сотрудники департамента развития территории поехали на улицу Папина, 13. Проверяющих там встретила лично директор УК «Городище» Татьяна Черных. У нее нареканий к работе регионального оператора нет. График соблюдают, убирают чисто.
Зато к своевременному вывозу мусора есть претензии у УК «Вариант». Мусорка числится за этой «управляшкой», а у нее — всего один дом. Но мусор сюда сносят жители соседних многоэтажек, которые находятся в обслуживании других УК. И вроде бы у бизнеса по управлению МКД есть какие-то договоренности между собой, но шишки за мусор вокруг площадки сыплются только на «Вариант».
— Взаимодействие департамента и Госжилинспекции позволяет оперативно реагировать на нарушения и принимать соответствующие меры по их устранению. В результате совместной работы контейнерные площадки приводятся в состояние, соответствующее всем нормам, —сказала заместитель председателя департамента развития территории Татьяна Инютина.
Сотрудники департамента проверяют дворовые территории по чек-листам, в том числе и состояние контейнерных площадок. Если видят непорядок, проводят профилактические беседы с УК. В случае игнорирования выносят предписания, жалуются в Госжилинспекцию. После этого рейда очередные жалобы ушли в ГЖИ на бардак на двух мусорках на улице Вермишева — у дома № 25 и у 49-й школы. Баки для бытового мусора там были пусты, но санитарное состояние контейнерных площадок впечатляло обилием иного мусора.
Здесь было всё: остатки отделочных материалов, книги и журналы, старая одежда и мебель, пустые стеклянные банки и банки с консервацией, посуда. По мусорным развалам ходил букинист. Он показал проверяющим поваренную книгу 1967 года выпуска с любопытными рецептами, англо-русский словарь 1982 года, пособие о самолечении и постановки себе диагнозов на дому. По его словам, без интересного чтива, он домой не вернется. Какой-то пенсионер выискивал в грудах мусора цветочные горшки. Третий мужчина выуживал алюминиевые банки, тщательно их расплющивал пяткой и складывал в мешок.
На одной из этих мусорок не было крыши, ограды и отсека для складирования крупногабаритного мусора. Это фактическое основание для привлечения к административной ответственности управляющей организации. На другой площадке все отсеки были переполнены мусором. В нем даже утонул «Эко.Шкаф», предназначенный для сбора старой одежды и текстиля.
— Эти места накопления мусора на Вермишева всегда захламлены, хотя мы стараемся приезжать к ним чаще, чем предписано графиком. Вывоз крупногабаритных отходов с этих мест накопления отходов осуществляется регулярно в соответствии с СанПиН, не реже раза в семь дней. Последний вывоз был утром 19 октября. Работу спецтехники мы контролируем при помощи программы мониторинга и фотофиксации. К сожалению, не раз были зафиксированы случаи, когда на этой площадках разгружались грузовики. Если говорить о проекте «Эко.Шкаф», то он пользуется популярностью у горожан. С августа 2022 года мы передали на вторичную переработку около 50 тонн собранного текстиля, — прокомментировали ситуацию в пресс-службе регионального оператора.
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