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Происшествия
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29 минут назад
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Стекло на Доватора упало само
Но только потому, что два дня назад на остановке побывал вандал.
Каждое из таких стекол стоит 12 тысяч рублей. С начала года в Липецке заменили около 40 разбитых панелей. еще столько же городское управление благоустройства заменило из-за трещин.
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