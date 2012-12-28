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505
29 минут назад
9

Стекло на Доватора упало само

Но только потому, что два дня назад на остановке побывал вандал.

Стеклянная панель остановочного павильоне «Улица Доватора» выпала из рамы накануне днем сама. Об этом свидетельствует запись камеры наблюдения. Однако, судя по записи той же камеры, ночью 21 октября это стекло крушил пьяный вандал. На видео — взрослый мужчина роняет что-то на асфальт, а потом с досады несколько раз бьет по панели ногой, и она покрывается трещинами.

Каждое из таких стекол стоит 12 тысяч рублей. С начала года в Липецке заменили около 40 разбитых панелей. еще столько же городское управление благоустройства заменило из-за трещин. 

вандализм
благоустройство
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Комментарии (9)

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8 минут назад
12 тысяч а кто продает такие милые стекла можно узнать
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Они с Луны?!
2 минуты назад
А по Вашему, сколько стоит готовое стекло такого размера и такой толщины??? Найдите дешевле!
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Правда
13 минут назад
А их кто просматривает эти камеры.Надо создавать народную милицию,которая была бы заинтересовано в сохранении народного богатства.А этого недоразвитого надо поймать и обязать за всё оплатить и заставить мести улицу,хотя бы месяц.
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Правда
14 минут назад
А их кто просматривает эти камеры.Надо создавать народную милицию,которая была бы заинтересовано в сохранении народного богатства.А этого недоразвитого надо поймать и обязать за всё оплатить и заставить мести улицу,хотя бы месяц.
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Антон
15 минут назад
"взрослый мужчина бьет по панели ногой, и она покрывается трещинами." а под предыдущей новостью про остановку все как бабки возмущаются воспитанием молодежи и детей.
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Где вы
4 минуты назад
На видео взрослого увидели?
Ответить
Правда
16 минут назад
А их кто просматривает эти камеры.Надо создавать народную милицию,которая была бы заинтересовано в сохранении народного богатства.
Ответить
26-й
5 минут назад
Просматривают камеры, когда постфактум, невозможно просматривать тысячи камер онлайн.
Ответить
Они с Луны?!
20 минут назад
Найти и обезвредить!!! А еще, взыскать стоимость стекла и за работу по установке, и привлечь за * !!! Может для других будет не повадно!!!
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