Сегодня в Липецке: день одиноких женщин, сколько продержится средний липчанин после увольнения с работы

Самые важные события и анонсы вторника.

Днём в Липецке от +29 до +31 градусов и без осадков – классическое лето.









- пер. Костенко, 13.









- пр-д Универсальный проезд, 6, 8, 9, 10.









Нет, мы не перепутали – сегодня не 8 марта, но тоже День женщин, правда не всех, а только одиноких и к тому же – работающих.









В 11:00 в Липецкой областной детской библиотеке (ул. Л.Толстого, 40) в рамках проекта «Библионяня» вновь будет работать группа для самых маленьких – «Кроха» (0+).









Рассчитано на детей 3–5 лет. На занятиях длительностью 45 минут малышей ждут знакомство с книгами, чтение вслух, игры, творческие задания и общение со сверстниками. Все встречи проходят вместе с родителями, что помогает сделать время в библиотеке не только интересным, но и по-настоящему семейным.





Мастер-класс

В 15:00 в библиотеке «Социальной» (ул. Липовская, 2) состоится мастер-класс по росписи глиняных фигурок (6+).













Фото vk.ru/socialnaya_biblioteka

- ул. Депутатская, 5 (19:00).









В Липеком зоопарке стартовала акция «Добрый урожай» (0+).









Жители города и сельских округов могут приносить свежие овощи и фрукты зверинец. Принимают практически всё – морковь, тыкву, патиссоны, картофель, капусту, свёклу, яблоки и груши, сливы, огурцы, кабачки, зелень, абрикосы и т.д. Ещё здесь будут рады мёду и варенью — их любят медведи, обезьяны, попугаи. А облепиха, шиповник, рябина могут стать приятным дополнением к рациону для многих обитателей зоопарка.





При потере источника дохода 13% участников опроса рассказали, что смогут продержаться меньше месяца, 19% — от одного до двух месяцев, еще 15% — от трех до шести, 8% — от полугода до года, а 7% уверены, что их сбережений хватит более чем на год.









С 10:00 и до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:- ул. Барашева, 1, 3, 3а, 5, 7;- ул. Ворошилова, 1, 3, 4, 4а;- ул. Горького, 1а, 2, 2а, 3, 4, 6, 8, 10;- ул. Желябова, 12, 12а;- ул. Коммунальная, 3, 4, 5, 10, 12, 14а, соор. 14;- ул. М. И. Неделина, 10, 14а, 14б, 14в, 14г, 14д;- ул. Октябрьская, 58, 61, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 80а, 87, 88, 88а, 90;- ул. Первомайская, 30, 32, 34, 38, 40, 57, 58, 59, 59а, 63а, 65, 77в, 79, 81, 83, 85;- ул. Плеханова, 36, 47, 49, 49а, 53а, 59, 63а, 61, 65;- ул. Пролетарская, 12;- ул. Скороходова, 11;- ул. Советская, 7, 13а, 13а/2, 21, 25, 27, 33, 35, 39;- пл. Торговая, 2, 2б, 4, 14а;- ул. Фрунзе, 6, соор.6, 11, 12, 14, 15, соор.15, 27, 29, 30, 32, 34, 43;- пл. Коммунальная 5, 8, 8а, 9, 9б, 41;- пл. Театральная, 2;В частном сектора забудут о комфорте жители улиц Буденного, Гусева, Железнякова, Зоологической, Индустриальной, Лебедянской, Небесной, Одесской, Полярной, Пугачёва, Речной, Садовой, Селекционной, Сенной, Смоленской, Совхозной, Станционной, Сырской, Трубной, в переулках Костенко, Рядовом, проезде Цветочном.Останутся без воды и улицы Калинина, Пролетарская в селе Сырском.С 9:00 до 17:00 обесточат:- ул. И.Г. Гришина, 2, 4;- ул. Московская, 6;- ул. М. Расковой, 2, 13а, 15, 16, 17, 18;- ул. Н.К. Крупской, 1, 1а;- ул. Осипенко, 20, 25;- ул. Фестивальная, 1, 2, 4;- ул. Циолковского, 18, 18а, 20, 22, 22б, 43б;Приложение от «Яндекса» расскажет о пробках, который до сих пор умудряются возникать в городе в условиях дефицита бензина. И о заправках, на которые ещё осталось немного горючего, тоже расскажет.День одиноких работающих женщин (англ. Single Working Women's Day) придумали в США, чтобы отметить важную роль, которую эти дамы играют в обществе. В 2023 году специалисты из Высшей школы экономики подсчитали, что в России каждая десятая женщина в возрасте от 18 до 69 лет живёт без пары. Так что наверняка вам есть кого поздравить. Можно, например, дать совет: выйди замуж и страдай, как все.Участники будут работать с акриловыми красками и создадут яркую работу в летнем настроении.В 18:00 передвижные киногруппу приедет аж в три двора Липецка и устроят бесплатный кинопоказ (6+).Повезёт жителям:- Космонавтов, 47/3 (начало в 18:00),- ул. Шубина, 19 (19:00),Мероприятия устраивает городской департамент развития территорий, вот только названия фильмов почему-то не обнародовали. Но так ли это важно? При просмотре фильмов с соседями важен не столько жанр кино, сколько общение и вайб.Урожай можно принести к главному входу в зоопарк или доставить к задним воротам зоопарка. При большой партии лучше позвонить 8(4742) 77-12-27.Объёма накоплений липчан хватит в среднем на 4,4 месяца без работы, подсчитали в SuperJob.38% опрошенных признались, что совсем не имеют никаких сбережений.