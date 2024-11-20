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Сегодня в Липецке: новые ограничения, пенсии пересчитают, по каким причинам липчане опаздывают на работу
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Больше чем сотня домов завтра останется без воды: на Первомайской подключают новый трубопровод
Сегодня в Липецке: день одиноких женщин, сколько продержится средний липчанин в случае увольнения с работы
Общество
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33 минуты назад
Сегодня в Липецке: день одиноких женщин, сколько продержится средний липчанин после увольнения с работы
Самые важные события и анонсы вторника.
Днём в Липецке от +29 до +31 градусов и без осадков – классическое лето.
Большое отключение воды
С 10:00 и до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:
- ул. Барашева, 1, 3, 3а, 5, 7;
- ул. Ворошилова, 1, 3, 4, 4а;
- ул. Горького, 1а, 2, 2а, 3, 4, 6, 8, 10;
- ул. Желябова, 12, 12а;
- ул. Коммунальная, 3, 4, 5, 10, 12, 14а, соор. 14;
- ул. М. И. Неделина, 10, 14а, 14б, 14в, 14г, 14д;
- ул. Октябрьская, 58, 61, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 80а, 87, 88, 88а, 90;
- ул. Первомайская, 30, 32, 34, 38, 40, 57, 58, 59, 59а, 63а, 65, 77в, 79, 81, 83, 85;
- ул. Плеханова, 36, 47, 49, 49а, 53а, 59, 63а, 61, 65;
- ул. Пролетарская, 12;
- ул. Скороходова, 11;
- ул. Советская, 7, 13а, 13а/2, 21, 25, 27, 33, 35, 39;
- пл. Торговая, 2, 2б, 4, 14а;
- ул. Фрунзе, 6, соор.6, 11, 12, 14, 15, соор.15, 27, 29, 30, 32, 34, 43;
- пл. Коммунальная 5, 8, 8а, 9, 9б, 41;
- пл. Театральная, 2;
- пер. Костенко, 13.
В частном сектора забудут о комфорте жители улиц Буденного, Гусева, Железнякова, Зоологической, Индустриальной, Лебедянской, Небесной, Одесской, Полярной, Пугачёва, Речной, Садовой, Селекционной, Сенной, Смоленской, Совхозной, Станционной, Сырской, Трубной, в переулках Костенко, Рядовом, проезде Цветочном.
Останутся без воды и улицы Калинина, Пролетарская в селе Сырском.
Отключение света
С 9:00 до 17:00 обесточат:
- ул. И.Г. Гришина, 2, 4;
- ул. Московская, 6;
- ул. М. Расковой, 2, 13а, 15, 16, 17, 18;
- ул. Н.К. Крупской, 1, 1а;
- ул. Осипенко, 20, 25;
- ул. Фестивальная, 1, 2, 4;
- ул. Циолковского, 18, 18а, 20, 22, 22б, 43б;
- пр-д Универсальный проезд, 6, 8, 9, 10.
Пробки и бензин
Приложение от «Яндекса» расскажет о пробках, который до сих пор умудряются возникать в городе в условиях дефицита бензина. И о заправках, на которые ещё осталось немного горючего, тоже расскажет.
Женский день
Нет, мы не перепутали – сегодня не 8 марта, но тоже День женщин, правда не всех, а только одиноких и к тому же – работающих.
День одиноких работающих женщин (англ. Single Working Women's Day) придумали в США, чтобы отметить важную роль, которую эти дамы играют в обществе. В 2023 году специалисты из Высшей школы экономики подсчитали, что в России каждая десятая женщина в возрасте от 18 до 69 лет живёт без пары. Так что наверняка вам есть кого поздравить. Можно, например, дать совет: выйди замуж и страдай, как все.
Для самых умных малышей
В 11:00 в Липецкой областной детской библиотеке (ул. Л.Толстого, 40) в рамках проекта «Библионяня» вновь будет работать группа для самых маленьких – «Кроха» (0+).
Фото vk.ru/childbook_lipetsk
Рассчитано на детей 3–5 лет. На занятиях длительностью 45 минут малышей ждут знакомство с книгами, чтение вслух, игры, творческие задания и общение со сверстниками. Все встречи проходят вместе с родителями, что помогает сделать время в библиотеке не только интересным, но и по-настоящему семейным.
Мастер-класс
В 15:00 в библиотеке «Социальной» (ул. Липовская, 2) состоится мастер-класс по росписи глиняных фигурок (6+).
Фото vk.ru/socialnaya_biblioteka
Участники будут работать с акриловыми красками и создадут яркую работу в летнем настроении.
… И бесплатно покажет кино
В 18:00 передвижные киногруппу приедет аж в три двора Липецка и устроят бесплатный кинопоказ (6+).
Повезёт жителям:
- Космонавтов, 47/3 (начало в 18:00),
- ул. Шубина, 19 (19:00),
- ул. Депутатская, 5 (19:00).
Мероприятия устраивает городской департамент развития территорий, вот только названия фильмов почему-то не обнародовали. Но так ли это важно? При просмотре фильмов с соседями важен не столько жанр кино, сколько общение и вайб.
Покорми животных
В Липеком зоопарке стартовала акция «Добрый урожай» (0+).
Жители города и сельских округов могут приносить свежие овощи и фрукты зверинец. Принимают практически всё – морковь, тыкву, патиссоны, картофель, капусту, свёклу, яблоки и груши, сливы, огурцы, кабачки, зелень, абрикосы и т.д. Ещё здесь будут рады мёду и варенью — их любят медведи, обезьяны, попугаи. А облепиха, шиповник, рябина могут стать приятным дополнением к рациону для многих обитателей зоопарка.
А если вдруг…
Объёма накоплений липчан хватит в среднем на 4,4 месяца без работы, подсчитали в SuperJob.
При потере источника дохода 13% участников опроса рассказали, что смогут продержаться меньше месяца, 19% — от одного до двух месяцев, еще 15% — от трех до шести, 8% — от полугода до года, а 7% уверены, что их сбережений хватит более чем на год.
38% опрошенных признались, что совсем не имеют никаких сбережений.
Дорогие липчане! Во второй рабочий день недели продолжаем трудиться. Отдыхать и читать новости. С последним как обычно поможет GOROD48. Наша лента она крутится 24/7 и вам достаточно время от времени заходить на сайт, чтобы быть в курсе всех событий. Ждём вас на сайте снова и снова!
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